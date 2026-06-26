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Noua Zeelandă – Belgia 0-0, în grupa G de la CM 2026, etapa 3. Statistici OPTA, fază cu fază în timp real

Noua Zeelandă – Belgia, etapa 3, grupa G de la CM 2026. Urmărește live text, echipele de start, statisticile OPTA, clasament și toate fazele importante ale partidei.
Bogdan Mariș
27.06.2026 | 01:14
Noua Zeelanda Belgia 00 in grupa G de la CM 2026 etapa 3 Statistici OPTA faza cu faza in timp real
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Noua Zeelandă - Belgia, LIVE VIDEO în grupa G de la CM 2026. Echipe de start, statistici OPTA, live fază cu fază. FOTO: Sport Pictures / Hepta / colaj Fanatik.
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Noua Zeelandă înfruntă Belgia în ultima etapă a grupei G de la Cupa Mondială, iar partida este una decisivă pentru ambele formații, care luptă pentru a obține calificarea în 16-imi. Cele două echipe caută primul succes de la acest turneu final, iar pentru reprezentanta Oceaniei, aceasta este singura variantă care ar aduce calificarea mai departe.

Noua Zeelandă – Belgia LIVE la CM 2026

Campionatul Mondial 2026
Noua Zeelandă
Belgia

Clasament Grupa G

Grupa A
Grupa B
Grupa C
Grupa D
Grupa E
Grupa F
Grupa G
Grupa H
Grupa I
Grupa J
Grupa K
Grupa L
Group Stage
Locul 3
# Echipă J V E Î GM GP GD Pct
1 Mexic 3 3 0 0 6 0 +6 9
2 Africa de Sud 3 1 1 1 2 3 -1 4
3 Coreea de Sud 3 1 0 2 2 3 -1 3
4 Cehia 3 0 1 2 2 6 -4 1
# Echipă J V E Î GM GP GD Pct
1 Elveția 3 2 1 0 7 3 +4 7
2 Canada 3 1 1 1 8 3 +5 4
3 Bosnia 3 1 1 1 5 6 -1 4
4 Qatar 3 0 1 2 2 10 -8 1
# Echipă J V E Î GM GP GD Pct
1 Brazilia 3 2 1 0 7 1 +6 7
2 Maroc 3 2 1 0 6 3 +3 7
3 Scoția 3 1 0 2 1 4 -3 3
4 Haiti 3 0 0 3 2 8 -6 0
# Echipă J V E Î GM GP GD Pct
1 SUA 3 2 0 1 8 4 +4 6
2 Australia 3 1 1 1 2 2 0 4
3 Paraguay 3 1 1 1 2 4 -2 4
4 Turcia 3 1 0 2 3 5 -2 3
# Echipă J V E Î GM GP GD Pct
1 Germania 3 2 0 1 10 4 +6 6
2 Coasta de Fildeș 3 2 0 1 4 2 +2 6
3 Ecuador 3 1 1 1 2 2 0 4
4 Curaçao 3 0 1 2 1 9 -8 1
# Echipă J V E Î GM GP GD Pct
1 Olanda 3 2 1 0 10 4 +6 7
2 Japonia 3 1 2 0 7 3 +4 5
3 Suedia 3 1 1 1 7 7 0 4
4 Tunisia 3 0 0 3 2 12 -10 0
# Echipă J V E Î GM GP GD Pct
1 Egipt 2 1 1 0 4 2 +2 4
2 Iran 2 0 2 0 2 2 0 2
3 Belgia 2 0 2 0 1 1 0 2
4 Noua Zeelandă 2 0 1 1 3 5 -2 1
# Echipă J V E Î GM GP GD Pct
1 Spania 2 1 1 0 4 0 +4 4
2 Uruguay 2 0 2 0 3 3 0 2
3 Capul Verde 2 0 2 0 2 2 0 2
4 Arabia Saudită 2 0 1 1 1 5 -4 1
# Echipă J V E Î GM GP GD Pct
1 Franța 3 3 0 0 10 2 +8 9
2 Norvegia 3 2 0 1 8 7 +1 6
3 Senegal 3 1 0 2 8 6 +2 3
4 Irak 3 0 0 3 1 12 -11 0
# Echipă J V E Î GM GP GD Pct
1 Argentina 2 2 0 0 5 0 +5 6
2 Austria 2 1 0 1 3 3 0 3
3 Algeria 2 1 0 1 2 4 -2 3
4 Iordania 2 0 0 2 2 5 -3 0
# Echipă J V E Î GM GP GD Pct
1 Columbia 2 2 0 0 4 1 +3 6
2 Portugalia 2 1 1 0 6 1 +5 4
3 RD Congo 2 0 1 1 1 2 -1 1
4 Uzbekistan 2 0 0 2 1 8 -7 0
# Echipă J V E Î GM GP GD Pct
1 Anglia 2 1 1 0 4 2 +2 4
2 Ghana 2 1 1 0 1 0 +1 4
3 Croația 2 1 0 1 3 4 -1 3
4 Panama 2 0 0 2 0 2 -2 0
# Echipă J V E Î GM GP GD Pct
1 Germania 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Franța 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Mexic 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Olanda 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Portugalia 0 0 0 0 0 0 0 0
1 SUA 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Brazilia 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Argentina 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Australia 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Anglia 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Canada 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Spania 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Belgia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Capul Verde 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Senegal 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Egipt 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Curaçao 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Paraguay 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Croația 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Austria 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Japonia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Maroc 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Algeria 0 0 0 0 0 0 0 0
2 RD Congo 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Bosnia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Africa de Sud 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Coasta de Fildeș 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Ecuador 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Elveția 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Cehia 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Columbia 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Panama 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Ghana 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Uruguay 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Turcia 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Scoția 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Noua Zeelandă 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Iordania 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Tunisia 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Norvegia 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Haiti 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Iran 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Irak 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Coreea de Sud 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Qatar 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Arabia Saudită 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Suedia 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Uzbekistan 0 0 0 0 0 0 0 0
# Echipă J V E Î GM GP GD Pct
1 Suedia 3 1 1 1 7 7 0 4
2 Ecuador 3 1 1 1 2 2 0 4
2 Brazilia 1 0 1 0 1 1 0 1
3 Olanda 1 0 1 0 2 2 0 1
3 Japonia 1 0 1 0 2 2 0 1
3 Australia 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Canada 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Bosnia 3 1 1 1 5 6 -1 4
4 Coasta de Fildeș 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Paraguay 3 1 1 1 2 4 -2 4
5 Senegal 3 1 0 2 8 6 +2 3
5 Noua Zeelandă 1 0 1 0 2 2 0 1
5 Qatar 1 0 1 0 1 1 0 1
6 Haiti 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Croația 2 1 0 1 3 4 -1 3
6 Austria 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Columbia 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Spania 1 0 1 0 0 0 0 1
7 Coreea de Sud 3 1 0 2 2 3 -1 3
7 Portugalia 1 0 1 0 1 1 0 1
7 Ghana 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Iran 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Uzbekistan 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Mexic 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Irak 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Uruguay 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Maroc 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Algeria 2 1 0 1 2 4 -2 3
8 Norvegia 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Cehia 2 0 1 1 2 3 -1 1
9 Arabia Saudită 2 0 1 1 1 5 -4 1
9 Scoția 3 1 0 2 1 4 -3 3
10 Capul Verde 2 0 2 0 2 2 0 2
11 Panama 1 0 0 1 0 1 -1 0
11 Iordania 1 0 0 1 1 3 -2 0
11 Belgia 2 0 2 0 1 1 0 2
12 Turcia 1 0 0 1 0 2 -2 0
12 RD Congo 2 0 1 1 1 2 -1 1

