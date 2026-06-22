Sport

Noua „perlă” a Universității Craiova a explodat în primul amical al verii! Are doar 17 ani și l-a impresionat pe Coelho cu o „dublă”

Unul dintre tinerii juniori ai Universității Craiova a ieșit în evidență în primul amical al verii! Ce a făcut în meciul cu FC Stubai și care este prima sa mare realizare la nivelul echipei de seniori.
Tibi Cocora
22.06.2026 | 15:16
Noua perla a Universitatii Craiova a explodat in primul amical al verii Are doar 17 ani si la impresionat pe Coelho cu o dubla
SPECIAL FANATIK
Cine este noua „perlă” din curtea Universității Craiova! A impresionat în primul amical al verii. Foto: colaj Fanatik
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Universitatea Craiova continuă în fiecare an să promoveze tineri din propria academie, iar unul dintre numele care atrage atenția în Bănie este Denys Ioan Muntean, un junior de doar 17 ani care începe să își facă loc în circuitul primei echipe. Cooptat de Filipe Coelho în lotul pentru cantonamentul din Austria, tânărul extremă dreapta a profitat de șansa primită și a reușit să iasă imediat în evidență prin evoluția sa din primul amical al verii.

Ascensiune rapidă la Craiova: Denys Muntean, tot mai aproape de prima echipă a Universității

Originar din Sibiu și format în cadrul academiei Universității Craiova, Denys Muntean este considerat unul dintre jucătorii de perspectivă ai clubului din Bănie. Evoluțiile sale constante la nivel juvenil l-au adus treptat în atenția staff-ului primei echipe, iar în sezonul trecut a fost deja prezent pe banca de rezerve în câteva partide ale formației pregătite de Filipe Coelho.

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Deși inițial era văzut ca o piesă importantă mai degrabă pentru „satelitul” clubului, evoluția sa a accelerat în ultimele luni, iar participarea în cantonamentul din Austria confirmă încrederea pe care staff-ul tehnic începe să i-o acorde.

Momentul care l-a propulsat și mai mult în prim-plan a venit chiar în primul amical al verii, câștigat de Universitatea Craiova cu 7-1 în fața formației FC Stubai. Muntean a reușit să marcheze de două ori, în minutele 41 și 49, acestea fiind primele sale goluri în tricoul echipe de seniori a Universității Craiova

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Denys Muntean a debutat și la naționala de juniori

Nu este, însă, prima confirmare a potențialului său. În perioada de juniorat, Muntean a avut un rol decisiv în parcursul echipei în Cupa de Tineret, unde a contribuit la victoria contra Farului Constanța, rezultat care a dus Craiova în finală. Ulterior, a bifat și Supercupa de Tineret, într-o finală câștigată în fața celor de la FCSB.

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Pe lângă performanțele din cadrul clubului, Denys Muntean a fost convocat și la naționala României U16 pentru Turneul de Dezvoltare UEFA din Cipru, unde a fost titular în meciul cu Irlanda de Nord și a intrat pe parcurs în duelul cu Scoția.

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Universitatea Craiova a început cu un 7-1 seria amicalelor din Austria

După un sezon de vis în care a realizat eventul, Universitatea Craiova a lăsat în urmă bucuria și s-a apucat de treabă pentru stagiunea viitoare, una în care va juca și în Champions League. Oltenii au început seria amicalelor cu duelul împotriva lui FC Stubai și au făcut spectacol.

Campioana României s-a impus cu un convingător 7-1 la capătul unui meci în care Filipe Coelho a mizat, mai mult, pe tinerii jucători ai clubului. Golurile oltenilor au fost marcate de Băsceanu în minutul 2, Assad în minutul 3, Monday Etim în minutul 16, Denys Muntean în minutele 41 și 49, acestea fiind primele sale reușite la prima echipă, Nsimba în minutul 45 și Sebastian Șerban în minutul 70, după cum au informat chiar oltenii prin intermediul paginii oficiale de Facebook a clubului.

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În plus, ei au oferit și următoarele detalii referitoare la primul 11 și la schimbările efectuate pe parcurs de antrenorul portughez: „Primul 11: Laurențiu Popescu – Darius Fălcușan, Nikola Stevanovic, Juraj Badelj – Florin Gașpăr, Samuel Teles, Alexandru Crețu, Mihnea Rădulescu – Etim Monday, Assad Al Hamlawi, Luca Băsceanu. În repriza secundă au mai evoluat Steven Nsimba, Denys Muntean, Alexandru Maxim, David Barbu și Sebastian Șerban”.

Ce amicale urmează pentru Universitatea Craiova

După amicalul cu FC Stubai, tehnicianul portughez va începe să ridice ritmul antrenamentelor, iar următoarele amicale programate sunt mult mai tari. ”Alb-albaștrii” vor întâlni FK Sabah, campioana Azerbaidjanului, pe 24 iunie, pentru ca apoi, pe 29 iunie, să se dueleze cu Polissya Zhytomyr (locul 3 în Ucraina).

La finalul celor zece zile de cantonament, jucătorii campioanei României se vor întoarce în țară și vor continua antrenamentele la Craiova. Primul joc oficial sezonului va fi pe 7 sau 8 iulie, în deplasare, cu Vitebsk, în prima manșă a turului întâi preliminar din Champions League. Partida se va disputa la Mezokovesd (Ungaria), așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate.

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