Noua stea a folclorului, dimineața pe șantier, seara la cântări: „Mulți mi-au zis că sunt prea mică”

Cântăreții fac tot felul de sacrificii pentru a ajunge sus, iar una dintre tinerele talente de la noi are două joburi ca să își poată susține cariera. Steluța Ciobanu nu se ferește să povestească, în exclusivitate pentru FANATIK, cum dimineața muncește pe șantier, printre buldozere și betoniere, cu casca în cap, pentru ca seara să se aranjeze ca o divă ”cu basma” pentru a onora evenimentele la care este invitată să cânte.

Steluța Ciobanu, dimineața pe șantier, seara la spectacole

Steluța Ciobanu, tânăra în vârstă de 21 de ani care a ajuns să colaboreze cu soția lui Damian Drăghici, și-a spus povestea, în exclusivitate pentru FANATIK.

Tânăra artistă muncește non-stop, însă nu se plânge de faptul că e mai mereu ocupată. E la vârsta la care poate să facă mai multe joburi în același timp, iar cel în paralel cu muzica nu are nicio legătură cu domeniul artistic!

Steluța ne-a zis că, deși se bucură de sprijin financiar din partea familiei, dintotdeauna a vrut să fie pe picioarele ei. Astfel că… dimineața e pe șantierul de construcții, iar seara îmbracă rochii de gală la evenimentele la care e chemată să cânte.

Steluța Ciobanu: ”Nu am timp să mă plictisesc”

Steluța Ciobanu a dezvăluit că visa, încă de mic copil, să devină artistă. Doar că, fiind o fire independentă, în ciuda faptului că nu provine dintr-o familie săracă, ea și-a dorit să își ia viața în mîini.

„Visul meu, de când mă știu, este să fiu artistă. Pentru ca acest vis să devină realitate, cu toate că sunt studentă, lucrez la un dezvoltator imobiliar de renume.

Mulți mi-au zis că sunt prea mică și că nu am experiență, însă am demonstrat contrariul. Dimineața sunt pe șantier cu clienții, cu casca pe cap și seara merg la evenimente. Nu am timp să mă plictisesc”, a spus Steluța, care activează în domeniul vânzărilor, dincolo de muzică.

„Ajunsesem să stau cu bagajul la ușă, pentru că eram mai mereu pe drumuri”

Steluța își dorește să cânte de mică. A cochetat cu muzica încă din clasele primare, în județul Tulcea, de unde provine ea. Tinerei cântărețe nu i-a plăcut dintotdeauna , gen pe care azi îl abordează cu mândrie. P

rimul ei contact cu scena a fost la vârsta de 7 ani. Atunci a participat la concursul „Vreau să fiu mare artist”, unde a fost pe locul al doilea. Steluța și-a urmat visul înscriindu-se în Ansamblul Folcloric pentru Copii „Dorulețul” din Tulcea. De atunci, aparițiile ei pe scenă au fost din ce în ce mai dese.

„Ajunsesem să stau cu bagajul la ușă, pentru că eram mai mereu pe drumuri. Atunci am realizat că tot ceea ce făceam, făceam cu sufletul. Îmi doresc să fac muzică bună, de calitate. Îmi doresc să mă fac remarcată. Vreau ca numele meu să demonstreze că pot fi cu adevărat Steluța Dobrogei”, ne-a zis cu destul de multă încredere în forțele sale tânăra artistă.

Iubitul e marinar și o susține în tot ce face: „Chiar dacă ne despart mări și oceane, îl simt în permanență aproape de mine”

Steluța a mai declarat, pentru FANATIK, că familia ei, deși nu e una de artiști, a înțeles pasiunea pe care o are pentru muzică și i-a fost aproape încă de când era mică. Și iubitul ei, cu care e de doi ani și lucrează ca marinar se bucură pentru realizările sale pe plan artistic.

„Deși de-a lungul timpului fiecare dintre noi am avut alte relații, la începutul relației, ne-am recunoscut reciproc că întotdeauna am avut o slăbiciune unul față de celălalt, pentru că, ce-i drept, am avut mai multe tentative de a forma un cuplu, dar au fost eșuate.

Am toată susținerea din partea lui când vine vorba de muzică. Mereu mă încurajează. Îmi spune că voi reuși, pentru că am talent.

Fiind navigator, este plecat de acasă perioade destul de lungi, de 3-4 luni. Chiar dacă ne despart mări și oceane, îl simt în permanență aproape de mine”, ne-a mai povestit Steluța Ciobanu.