Noua schemă care face ravagii pe litoralul românesc. Cum poți fi păcălit în vacanță, deși ai plătit un sejur din timp. La ce trebuie să fie atenți turiștii când fac rezervarea

Noua schemă care face ravagii pe litoralul românesc și îi poate păcăli pe mulți turiști. La ce trebuie să ai grijă atunci când îți rezervi vacanța? Doar așa vei putea evita situațiile neplăcute.

Noua schemă care face ravagii pe litoralul românesc. Turiștii trebuie să fie atenți atunci când fac rezervarea

Mulți români merg în concedii în țară în această perioadă, în diverse destinații de la munte sau de la mare. Atunci când , este foarte important ca turiștii să fie atenți la anumite aspecte.

De exemplu, este foarte important ca pentru care optezi să fie autorizată. În cazul în care nu este, atunci pot apărea probleme.

Dacă a fost autorizată, iar licența i-a fost retrasă între timp, atunci ar trebui să renunți la unitatea respectivă. Verificarea se poate face cu ajutorul aplicației InfoCons.

De asemenea, mai există o altă problemă, și anume faptul că turiștii pot plăti pentru un anumit tip de cazare, dar li se poate întâmpla să fie într-o clădire de 2 stele, în loc de 4 stele.

Unele unități de cazare au mai multe corpuri de clădire, iar acestea pot să difere atunci când vine vorba despre numărul de stele. În plus, patru stele pot arăta diferit în România spre deosebire de alte state, întrucât fiecare țară are conformări diferite.

“Dacă am ajuns la hotel, trebuie să verificăm, în primul rând, dacă unitatea respectivă nu are mai multe corpuri de clădire, sau mai multe etaje diferite, unde diferitele etaje sau diferitele corpuri de clădire sunt autorizate separat.

Unul de patru stele, și unul de două stele. Pentru că este posibil să plătești patru stele și să fii cazat la două stele. Și aici este o problemă de a înțelege fiecare dintre noi ce drepturi avem. (…)

După ce ne-am cazat în unitatea respectivă realizăm că avem un frigider cu un mini bar înăuntru. Că avem o cafea în cameră, sau mai știu eu ce minuni, trebuie să avem toate informațiile respective în limba română.

Este ca și cum am merge la un supermarket, același lucru trebuie să găsim și acolo”, a explicat Sorin Mierlea, directorul InfoCons la .

Ce trebuie să verifici atunci când ajungi la cazare

Sorin Mierlea a mai spus și ce e important să verifici la unitatea de cazare. La micul dejun, e bine să ai toate informațiile nutriționale despre produsele aflate la dispoziție. Dacă acestea nu sunt, atunci ar trebui făcută o plângere.

“De ce spun asta? Pentru că s-ar putea să găsim acolo, de exemplu, o băutură carbogazoasă cu 0 zahăr care are multă sare, poate nu multă lume știe asta, până la faptul că poate trei felii de parizer s-ar putea să conțină zahăr mai mult decât o băutură carbogazoasă. Lucruri la care nici măcar nu ne gândim că ar putea exista. ”, a explicat acesta.

În plus, trebuie să fie menționat dacă apa de la grupul sanitar sau de la chiuvetă este sau nu potabilă. Orice restaurant sau cofetărie ar trebui să le pună clienților apă în mod gratuit.

“Orice unitate cazare care are un mic bar, sau o cofetărie, începând din acest an are obligația de a-ți pune la dispoziție gratuit apă de la resursa publică sau de la chiuvetă, să poți să bei fără să plătești”, a mai transmis președintele InfoCons.