Noua țeapă Bolt. Clienții aplicației, vizați de o ingenioasă metodă de fraudare: ”Banii erau retrași de pe card. Știa unde locuiesc”. Exclusiv

Utilizatorii Bolt sunt ameninţaţi de un nou tip de fraudă. Datele cu caracter personal ale utilizatorilor sunt puse în pericol, la fel şi banii de pe card, în cazul în care persoana fraudată deţine cardul bancar înrolat pe telefon. O tânără din Bucureşti a fost victima noii metode de furt. Contactată de FANATIK, aceasta a povestit cu lux de amănunte cum a decurs tot procesul fraudulos cunoscut deja în mediul online drept ”noua țeapă Bolt”.

O nouă țeapă vizează clienţii Bolt

Pe TikTok a devenit viral un clip în care un tânăr povestește cum iubita lui a fost victima noii metode de furt. Totul s-a petrecut prin intermediul aplicaţiei Bolt. Păgubita s-a ales cu o sumă de bani în minus, pe cardul bancar pe care îl avea înrolat pe telefon. Se putea întâmpla și mai rău, dar norocul ei a fost că a văzut la timp notificările trimise din contul de Bolt.

FANATIK a stat de vorbă cu Iulia, victima noii metode de fraudă care ameninţă . Tânăra susţine că nu a primit ajutor din partea reprezentanţilor aplicaţiei. Ea a depus deja o plângere la poliție și speră ca autoritățile să afle cine a încercat s-o păcălească. Iată ce ne-a povestit victima despre noua țeapă Bolt.

Victima: ”Aplicația e una care îți pune piedici”

”Eram în oraş şi am primit un e-mail în care mi se spunea că cineva s-a conectat la contul meu de pe un alt device, un Samsung, eu având un iPhone. Mi se spunea inclusiv ID-ul, locaţia că e tot din Bucureşti. În momentul ăla am intrat pe contul de Bolt şi am văzut că persoana respectivă era deja într-o cursă. Banii erau deja retraşi de pe card fără ca eu să accept ceva. Mi-a fost destul de greu să îmi dau seama cum să iau legătura cu şoferul sau cum să îmi scot cardul.

Aplicaţia e una care îţi pune piedici. În niciun caz nu te ajută să rezolvi problemele. Cei de la Bolt îmi spuneau că este din vina telefonului meu sau din vina oricărei alte aplicaţii cu care m-aş putea conecta. Am schimbat absolut toate parolele. Am verificat WhatsUp şi nu era niciun alt dispozitiv conectat, nu am apăsat pe niciun link dubios. Nu am aflat identitatea, doar îi ştiu ID-ul, adresa”, ne-a mărturisit Iulia.

”I-a propus şoferului să îmi retragă banii din aplicaţie şi să îi împartă”

Iulia ne povesteşte că a reuşit să ia legătura cu şoferul de Bolt, aflând astfel detalii despre propunerea celui ce i-a accesat contul. Individul a plasat o comandă, iar în momentul în care s-a urcat în maşina Bolt i-a propus şoferului să comande o cursă până la Călăraşi, să o anuleze, iar apoi să împartă banii frăţeşte.

”Într-un final am reuşit să îl sun pe şofer, dar persoana respectivă se dăduse deja jos din maşină. Mi-a spus că era un băiat, l-a întrebat dacă e Iulia şi a răspuns că da. Şoferul a crezut că e prietenul meu ştiind că mai comandăm pentru alte persoane.

Mi-a spus că acesta i-a propus să dea o comandă pentru o cursă mai lungă, în Călăraşi din ce am înţeleş, şi că după ce şoferul acceptă el să dea ”cancel”. Astfel să îmi retragă o sumă din bani şi să îi împartă. Şoferul a crezut că face mişto. L-a refuzat si l-a lăsat la destinaţie, la locul unde a comandat el cursa. Cursa a fost una mică, adică era o cursă de 17 lei şi el a lăsat tips 100%”, a mai spus aceasta.

