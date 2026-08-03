Noua Șarapova vrea să lase Rusia pentru America! Tocmai a scris istorie în circuitul WTA

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Kristina Liutova scrie istorie. La finalul unui parcurs de vis, tânăra rusoaică de 16 ani, venită din calificări, a câştigat turneul WTA, de categorie 250, de la Memphis, unde a învins-o în finală pe sportiva cehă Darja Vidmanova.

Kristina Liutova a câștigat primul turneu WTA la care a participat

Deşi a început prost după primul set, în care părea copleşită de miza meciului, tânăra speranţă rusă şi-a revenit şi a reuşit să o învingă pe rivala sa, deşi mai experimentată (23 de ani, locul 114 mondial), în trei seturi (1-6, 6-1, 6-3).

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Prima jucătoare născută în 2010 care a ajuns în finala unui turneu din circuitul WTA, sportiva clasată pe locul 223 mondial a devenit cea mai tânără jucătoare care câştigă un turneu din circuit după

Liutova a disputat în Tennessee primul său turneu din circuitul profesionist și datorită acestei victorii va urca semnificativ în clasament şi va ocupa locul 126 odată cu actualizarea clasamentului de luni. Ea începuse sezonul pe locul 714 mondial.

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Vrea să lase Rusia pentru SUA

Krsitina este născută la Moscova, în 2010, dar s-a mutat la Washinghton când avea zece ani. Ea a obținut rezidența în SUA și a declarat că vrea să joace cât mai repede pentru americani. „Sper să se întâmple cât mai curând posibil. Vreau să fiu alături de Statele Unite”, a spus rusoaica, care este socotită noua Șarapova, după debutul fulminant în WTA.

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Kristina Liutova nu ar fi prima jucătoare din Rusia, care renunță la identitatea sportivă a acestei țări. În ultima perioadă, a existat un val de dezertări ale tenismenelor de sub tutela patriei mamă.

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Multe jucătoare din Rusia care au ales o nouă țară

Elena Rybakina (Kazahstan): A făcut pasul încă din 2018 din motive financiare, devenind ulterior campioană de Grand Slam la Wimbledon sub steagul noului ei stat.

Daria Kasatkina (Australia): Una dintre cele mai vocale și mai bine clasate jucătoare din Rusia, ea a finalizat procesul de renunțare la cetățenia rusă și a ales să evolueze pentru Australia.

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Anastasia Potapova (Australia): Fosta campioană de la Transylvania Open și-a schimbat naționalitatea sportivă la finalul anului 2025, trecând și ea sub drapelul australian

Varvara Gracheva (Franța): S-a mutat în Franța pentru antrenamente încă din adolescență, iar în 2023 a primit oficial cetățenia franceză și reprezintă Hexagonul în circuitul WTA.

Elina Avanesyan (Armenia): Născută în Rusia din părinți armeni, ea a ales în vara anului 2024 să reprezinte oficial țara de origine a strămoșilor săi.

Maria Timofeeva (Uzbekistan): A făcut pasul, în octombrie 2025. Decizia a fost facilitată de faptul că întreaga ei familie se mutase deja în Tașkent.

Kamilla Rakhimova (Uzbekistan): Și-a schimbat naționalitatea sportivă în decembrie 2025. Ea are legături de familie strânse cu această țară, mama ei fiind o fostă jucătoare de tenis din Uzbekistan.

Polina Kudermetova (Uzbekistan): Sora mai mică a Veronikăi Kudermetova s-a alăturat și ea Uzbekistanului la mijlocul lunii decembrie 2025, deși sora ei a ales să rămână în continuare sub steagul Rusiei.