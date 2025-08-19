News

Noua tulpină COVID-19 „Stratus”, prezentă în România la tot mai mulți copii. Simptomele care ar trebui să-i alarmeze pe părinți

Este alertă în România, după ce o nouă tulpină COVID-19 afectează tot mai mulți copii. Medicii avertizează asupra unui simptom ignorat des de părinți.
Mădălina Cristea
19.08.2025 | 14:58
Noua tulpina COVID19 Stratus prezenta in Romania la tot mai multi copii Simptomele care ar trebui sai alarmeze pe parinti
Cât de periculoasă este noua tulpină Covid-19 „Status”. Copiii, cei mai afectați. Sursa foto: Colaj Fanatik, Pixabay

O nouă tulpină de COVID-19, denumită Stratus, s-a răspândit la nivel global și a ajuns și în România. Medicii avertizează că, deși simptomele sunt mai blânde decât în cazul variantelor anterioare, copiii foarte mici sunt cei mai vulnerabili.

Noua tulpină COVID-19 „Status”, prezentă la tot mai mulți copii

Stratus provine din Omicron și este deja dominantă în Asia de Sud-Est, unde cazurile și spitalizările au crescut. În SUA, această variantă reprezintă peste 14% dintre infectări, iar în Europa este deja raportată în mai multe state. OMS o monitorizează atent. Pentru adulții sănătoși, Stratus nu este foarte periculoasă.

Simptomele seamănă cu o răceală: dureri de gât, tuse ușoară, oboseală. La copii însă, situația este mai gravă. Aceștia se pot confrunta cu febră mare, dureri abdominale și diaree. Medicii români spun că secțiile pediatrice sunt pline. Au fost confirmate zilnic zeci de cazuri la sugari și copii de până la un an și jumătate. Cel mai mic pacient raportat în ultima săptămână avea doar câteva zile de viață.

„În ultima săptămână, în fiecare zi au fost confirmate câte 8,10,12 cazuri de COVID la copii foarte mici. În momentul acesta, pacienții noștri foarte mici cu SARS-CoV-2 se află în secția noastră de izolare și pot să spun că aproape un etaj întreg este plin. Cel mai mic are doar 20 și ceva de zile”, a declarat medicul Mihai Craiu pentru Adevărul.ro.

Vârstnicii cu probleme de sănătate, în pericol

Probleme apar și la categoriile vulnerabile. Vârstnicii cu boli cronice pot avea probleme grave de sănătate, însă în astfel de cazuri, chiar și o tulpină inofensivă poate fi problematică. Tratamentul este asemănător cu cel pentru alte viroze: antitermice, hidratare și odihnă. Antibioticele nu au niciun efect, atrag atenția medicii. Din păcate, mulți părinți încă le cer, confundând infecțiile virale cu cele bacteriene. Vaccinarea oferă o protecție limitată împotriva noii tulpini, dar reduce riscul de forme severe și spitalizare.

Numărul real de cazuri ar putea fi mult mai mare decât arată statisticile. Mulți români se testează acasă și nu raportează rezultatele. Epidemiologii estimează că, din zece pacienți cu simptome respiratorii, trei sunt pozitivi la COVID.

Cum trebuie să ne protejăm copiii

Experții se așteaptă la o creștere a infectărilor după începerea școlii și revenirea din concedii. Până atunci, medicii reamintesc de regulile simple pe care trebuia să le respectăm cu sfințenie în perioada declarată pandemie de COVID-19 în România: spălatul mâinilor, evitarea aglomerației, purtarea măștii în preajma persoanelor vulnerabile.

„Să evităm spațiile aglomerate și închise, pe cât se poate să stăm cât mai mult afară, în aer liber. Să purtăm mască dacă îi vizităm pe cei vulnerabili și să ne izolăm pe cât posibil dacă avem semne de răceală. Dacă putem să lucrăm de acasă este mai bine și pentru noi și pentru cei din jur. Trebuie avut grijă la mâini și la suprafețele cu care copiii intră în contact. Sunt tot felul de chestii mici pe care le-am uitat din pandemie: nu prea ne mai spălăm pe mâini, nu mai stăm la o oarecare distanță de cineva care strănută sau tușește și se întorc înapoi virusurile”, a mai declarat medicul pediatru Mihai Craiu.