Victima, dezamăgită de atitudinea polițiștilor

De asemenea, victima ne-a dezvăluit că s-a temut pentru siguranța ei. Individul care a produs avea acces la adresa ei de acasă şi adresele locurilor pe care le frecventează des. Ea susţine că a sesizat autoritățile, dar nu a primit niciun ajutor în acest sens.

”Pe 16 septembrie s-a întâmplat. Am făcut plângere la poliţie în noaptea aceea. Cum am primit mesaj şi am văzut că nu reuşesc cei de la Bolt, m-am speriat. Persoana respectivă avea acces la adresa mea de acasă, blocul, scara.

De la poliţie nu am primit niciun răspuns, nici de la cei de la Bolt nu am primit update, nici măcar scuze. Mi s-a spus că este vina mea, de la una din aplicaţiile mele. Mi-au spus că eu ar trebui să îmi rezolv problema. I-am întrebat pe cei de la Bolt dacă îmi pot oferi mai multe detalii despre persoana respectivă şi mi-au spus că datele acestea le pot furniza doar poliţiei”, a continuat Iulia.

Npua țeapă Bolt. Care este identitatea hoţului

Îngrijorată şi nemaiştiind ce să facă, Iulia împreună cu iubitul ei au luat atitudine. S-au dus pe urmele individului la adresele din aplicaţie, dar nu au reuşit să îl găsească. De altfel, şoferii Bolt ce au preluat cursele frauduloase au fost foarte implicaţi şi şi-au oferit ajutorul. Fiind mai multe curse, toţi şoferii au încercat să o ajute, inclusiv cu o descriere a hoţului.

”Noi am sunat şoferii. Chiar l-am rugat pe unul dintre ei să îi facă o poză clientului, dacă reușește. Cred că omul acela a observat că sunt în apel şi a dat el ”cancel”. Şoferii mi l-au descris pe individ: am înțeles că era un băiat înalt, slăbuţ şi că avea un hanorac sau o geacă. Mi s-a spus că nu pot să îmi zică mai mult. Nici ei nu au fost foarte atenți la el. Iniţial, nu li s-a părut ciudat”, ne-a mai povestit victima fraudei ce face înconjurul TikTok-ului.

În final, victima a mărturisit că nu va mai folosi aplicaţia şi că şi-a scos atât cardul, cât şi datele personale din aplicaţie. Această întâmplare este un semnal de alarmă pentru toţi utilizatorii Bolt, dar şi pentru cei care au cardul bancar înrolat pe telefon.

FANATIK a solicitat , dar până la momentul apariției prezentului articol, nu am primit niciun răspuns.

Noua țeapă de la Bolt, practicată și la Londra. Ce spune Rux și Opulenta

În mediul online au apărut tot mai multe comentarii legate de incidente asemănătoare. Postarea prin care s-a făcut public cazul are câteva zeci de mărturii de clienți ale companiilor de ride-sharing, care au trăit experiențe de acest gen. Roxana Erdei, cunoscută în mediul online sub pseudonimul de Rux și Opulentă, a dezvăluit că noua model de țeapă se practică deja la nivel internațional.

”Aseară, o prietenă care locuiește în Londra, mi-a povestit cu ”noul scam la Bolt”. Se pare că tu îți comanzi o cursă și în timp ce se caută un șofer, îți apare pe aplicație o solicitare pentru a-ți introduce numărul de telefon pentru că s-a blocat aplicația.

După ce ți-ai pus numărul de telefon, primești un cod de autorizare în aplicație, pe care tu dai ok. După ce ai făcut lucrul ăsta, ți se fură contul și te trezești că se fac curse din contul tău.

Prietena mea mi-a spus că a doua zi avea mailuri cu foarte multe curse. În trei ore, făcuse curse de 600 de lire, după care a scos-o de pe cont”, a povestit Rux și Opulenta pe TikTok despre noua țeapă Bolt.