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Gigi Becali pregătește o schimbare radicală a strategiei de transferuri de la FCSB, după experiența neplăcută cu Dennis Politic. Patronul campioanei nu mai vrea să ofere contracte pe termen lung fotbaliștilor care nu confirmă și a dezvăluit că intenționează să introducă înțelegeri pe un an, cu opțiuni de prelungire. În exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA, Becali a anunțat că este dispus să plătească un milion de euro pentru sirianul Ammar Ramadan, a explicat de ce negocierile sunt complicate de pretențiile financiare ale impresarilor și a dezvăluit că urmărește mai mulți jucători argentinieni.

Gigi Becali schimbă strategia de transferuri la FCSB după experiența cu Dennis Politic: „Nu mai fac contracte de 4-5 ani!”

Gigi Becali nu mai vrea să repete greșelile făcute în trecut pe piața transferurilor. Patronul FCSB a explicat că intenționează să renunțe la contractele lungi pentru fotbaliștii care nu au demonstrat că pot face diferența la echipă. Dennis Politic este exemplul invocat de omul de afaceri. Becali susține că a investit o sumă importantă în aducerea și salariul fostului jucător de la Dinamo, fără să obțină randamentul dorit.

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Noua strategie presupune înțelegeri inițiale pe un sezon, cu posibilitatea ca FCSB să activeze unilateral opțiuni de prelungire dacă fotbalistul confirmă: „Eu dau un milion pentru un an și încă trei ani. Dacă dau un milion pe an și îl las, nu e bine? Dau un milion pe împrumut, cum ar veni, și fac contract pe încă trei ani, opțiunea mea.

Nu mă mai încurc cu jucători ca Politic, 4-5 ani. Nu mai fac eu așa contracte. De acum înainte, vine-pleacă, 500-600-800 de mii, gata. Unde-i pagubă, nu-i câștig”, a declarat Gigi Becali, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

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Dennis Politic, investiție de aproape 1,7 milioane de euro!

Patronul roș-albaștrilor a oferit și detalii despre situația lui Dennis Politic. Becali susține că salariul fotbalistului depășește 21.000 de euro lunar, iar costurile totale ale transferului au ajuns aproape de 1,7 milioane de euro. Deși a fost întrebat despre posibilitatea despărțirii de Politic, omul de afaceri a precizat că nu intenționează să îl lase să plece gratuit. Acesta a dezvăluit că o formație din străinătate s-a interesat de jucător, dar nu a acceptat suma solicitată.

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„Politic are peste 21.000 pe lună, deci cam un milion mă costă, dar a trecut un an și jumătate. Nu-l dau. M-au mai întrebat: «Dom’ne, nu știu ce, Politic», dar eu le-am răspuns: «Băi, m-a costat aproape 1,7 milioane. Vreau bani pe el, nu-l dau gratis». O echipă din străinătate l-a vrut și n-au vrut să dea, eu am cerut 500.000 de euro. Dacă văd că nu e și nu e… Dar ce nu e, nu e. Dau banii, ia banii, pleacă”, a explicat patronul FCSB.

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Planul lui Gigi Becali: contracte diferite pentru tineri și jucătorii cu experiență!

Gigi Becali a explicat că noul model contractual va ține cont și de vârsta fotbaliștilor. Jucătorii tineri ar urma să beneficieze de o perioadă inițială mai lungă pentru a demonstra că merită să rămână la FCSB. În schimb, în cazul fotbaliștilor de 26-28 de ani, patronul preferă contracte inițiale de un sezon, astfel încât clubul să poată renunța mai ușor la cei care nu confirmă.

„Una în plus dacă-i tânăr, doi ani plus trei ani. Dacă-i tânăr, poate nu explodează într-un an și-l mai încerc încă un an. Dacă are 26-27-28 de ani, îi dau un an plus doi ani, un an plus trei ani contract. Dacă nu corespunde, văd cât are, un an, i-am dat banii, la revedere. După șase luni văd cât am să-i mai dau pe încă șase luni, să zicem 200.000. Ia 120, ia 130, ia 140 și pleacă”, a precizat Becali.

