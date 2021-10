Nouă tragedie în familia mezzosopranei Maria Macsim Nicoară. Tatăl regretatei artistei a murit

O nouă tragedie în familia mezzosopranei Maria Macsim Nicoară. Tatăl regretatei artiste s-a stins din viață la vârsta de 80 de ani. Tragedia a avut loc în urmă cu câteva zile, pe 26 septembrie.

Bărbatul a suferit foarte mult după ce și-a pierdut fiica, la finalul anului trecut. Artista a trecut în neființă la mai bine de șapte luni de când a avut un accident grav în propria casă.

O nouă tragedie . Tatăl artistei a murit pe 26 septembrie și a fost înmormântat lângă fiica lui, la cimitirul „Sf. Petru și Pavel”.

După pierderea artistei, bărbatul a trecut prin clipe dificile și a slăbit foarte mult. Acesta nu a mai apucat să afle adevărul în legătură cu moartea Mariei Macsim Nicoară, lucru pe care și l-ar fi dorit foarte mult.

Pe crucea bărbatului a fost lipită o fotografie cu fiica acestuia, pe care a iubit-o foarte mult. Mari Macsim Nicoară a decedat în noaptea de 23 spre 24 decembrie din cauza unei embolii pulmonare.

Elena, sora regretatei artiste, este convinsă că moartea acesteia nu a fost un accident. Aceasta acuză familia cumnatului ei că a sunat la ambulanță la opt ore după ce interpreta a căzut pe scări.

În plus, aceasta a mai spus că soțul mezzosopranei ar fi avut o amantă. Maria Macsim Nicoară i-ar fi mărturisit surorii ei că nu se mai înțelege deloc cu partenerul ei de viață.

„Am discutat și cu ultima persoană cu care a discutat ea în seara respectivă și a spus că ea era încordată, agitată și și-a dat seama că e ceva.

De la început am avut semne de întrebare legate de modul în care s-a desfășurat, s-a petrecut accidentul. Ea îmi povestea plângând la telefon că are probleme cu soțul, că îi vorbește urât și că el are o relație”, spunea Elena la Acces Direct.

Profilerul Mihaela Brooks, care s-a ocupat și de cazul morții Mădălinei Manole, s-a ocupat și de dosarul morții mezzosopranei. Aceasta lansat ipoteza care a șocat pe toată lumea, afirmând că artista a fost, de fapt, ucisă.

Ce spunea tatăl Mariei Macsim Nicoară după moartea fiicei

a fost îndurerată după ce mezzosoprana s-a stins din viață, chiar înainte de Crăciun. Tatăl ei ar fi vrut să afle ce s-a întâmplat, de fapt, cu fiica lui. Acesta nu credea spunea, acum câteva luni, că detaliile în cazul morții interpretei nu se leagă între ele.

Bărbatul era destul de sceptic în privința tragicului eveniment. Cântăreața a avut o farfurie în mână, iar aceasta nu s-a spart după ce artista a căzut pe scări. Maria Macsim Nicoară a suferit fracturi serioase la creier și la coloana vertebrală, mult prea grave pentru un astfel de accident.

„Nici până în prezent nu știm adevărul. E cea mai mare durere pentru moartea copilului în condiții suspecte.

A trecut aproape un an de zile de când s-a petrecut acest caz, se presupune că a avut o farfurie în mână și coborând pe scări a avut mai multe fracturi pe scări, de ce farfuria nu s-a spart și a rămas intactă”, a declarat tatăl artistei la Acces Direct.

Mama cântăreței este la fel de îndurerată și a declarat, la un moment dat, că merge aproape zilnic la mormântul fiicei sale.

„Puiul mamei, pui. Îmi e frântă inima. Îți aud pașii, îți simt mânuța (…) Așteapta mamaia, dar în zadar. Nu mai ajungi, fetița mamei. Ce-i spui tu mămicăi, puica mamei. Prea devreme ai plecat, puiul lui mama, suflet bun, cu bun simț”, spunea mama Mariei Macsim Nicoară.