Sport

Noua „perlă” de la CFR Cluj, transfer surpriză la FCSB? „Poate avea aceeaşi traiectorie ca Bîrligea! E posibil să îl ia”

Giovanni Becali e de părere că fotbalistul care a „explodat” în acest sezon la CFR Cluj ar putea urma traseul lui Daniel Bîrligea, care a semnat cu FCSB după o perioadă excelentă în tricoul „feroviarilor”.
Bogdan Mariș
04.10.2025 | 07:30
Noua perla de la CFR Cluj transfer surpriza la FCSB Poate avea aceeasi traiectorie ca Birligea E posibil sa il ia
EXCLUSIV FANATIK
Giovanni Becali e de părere că Lorenzo Biliboc ar putea ajunge la FCSB. FOTO: colaj Fanatik

Transferat în această vară de CFR Cluj de la Juventus, Lorenzo Biliboc are un start impresionant de sezon în tricoul vicecampioanei. Tânărul atacant a reușit să marcheze de două ori în ultimele runde, iar Giovanni Becali e de părere că acesta ar putea să semneze cu FCSB.

ADVERTISEMENT

Ce a declarat Giovanni Becali despre noua vedetă a CFR-ului, Lorenzo Biliboc

Celebrul impresar a analizat prestațiile lui Lorenzo Biliboc, despre care a declarat că ar putea ajunge în viitor la FCSB, urmând același traseu ca Daniel Bîrligea. „Biliboc ar putea avea aceeași traiectorie ca Bîrligea. A pornit din Italia, Serie C, l-a luat Clujul, a crescut.

Nu știu în ce condiții l-a luat Clujul. Ar putea să ajungă la FCSB, a dat două goluri spectaculoase în ultimele etape. Știe cu mingea, are un stâng bun, cred că și vine dintr-o familie serioasă. Biliboc are calități, dar trebuie să-l vedem, să facă diferența”, a declarat Giovanni Becali la GIOVANNI SHOW.

ADVERTISEMENT

Cine este Lorenzo Biliboc, noua „perlă” a lui CFR Cluj

Născut în Italia din părinți români, Lorenzo Biliboc a început fotbalul la academia celor de la Torino, înainte de a face pasul spre rivala Juventus la vârsta de 13 ani. Atacantul a aparținut de „Bătrâna Doamnă” timp de cinci ani, o stagiune fiind petrecută sub formă de împrumut la Parma.

În sezonul trecut, acesta a marcat 4 goluri și a oferit 5 pase decisive în campionatul Primavera. După transferul la CFR, Biliboc a evoluat în 8 partide în toate competițiile, reușind să înscrie de două ori, în meciurile cu UTA (1-1) și U Cluj (2-2). Fotbalistul a debutat recent la naționala U21 a României, iar acesta a dezvăluit că își dorește să îmbrace tricoul naționalei și la nivel de seniori.

ADVERTISEMENT
Medic demis pentru abuz sexual în Marea Britanie, liber să practice în România....
Digi24.ro
Medic demis pentru abuz sexual în Marea Britanie, liber să practice în România. Victimă: „Ar putea să le facă asta și altora”

După meciul CFR – UTA, președintele clujenilor, Cristi Balaj, a vorbit despre tânărul fotbalist la emisiunea FANATIK SUPERLIGA. „E clar că are acea explozie și ușurință în a scoate adversarul din joc și de a crea superioritate. Are acuratețe în pasele pe care le dă și a progresat în modul de exprimare. E un jucător în care noi credem, deși are 18 ani. Uneori joacă pentru că merită, nu doar condiției și regulii”, a afirmat oficialul „feroviarilor”.

ADVERTISEMENT
A murit la doar 22 de ani, la două săptămâni după ce a...
Digisport.ro
A murit la doar 22 de ani, la două săptămâni după ce a făcut un pas uriaș. Cauza decesului, neașteptată
  • 18 ani are Lorenzo Biliboc
  • 300.000 de euro este cota actuală a fotbalistului de la CFR Cluj

NOU ATAC la adresa FRF din cauza Regulii U21. REACȚIE VEHEMENTĂ a lui Giovanni Becali

Gigi Becali a anunțat în direct care este bugetul FCSB-ului și câți bani...
Fanatik
Gigi Becali a anunțat în direct care este bugetul FCSB-ului și câți bani plătește lunar pe salariile jucătorilor: „Așa suntem noi, românii”
Cătălin Cîrjan, moment emoționant după Slobozia – Dinamo 0-1, la 25 de ani...
Fanatik
Cătălin Cîrjan, moment emoționant după Slobozia – Dinamo 0-1, la 25 de ani de la moartea lui Cătălin Hîldan: „Singurul lucru pe care putem să-l facem”
“FCSB nu şi-a spus ultimul cuvânt!” Antrenorul rivalei la play-off e sigur că...
Fanatik
“FCSB nu şi-a spus ultimul cuvânt!” Antrenorul rivalei la play-off e sigur că roş-albaştrii se vor bate la titlu şi elimină o favorită din luptă: “Au o mare problemă!”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Gigi Becali l-a chemat pe antrenorul FCSB la palat și i-a zis direct:...
iamsport.ro
Gigi Becali l-a chemat pe antrenorul FCSB la palat și i-a zis direct: 'Eu fac echipa, tu antrenezi!'. Apoi l-a ofertat pe înlocuitor chiar în fața sa, după ce a fost refuzat
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!