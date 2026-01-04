Noua vedetă de la Real Madrid a strălucit prima dată cu România! Gonzalo Garcia, trei goluri superbe contra lui Betis. Video

ADVERTISEMENT

Real Madrid s-a impus duminică seara cu scorul de 5-1 în fața celor de la Real Betis, pe Santiago Bernabéu. Remarcatul serii a fost puștiul Gonzalo García. Atacantul de doar 21 de ani i-a luat locul lui Kylian Mbappé în echipa de start și a înscris în premieră pentru galactici. Nu o dată, ci de trei ori.

Gonzalo García a strălucit în Real Madrid – Betis! Trei goluri pentru atacantul iberic

Gonzalo García a mai fost testat de Xabi Alonso în acest sezon a arătat potențial și a fost trimis titular în duelul cu Real Betis din La Liga, în contextul în care Kylian Mbappé este accidentat.

Tânărul vârf spaniol a făcut senzație. A marcat trei goluri superbe și se anunță drept un fotbalist de mare perspectivă. A deschis scorul în prima repriză cu o lovitură de cap perfect plasată, la care portarul advers nu a avut nicio șansă.

VAYA ABSOLUTA OBRA DE ARTE DE GONZALO GARCÍA 😍😮‍💨😮‍💨 — (fan) REAL MADRID FANS 🤍 (@AdriRM33)

García și-a continuat recitalul și în partea a doua. Ibericul a dublat scorul cu un șut superb din afara careului, după ce a preluat mingea pe piept și a trimis balonul direct în plasă. Pe final, tot el a ieșit din nou la rampă cu o execuție și mai fină, închizând tabela cu un călcâi de efect care i-a ridicat pe suporteri în picioare.

Most aesthetically-pleasing hat trick from i've seen in a while. All 3 Gonzalo Garcia goals were absolute bangers. — Managing Madrid (@managingmadrid)

Au fost primele sale goluri marcate pentru Real Madrid, însă cel mai probabil nu și ultimele. Echipa din capitala Spaniei pare să aibă în lot un jucător de mare potențial, care în viitor ar putea deveni un adevărat superstar mondial.

Betis Sevilla nu este prima victimă a lui García! Atacantul de la Real Madrid a înscris și în poarta României

În urmă cu mai bine de o lună, García se făcea remarcat într-un meci jucat împotriva . Atacantul celor de la Real Madrid a deschis scorul în partida câștigată de iberici cu 2-0. Cele două naționale se vor întâlni din nou și în luna iunie a acestui an.

Deși are doar 21 de ani și nu a adunat încă foarte multe minute la Real Madrid, García are deja o cotă de piață de aproximativ 15 milioane de euro. Atacantul este un produs al academiei clubului din capitala Spaniei. În ultimele săptămâni s-a vorbit despre un posibil împrumut la Borussia Dortmund sau Juventus, însă este greu de crezut că oficialii de pe Bernabéu îi vor mai da drumul vârfului.