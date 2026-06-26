Noua Zeelandă – Belgia 0-0, în grupa G de la CM 2026, etapa 3. Statistici OPTA, fază cu fază în timp real

Noua Zeelandă înfruntă Belgia în ultima etapă a grupei G de la Cupa Mondială, iar partida este una decisivă pentru ambele formații, care luptă pentru a obține calificarea în 16-imi. Cele două echipe caută primul succes de la acest turneu final, iar pentru reprezentanta Oceaniei, aceasta este singura variantă care ar aduce calificarea mai departe.
|#
|Echipă
|J
|V
|E
|Î
|GM
|GP
|GD
|Pct
|1
|Mexic
|3
|3
|0
|0
|6
|0
|+6
|9
|2▲
|Africa de Sud
|3
|1
|1
|1
|2
|3
|-1
|4
|3▼
|Coreea de Sud
|3
|1
|0
|2
|2
|3
|-1
|3
|4▼
|Cehia
|3
|0
|1
|2
|2
|6
|-4
|1
|#
|Echipă
|J
|V
|E
|Î
|GM
|GP
|GD
|Pct
|1
|Elveția
|3
|2
|1
|0
|7
|3
|+4
|7
|2
|Canada
|3
|1
|1
|1
|8
|3
|+5
|4
|3
|Bosnia
|3
|1
|1
|1
|5
|6
|-1
|4
|4
|Qatar
|3
|0
|1
|2
|2
|10
|-8
|1
|#
|Echipă
|J
|V
|E
|Î
|GM
|GP
|GD
|Pct
|1▲
|Brazilia
|3
|2
|1
|0
|7
|1
|+6
|7
|2
|Maroc
|3
|2
|1
|0
|6
|3
|+3
|7
|3▼
|Scoția
|3
|1
|0
|2
|1
|4
|-3
|3
|4
|Haiti
|3
|0
|0
|3
|2
|8
|-6
|0
|#
|Echipă
|J
|V
|E
|Î
|GM
|GP
|GD
|Pct
|1
|SUA
|3
|2
|0
|1
|8
|4
|+4
|6
|2
|Australia
|3
|1
|1
|1
|2
|2
|0
|4
|3
|Paraguay
|3
|1
|1
|1
|2
|4
|-2
|4
|4
|Turcia
|3
|1
|0
|2
|3
|5
|-2
|3
|#
|Echipă
|J
|V
|E
|Î
|GM
|GP
|GD
|Pct
|1
|Germania
|3
|2
|0
|1
|10
|4
|+6
|6
|2
|Coasta de Fildeș
|3
|2
|0
|1
|4
|2
|+2
|6
|3
|Ecuador
|3
|1
|1
|1
|2
|2
|0
|4
|4
|Curaçao
|3
|0
|1
|2
|1
|9
|-8
|1
|#
|Echipă
|J
|V
|E
|Î
|GM
|GP
|GD
|Pct
|1▲
|Olanda
|3
|2
|1
|0
|10
|4
|+6
|7
|2
|Japonia
|3
|1
|2
|0
|7
|3
|+4
|5
|3▼
|Suedia
|3
|1
|1
|1
|7
|7
|0
|4
|4
|Tunisia
|3
|0
|0
|3
|2
|12
|-10
|0
|#
|Echipă
|J
|V
|E
|Î
|GM
|GP
|GD
|Pct
|1▲
|Egipt
|2
|1
|1
|0
|4
|2
|+2
|4
|2▼
|Iran
|2
|0
|2
|0
|2
|2
|0
|2
|3▲
|Belgia
|2
|0
|2
|0
|1
|1
|0
|2
|4▼
|Noua Zeelandă
|2
|0
|1
|1
|3
|5
|-2
|1
|#
|Echipă
|J
|V
|E
|Î
|GM
|GP
|GD
|Pct
|1▲
|Spania
|2
|1
|1
|0
|4
|0
|+4
|4
|2▼
|Uruguay
|2
|0
|2
|0
|3
|3
|0
|2
|3▲
|Capul Verde
|2
|0
|2
|0
|2
|2
|0
|2
|4▼
|Arabia Saudită
|2
|0
|1
|1
|1
|5
|-4
|1
|#
|Echipă
|J
|V
|E
|Î
|GM
|GP
|GD
|Pct
|1▲
|Franța
|3
|3
|0
|0
|10
|2
|+8
|9
|2▼
|Norvegia
|3
|2
|0
|1
|8
|7
|+1
|6
|3
|Senegal
|3
|1
|0
|2
|8
|6
|+2
|3
|4
|Irak
|3
|0
|0
|3
|1
|12
|-11
|0
|#
|Echipă
|J
|V
|E
|Î
|GM
|GP
|GD
|Pct
|1
|Argentina
|2
|2
|0
|0
|5
|0
|+5
|6
|2
|Austria
|2
|1
|0
|1
|3
|3
|0
|3
|3
|Algeria
|2
|1
|0
|1
|2
|4
|-2
|3
|4
|Iordania
|2
|0
|0
|2
|2
|5
|-3
|0
|#
|Echipă
|J
|V
|E
|Î
|GM
|GP
|GD
|Pct
|1▲
|Columbia
|2
|2
|0
|0
|4
|1
|+3
|6
|2
|Portugalia
|2
|1
|1
|0
|6
|1
|+5
|4
|3▼
|RD Congo
|2
|0
|1
|1
|1
|2
|-1
|1
|4
|Uzbekistan
|2
|0
|0
|2
|1
|8
|-7
|0
|#
|Echipă
|J
|V
|E
|Î
|GM
|GP
|GD
|Pct
|1
|Anglia
|2
|1
|1
|0
|4
|2
|+2
|4
|2
|Ghana
|2
|1
|1
|0
|1
|0
|+1
|4
|3▲
|Croația
|2
|1
|0
|1
|3
|4
|-1
|3
|4▼
|Panama
|2
|0
|0
|2
|0
|2
|-2
|0
|#
|Echipă
|J
|V
|E
|Î
|GM
|GP
|GD
|Pct
|1▼
|Germania
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|1▼
|Franța
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|1▼
|Mexic
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|1▼
|Olanda
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|1▼
|Portugalia
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|1▼
|SUA
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|1▼
|Brazilia
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|1▼
|Argentina
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|1▼
