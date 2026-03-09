Sport

Noua “perlă” a lui Neluţu Varga de la CFR Cluj: “Se va vinde pe 7-8 milioane de euro!”

Giovanni Becali a analizat echipa lui CFR Cluj și a spus numele jucătorului care va pleca pe o sumă mare. Pe cine va pierde Neluțu Varga în viitorul apropiat.
Mihai Dragomir
09.03.2026 | 16:00
Noua perla a lui Nelutu Varga de la CFR Cluj Se va vinde pe 78 milioane de euro
Giovanni Becali a spus prețul pentru care CFR Cluj își va pierde noua „perlă”. Sursa Foto: Colaj FANATIK.
CFR Cluj are în prezent un lot foarte interesant, în care jucătorii experimentați conlucrează cu cei mai tineri. Giovanni Becali a văzut ce fotbaliști se află sub comanda lui Daniel Pancu și a spus pe ce sumă va fi vândut tânărul și talentatul Lorenzo Biliboc.

Giovanni Becali a anunțat suma pentru care Lorenzo Biliboc va pleca de la CFR Cluj

CFR Cluj s-a calificat în play-off, însă nu ar fi ajuns în acest scenariu fără multe elemente importante. Unul dintre cei care au contribuit la reușita ardelenilor a fost tânărul Lorenzo Biliboc, al cărui impact în echipă s-a văzut.

După ce a spus cum ar putea să îi mai crească valoarea lui Biliboc, Giovanni Becali a precizat și suma pentru care Neluțu Varga își va pierde „perla” în viitorul apropiat și despre care Cristi Balaj a mărturisit cât de greu le-a fost ardelenilor să îl aducă la echipă.

„Biliboc e un jucător, acum, care, după Louis Munteanu, e primul jucător vandabil de la CFR Cluj. Nu știu dacă l-au luat definitiv. El e încă under, mi se pare că aparține și de Juventus în continuare. Poate să devină un jucător de milioane, 7-8… Depinde cum va evolua în viitor și la ce echipă va evolua. Nu sunt impresarul lui!”, a spus Giovanni Becali.

Ce crede Giovanni Becali despre jucătorii care merg să joace în MLS

Ulterior, Giovanni Becali a vorbit pe scurt și despre jucătorii care, atunci când pleacă în străinătate, aleg să ia calea Statelor Unite ale Americii. Impresarul de jucători a spus că formațiile din MLS renunță la fotbaliști așa cum o face și Gigi Becali, vărul său.

„SUA e un loc unde joci cum joci, iei banul frumos, elegant. După un an, fără succese extraordinare, un sezon sau două, se întorc înapoi. Americanii le dau banii, fac ca Gigi”, a mai spus Giovanni Becali la „Giovanni Show”.

  • 19 are are Lorenzo Biliboc
  • 450.000 de euro valorează acum tânărul fotbalist 
