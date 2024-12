Bomba sfârșitului de an a venit din liga a doua. Gigi Nețoiu se va implica pentru a crea o forță din clubul FC Voluntari, iar . Dumitru Dragomir a povestit la ce altă afacere a dat drumul „Comandantul”.

Noua super-afacere a lui Gigi Nețoiu. „A dat un milion de euro pe 300 de vaci gestante!”. Ce planuri are „Comandantul”

, iar acesta vrea să transforme FC Voluntari într-un club de top din fotbalul românesc. El este pregătit să investească sume importante de bani în clubul din liga a doua și chiar să atace promovarea din acest sezon.

Mai mult decât atât, Dumitru Dragomir a povestit că nu doar în fotbal acesta investește foarte mulți bani. Fostul președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal a explicat că Nețoiu a făcut o investiție de un milion de euro pentru niște vaci.

„Nețoiu s-a dus și a cumpărat acum 300 de vaci. A zis că în 3 ani de zile face 3000 de vaci. A cumpărat grajduri, că pământ are destul. Vrea să facă 2000 de vaci Angus, a cumpărat 300 de la Sibiu de la niște nemți. Țara noastră e vândută.

Am distrus toate CAP-urile, toate grajdurile și au venit străinii, au luat tot și acum sunt unii la Sibiu și au 5000 de vaci. 2000 de euro e o vacă. El zice că a dat un milion de euro pe 300 de vaci, cu condiția să fie toate gestante. În trei ani de zile are 2000 de vaci.

Eu am avut vaci când mă trimitea tata cu ele. Nu știu dacă mai e afacere și dacă te lasă în pace comunitatea europeană. Nu mai găsești un litru de lapte natural, mai citeam într-un ziar că nici nu mai ai voie să mai bei lapte natural. Când știu că mama mea a trăit până la 90 și ceva de ani numai cu lapte și ouă”, a declarat Dumitru Dragomir la PROFEȚIILE LUI MITICĂ, show care e live pe FANATIK.RO, lunea, de la ora 13:30.

Arena Națională nu are scăpare în fața unei tragedii: „Mori cu zile la un incendiu! ISU nu le-a dat autorizație”. Reproșurile lui Dumitru Dragomir

Dumitru Dragomir a povestit despre cea mai mare greșeală care s-a comis la construcția Arenei Naționale din București. Acesta a anunțat că Arena Națională nu are autorizație ISU, pentru că scările care duc din parcare în stadion sunt astupate.

„Mor de necaz că am știut și nu am făcut o chestie. Au anulat scările de la subsol pentru două milioane de dolari. Am știut, am făcut valuri, dar nu am făcut valuri în Parlament. Trebuie să fac panaramă în Parlament și la Băsescu.

În momentul în care m-au curățat nu am mai avut tragere de inimă să mă bat. Nu trebuiau să fie astupate scările. Dacă te prinde în lift? Mori cu zile la un incendiu, nu ai nicio șansă. Eu puteam să fac mai mult, dar nu aveam tragere de inimă.

Am făcut și legea împotriva huliganismului și mă tot înjurau pe stadion. Nu mi-a ars de asta, dar am făcut lucruri bune. Pentru două milioane de euro s-ar putea să fie o tragedie incomensurabilă. ISU nu le-a dat autorizație nici acum.

Dacă se întâmplă ceva intră toți în pușcărie”, a declarat Dumitru Dragomir la PROFEȚIILE LUI MITICĂ.