|Australia
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|1▼
|Anglia
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|1▼
|Canada
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|1▼
|Spania
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|1▼
|Belgia
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2▼
|Capul Verde
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2▼
|Senegal
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2▼
|Egipt
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2▼
|Curaçao
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2▼
|Paraguay
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2▼
|Croația
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2▼
|Austria
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2▼
|Japonia
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2▼
|Maroc
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2▼
|Algeria
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2▼
|RD Congo
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2▼
|Bosnia
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2▼
|Africa de Sud
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3▼
|Coasta de Fildeș
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4▼
|Ecuador
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4▼
|Elveția
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4▼
|Cehia
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4▼
|Columbia
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4▼
|Panama
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4▼
|Ghana
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4▼
|Uruguay
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4▼
|Turcia
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4▼
|Scoția
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4▼
|Noua Zeelandă
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4▼
|Iordania
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4▼
|Tunisia
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4▼
|Norvegia
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|5▼
|Haiti
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|6▼
|Iran
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|7▼
|Irak
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|8▼
|Coreea de Sud
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|9▼
|Qatar
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|10▼
|Arabia Saudită
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|11▼
|Suedia
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|12▼
|Uzbekistan
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|#
|Echipă
|J
|V
|E
|Î
|GM
|GP
|GD
|Pct
|1▼
|Suedia
|3
|1
|1
|1
|7
|7
|0
|4
|2▼
|Ecuador
|3
|1
|1
|1
|2
|2
|0
|4
|2▼
|Brazilia
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|3▼
|Olanda
|1
|0
|1
|0
|2
|2
|0
|1
|3▼
|Japonia
|1
|0
|1
|0
|2
|2
|0
|1
|3▼
|Australia
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3▼
|Canada
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3▼
|Bosnia
|3
|1
|1
|1
|5
|6
|-1
|4
|4▼
|Coasta de Fildeș
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4▼
|Paraguay
|3
|1
|1
|1
|2
|4
|-2
|4
|5▼
|Senegal
|3
|1
|0
|2
|8
|6
|+2
|3
|5▼
|Noua Zeelandă
|1
|0
|1
|0
|2
|2
|0
|1
|5▼
|Qatar
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|6▼
|Haiti
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|6▼
|Croația
|2
|1
|0
