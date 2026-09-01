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Nemulțumirile din jurul FCSB nu se opresc doar la rezultatele echipei și la tensiunile din vestiar. Gigi Mustață, liderul galeriei roș-albastre, a dezvăluit în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA că a avut recent o discuție directă cu Mihai Stoica, căruia i-a transmis, fără ocolișuri, ce îi deranjează pe suporteri în privința lotului și a transferurilor făcute de club.

Gigi Mustață i-a reproșat lui MM Stoica transferurile de la FCSB

Liderul galeriei FCSB a explicat că și consideră că echipa mai are nevoie de întăriri. Mustață a făcut însă și o excepție, mărturisind că îi place de Boutoutaou și că vede în acesta calități importante.

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„Discuția cu Mihai Stoica am avut-o de curând. I-am și reproșat transferurile care au fost și care sunt la momentul ăsta, nouă, suporterilor, nu ne plac. Până când vor da acei jucători randament, nu știm când, noi nu îi acceptăm. Noi spunem că suntem alături de ei. Acei băieți poate au calități de fotbaliști, nu spun, dar ce se întâmplă în vestiar. Mie îmi place Boutoutaou, doar că trebuie lăsat în teren. Mie îmi place, e unul dintre fotbaliștii care pot scoate din joc doi jucători. E tehnic, e fotbalist“, a declarat Gigi Mustață, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

FCSB a pierdut un om important? Gigi Mustață a făcut calculele după plecarea lui Bîrligea

, mutare despre care consideră că a afectat serios forța ofensivă a FCSB. Liderul suporterilor spune că echipa trebuie să mai aducă jucători, chiar dacă, în același timp, este de părere că despărțirea de atacant ar putea fi benefică pentru toate părțile, având în vedere tensiunile din ultima perioadă.

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„I-am reproșat lui Mihai Stoica de transferuri, i-am spus că plecarea lui Bîrligea a slăbit echipa cu 30-40%, pentru că nu știm ce randament va da Garita. Sperăm să arate bine și să-și mențină locul de titular. Trebuie să se mai aducă jucători, pentru că altfel nu stăm bine deloc. Să fiu sincer, mi-a convenit plecarea lui Bîrligea, nu mai era acel Bîrligea de altădată. Mereu gesticulări, certuri, cartonașe.

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Mă bucur pentru el că este în Serie A, m-aș bucura să fie ce trebuie și să rămână acolo. Mereu și-a dorit să plece în străinătate și uite că a venit momentul. Să se dăruiască mai mult decât a făcut-o la noi în primii 2 ani și să-i meargă bine. E mai bine pentru el să nu se mai întoarcă aici, la ce momente tensionate sunt acum. E bine că a plecat, pentru că nu știu ce randament ar mai fi dat la tensiunile din vestiar“, a încheiat intervenția Gigi Mustață.