Noua țeapă cu SMS-uri prin care escrocii te lasă fără bani: „Au fost trimise de pe telefonul meu vreo 500 de mesaje”

Noua țeapă cu SMS-uri care face ravagii în România. Mai multe persoane s-au trezit cu un cost suplimentar nejustificat, după ce mai multe mesaje au fost trimise de la distanță de pe telefoanele personale. Ce este de făcut în această situație.

Nouă fraudă cu SMS-uri în România

O nouă escrocherie a început să ia amploare în România. Mai multe victime s-au trezit cu facturi mai mari la companiile de telefonie. Nu și-au dat seama atunci când telefoanele au fost piratate.

de a păcăli oamenii. Clonează cartela telefonului și trimit, de la distanță, mesaje care au o suprataxă. În acest fel, românii plătesc sute de lei în plus la facturi. O tânără a povestit tot ce i s-a întâmplat.

„Am primit un mesaj conform căruia am făcut cost suplimentar in valoare de 440 de ron din SMS-uri internationale, dar eu in realitate nu am trimis niciun SMS international.

Şi după am văzut că au fost trimise de pe telefonul meu vreo 500 de mesaje cu acelaşi text spre un număr canadian – wake up – acelaşi text de 500 de ori”, a declarat Giulia Apostu, victimă, potrivit observatornews.ro.

Ce spun experții despre această metodă de înșelătorie

Frauda de tip „SIM fantomă” pornește din momentul în care un escroc convinge operatorul de telefonie mobilă să porteze numărul victimei pe SIM-ul lui. În acest fel, pot trimite mesaje ca mai apoi, victima să facă un cost suplimentar consistent.

„Respectivul atacator are o poveste foarte convingatoare prin care reușeste să îl convingă pe repectivul operator să îi treacă numărul pe un alt SIM pe care îl are. Făcand acest lucru, poți capta autentificarea în doi pași pe care o ai pe dispozitivul respectiv”, a declarat Silviu Stahie, specialist Bitdefender, se arată în sursa citată.

Mai departe, recomandă să ne asigurăm de faptul că re-emiterea cartelei SIM nu se poate face fără o parolă. Autoritățile roagă victimele să contacteze instituțiile în cazul în care cad în plasa atacatorilor.

„Dacă se confirmă aceasta clonare a cartelei SIM, bineînţeles, primul pas este să se raporteze acest caz poliţiei. Ar trebui să fie contactată şi bancă şi să fie urmărite tranzacţiile care se fac în conturile noastre”, a declarat Laura Voicu, Institutul de Prevenire a Criminalităţii IGPR.