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Gigi Becali oferă un milion de euro pentru Ammar Ramadan! Ce pretenții au impresarii sirianului

este Ammar Ramadan, fotbalistul sirian care i-a atras atenția lui Gigi Becali. Patronul roș-albaștrilor a dezvăluit că există un document care prevede suma de un milion de euro, însă negocierile sunt complicate de pretențiile suplimentare ale reprezentanților jucătorului.

Potrivit lui Becali, impresarii solicită încă 350.000 de euro, iar fotbalistul ar dori un salariu anual de peste 400.000 de euro. Omul de afaceri consideră că aceste cereri sunt influențate de sumele oferite anterior pentru alți jucători.

„Ei au o hârtie de un milion, cei cu Ammar Ramadan. Acum treaba impresarilor e că jucătorul face patru milioane. Bine, dar noi avem hârtie. Ca să nu ne certăm cu clubul au zis că uzăm hârtia. Poate e și la mișto, voi spuneți așa, ca să ne dea banii, că nu știu cum, și mai cer și ei încă 350.000. Pe lângă că dau un milion pe sirianul ăla, cât e hârtia, mai vor și ei 350.000 și ajung tot la un milion 350 de mii, ca Boutoutaou. Și jucătorul, că nu știu ce, că vrea un pic mai mult de 400.000 pe an, vor să-l copieze pe Boutoutaou”, a dezvăluit Gigi Becali.

Patronul FCSB consideră că a creat un precedent financiar nedorit, atât în privința sumelor de transfer, cât și a salariilor solicitate de noile ținte. Becali a explicat că vrea să schimbe percepția potrivit căreia FCSB este dispusă să ofere automat salarii de 400.000-500.000 de euro pe sezon.

„Deci eu, cu alte cuvinte, mi-am bătut cui în talpă cu Boutoutaou. Acum trebuie să schimb paradigma, că Becali dă 400-500 de mii la jucători. Ei acum, probabil, iau și cazul Drăguș, dar Drăguș e special, mizez pe el la echipa națională, că iau bani pe el. Nu se compară ei cu Drăguș”, a spus patronul FCSB.

Doi argentinieni pe lista FCSB! Gigi Becali a pus ochii și pe un atacant din Olanda

Pe lângă Ammar Ramadan, Gigi Becali a dezvăluit că analizează și alte variante pentru întărirea lotului. Patronul FCSB a vorbit despre doi fotbaliști argentinieni, unul dintre ei fiind un mijlocaș defensiv agresiv, pe care l-a comparat cu fostul internațional italian Gennaro Gattuso.

Celălalt jucător urmărit evoluează ca extremă dreapta. Becali a menționat și un atacant argentinian pe care l-a remarcat în liga a doua din Olanda, fără să ofere numele acestuia. Cu toate acestea, omul de afaceri a recunoscut că Ammar Ramadan este fotbalistul care i-a plăcut cel mai mult dintre variantele analizate.

„M-am uitat și eu la Ramadan, nu am stat așa și mi-a plăcut. Dintre toți, ăsta era bun, dar mai am doi argentinieni pe listă. Mai era un argentinian, un șesar agresiv, dar fără tehnică, și încă unul. Unul e un fel de Gattuso, așa, celălalt este winger dreapta.

Mai este și un alt atacant argentinian, am văzut unul în Liga 2 din Olanda, care mi-a plăcut. Înalt, mobil, puternic. Dar vedem, dacă e să fie, să fie. Toți argentinienii joacă la ei acolo, în țările lor. Mie ăsta mi-a plăcut, Ramadan. Are număr 10, bate lovituri, se vede că e pionul echipei și am zis că-mi place”, a concluzionat Gigi Becali, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.