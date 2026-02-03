Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Noua senzație din SuperLiga e un jucător crescut de Marseille: „A venit liber de contract, dar e sub limita de salarizare!”. Exclusiv

Oucasse Mendy (24 de ani) a avut un debut de vis în SuperLiga. Francezul, care a decis aproape de unul singur meciul Rapid - U Cluj 0-2, este crescut de Olympique Marseille
Cristian Măciucă
03.02.2026 | 11:01
Oucasse Mendy este până acum vedeta etapei în SuperLiga. Extrema dreapta a Universității Cluj a bătut-o aproape de unul singur pe Rapid. Radu Constantea, președintele „șepcilor roșii”, a povestit cum s-a făcut transferul francezului.

Oucasse Mendy, omul meciului Rapid – U Cluj 0-2

Oucasse Mendy a debutat în SuperLiga în Rapid – U Cluj 0-2. Mijlocașul francez a marcat un gol și a scos penalty-ul din care Dan Nistor a stabilit scorul final. Fotbalistul în vârstă de 24 de ani a sosit iarna aceasta pe Cluj Arena, din postura de jucător liber.

„În iarnă, împreună cu Răzvan Zamfir, Gabi Giurgiu și Cristiano Bergodi, am analizat un pic structura lotului și toată lumea a constatat că suferim la poziția de winger. Mai ales că Bergodi joacă acest sistem și are nevoie de wingeri. Răzvan și Cristiano au studiat mai multe profile și s-au oprit asupra lui Mendy.

Un jucător crescut de Marseille, un jucător care a avut un sezon bun anul trecut în Ligue 2 și care a jucat 6 luni bine la La Louvière, în Belgia. Se potrivește profilului pe care l-am stabilit din iarnă. Încercăm să întinerim echipa, are o vârstă bună, 24 de ani. Încercăm să deschidem și această zonă în perspectiva bugetului de vânzare de jucători. Și de aceea am căutat jucători tineri”, a declarat Radu Constantea, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

Ce salariu are Mendy la U Cluj

Oficialul ardelenilor a dezvăluit care este salariul lui Oucasse Mendy. Conform transfermarkt.com, noua perlă a Universității Cluj este cotată la 600.000 de euro.

„A venit liber de contract. Face parte din partea de salarizare. S-a integrat în tot ce înseamnă bugetul nostru. Nu e un jucător care să vă coste sute de mii de euro pe an? E sub limită, chiar sub limita (n.r. – de 10.000 de euro). E în zona respectivă. (n.r. – Are clauză de reziliere?) Nu”, a adăugat președintele lui U Cluj.

