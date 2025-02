Noua perlă a lui Gigi Becali la FCSB, sub lupa lui Adrian Mutu: „Are tupeu!”

, iar . Adrian Mutu a pus sub „lupă” prestația noii „perle” a lui Gigi Becali.

Andrei Gheorghiță, sub lupa lui Adrian Mutu: „Are tupeul necesar!”

În cadrul emisiunii „Don Mutu”, Adrian Mutu a recunoscut că a fost impresionat de primul meci al lui Andrei Gheorghiță la FCSB. „Briliantul” consideră că jucătorul are tupeul necesar să se impună la echipa campioană.

ADVERTISEMENT

„Pe Gheorghiță l-am văzut jucând doar în prima repriză, inclusiv pasa aceea cu călcâiul. În primele minute a dat pasa aceea frumoasă la gol. Pentru moment este bine, ideea e că majoritatea au început bine când au venit, însă el are nevoie de continuitate.

E un jucător interesant, are ceva aparte.. Are și tupeul necesar, pentru că am văzut și la declarații că vorbea de Rapid. Mi-a plăcut ce a spus și modul în care a făcut-o.

ADVERTISEMENT

A ieșit inteligent din discuția cu Rapidul, pentru că era un subiect sensibil. Se știe rivalitatea dintre FCSB și Rapid, nu trebuie să o mai spun eu aici. Mi s-a părut abil, de asta am remarcat asta aici”, a spus Adrian Mutu.

Adrian Mutu: „Andrei Gheorghiță are o ‘șmecherie nativă’”

„Briliantul” a continuat dialogul cu moderatorul Horia Ivanovici și a transmis că rolul lui Gheorghiță la FCSB va depinde doar de jucător și de evoluțiile pe care le avea. Ba mai mult, Adrian Mutu e de părere că atacantul are parte de o „maturitate și de o ‘șmecherie nativă’”.

ADVERTISEMENT

„Are o maturitate și o ‘șmecherie nativă’, iar acum depinde doar de continuitate. La FCSB azi ești rege, iar mâine te face praf Gigi. Sunt foarte puțini jucători care nu sunt criticați. Cei care nu sunt criticați au ștate vechi și au demonstrat că merită să fie acolo.

Ceilalți, care abia au venit, sunt sub lupă și dacă nu ai continuitate și nu demonstrezi, probabil că nu vei rezista presiunii și criticii pe care o face Gigi Becali”, a completat Adrian Mutu.

ADVERTISEMENT

În vârstă de 22 de ani, Andrei Gheorghiță a evoluat în 22 de rânduri în acest sezon în campionat pentru Poli Iași, în care a reușit să înscrie 3 goluri și să livreze 3 pase decisive. În Cupa României a bifat doar 2 prezențe, însă fără vreo contribuție decisivă.

500.000 de euro este cota de piață a lui Andrei Gheorghiță

Adrian Mutu, impresionat de primul meci al lui Gheorghiță la FCSB