|1
|3
|4
|-1
|3
|6▼
|Austria
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|6▼
|Columbia
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|6▼
|Spania
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|1
|7▼
|Coreea de Sud
|3
|1
|0
|2
|2
|3
|-1
|3
|7▼
|Portugalia
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|7▼
|Ghana
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|7▼
|Iran
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|7▼
|Uzbekistan
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|8▼
|Mexic
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|8▼
|Irak
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|8▼
|Uruguay
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|8▼
|Maroc
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|8▼
|Algeria
|2
|1
|0
|1
|2
|4
|-2
|3
|8▼
|Norvegia
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|9▼
|Cehia
|2
|0
|1
|1
|2
|3
|-1
|1
|9▼
|Arabia Saudită
|2
|0
|1
|1
|1
|5
|-4
|1
|9▼
|Scoția
|3
|1
|0
|2
|1
|4
|-3
|3
|10▼
|Capul Verde
|2
|0
|2
|0
|2
|2
|0
|2
|11▼
|Panama
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|-1
|0
|11▼
|Iordania
|1
|0
|0
|1
|1
|3
|-2
|0
|11▼
|Belgia
|2
|0
|2
|0
|1
|1
|0
|2
|12▼
|Turcia
|1
|0
|0
|1
|0
|2
|-2
|0
|12▼
|RD Congo
|2
|0
|1
|1
|1
|2
|-1
|1
Statisticile nu sunt disponibile.
G = goluri, A = assist, CR = cartonașe roșii, CG = cartonașe galbene, CO = cornere, Ș = șuturi, ȘP = șuturi pe poartă, OF = offsideuri, FC = faulturi comise, FP = faulturi permis, PAR = parade ale portarilor.
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Noua Zeelandă a debutat la turneul final cu o remiză, 2-2 contra Iranului pe SoFi Stadium din Inglewood (California). Echipa pregătită de englezul Darren Bazeley a condus de două ori, ambele reușite fiind semnate de Elijah Just, însă asiaticii au revenit de fiecare dată și au obținut remiza. Apoi, neozeelandezii au cedat cu 1-3 în duelul cu actualul lider al grupei, Egipt. Reprezentanta Oceaniei a condus cu 1-0 la pauză după golul marcat de Finn Surman, dar „faraonii” au întors rezultatul în repriza a doua și au scris istorie.
Belgia este, cel puțin până în acest moment, marea dezamăgire a grupei G. „Diavolii roșii” erau principalii favoriți la câștigarea grupei, însă nu au reușit să obțină niciun succes până acum, marcând un singur gol în primele două jocuri. Reușita nici măcar nu a aparținut unui belgian, ci a fost un autogol al egipteanului Mohamed Hany în disputa care s-a încheiat la egalitate, 1-1. Apoi, echipa pregătită de francezul Rudi Garcia a remizat și cu Iranul, 0-0, la capătul unui meci în care portarul asiaticilor, Beiranvand, a avut o prestație excelentă. În acest duel, Noua Zeelandă are nevoie de un succes pentru a obține calificarea, în timp ce Belgia ar putea să avanseze și cu o remiză.
Partida Noua Zeelandă – Belgia se va disputa pe stadionul BC Place din Vancouver (Canada), sâmbătă, 27 iunie, de la ora 06:00 în România, și va putea fi urmărită la TV pe Antena 1, dar și online, pe platforma AntenaPlay. În paralel se va juca și celălalt duel din ultima etapă a grupei G, Egipt – Iran, care se va vedea pe postul Antena 3 CNN.
Belgia este mare favorită în duelul care se va disputa în Canada, având o cotă de 1.16 la SUPERBET pentru a se impune. Cota pentru o remiză este 8.30, în timp ce o victorie a naționalei din Noua Zeelandă are cota 17.00. Pronosticul „Total goluri: peste 3.5” are cota 2.12.