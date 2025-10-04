Noua „perlă” de la CFR Cluj, transfer surpriză la FCSB? „Poate avea aceeaşi traiectorie ca Bîrligea! E posibil să îl ia”

Transferat în această vară de CFR Cluj de la Juventus, Lorenzo Biliboc are un start impresionant de sezon în tricoul vicecampioanei. Tânărul atacant a reușit să marcheze de două ori în ultimele runde, iar Giovanni Becali e de părere că acesta ar putea să semneze cu FCSB.
Celebrul impresar a analizat prestațiile lui Lorenzo Biliboc, despre care a declarat că ar putea ajunge în viitor la FCSB, urmând același traseu ca Daniel Bîrligea. „Biliboc ar putea avea aceeași traiectorie ca Bîrligea. A pornit din Italia, Serie C, l-a luat Clujul, a crescut.
Nu știu în ce condiții l-a luat Clujul. Ar putea să ajungă la FCSB, a dat două goluri spectaculoase în ultimele etape. Știe cu mingea, are un stâng bun, cred că și vine dintr-o familie serioasă. Biliboc are calități, dar trebuie să-l vedem, să facă diferența”, a declarat Giovanni Becali la GIOVANNI SHOW.
Născut în Italia din părinți români, Lorenzo Biliboc a început fotbalul la academia celor de la Torino, înainte de a face pasul spre rivala Juventus la vârsta de 13 ani. Atacantul a aparținut de „Bătrâna Doamnă” timp de cinci ani, o stagiune fiind petrecută sub formă de împrumut la Parma.
În sezonul trecut, acesta a marcat 4 goluri și a oferit 5 pase decisive în campionatul Primavera. După transferul la CFR, Biliboc a evoluat în 8 partide în toate competițiile, reușind să înscrie de două ori, în meciurile cu UTA (1-1) și U Cluj (2-2). Fotbalistul a debutat recent la naționala U21 a României, iar acesta a dezvăluit că își dorește să îmbrace tricoul naționalei și la nivel de seniori.
După meciul CFR – UTA, președintele clujenilor, Cristi Balaj, a vorbit despre tânărul fotbalist la emisiunea FANATIK SUPERLIGA. „E clar că are acea explozie și ușurință în a scoate adversarul din joc și de a crea superioritate. Are acuratețe în pasele pe care le dă și a progresat în modul de exprimare. E un jucător în care noi credem, deși are 18 ani. Uneori joacă pentru că merită, nu doar condiției și regulii”, a afirmat oficialul „feroviarilor”.