Statistici OPTA și desfășurarea meciului

Statisticile nu sunt disponibile.

Ce înseamnă, de fapt, abrevierile din OPTA

G = goluri, A = assist, CR = cartonașe roșii, CG = cartonașe galbene, CO = cornere, Ș = șuturi, ȘP = șuturi pe poartă, OF = offsideuri, FC = faulturi comise, FP = faulturi permis, PAR = parade ale portarilor.

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Statistici explicate pentru pariori

În noul format OPTA, FANATIK vine mai aproape de cei pasionați și îndrăgostiți de fotbal. Pariorii vor avea în site-ul nostru un aliat de nădejde, fiecare meci fiind explicat pe bucăți. Astfel, în sectorul statistici de meci, aveți opțiunea să vedeți tot ce au făcut pe teren jucătorii pe care îi urmăriți. Concret, zona „Statistici meci” din OPTA permite filtrarea rapidă a tuturor datelor importante dintr-un meci, atât pe echipe, cât și pe fiecare jucător în parte. Utilizatorul poate selecta: – statisticile generale („TOȚI”) – statisticile unei echipe – statisticile unui anumit jucător.

Desfășurarea meciului, actualizări în timp real

Nu există comentarii disponibile.

Echipe Noua Zeelandă – Belgia

Formațiile nu sunt disponibile încă.

Noua Zeelandă – Belgia LIVE la CM 2026, ce au făcut echipele în primele două meciuri de la Mondiale

Noua Zeelandă a debutat la turneul final cu o remiză, 2-2 contra Iranului pe SoFi Stadium din Inglewood (California). Echipa pregătită de englezul Darren Bazeley a condus de două ori, ambele reușite fiind semnate de Elijah Just, însă asiaticii au revenit de fiecare dată și au obținut remiza. Apoi, neozeelandezii au cedat cu 1-3 în duelul cu actualul lider al grupei, Egipt. Reprezentanta Oceaniei a condus cu 1-0 la pauză după golul marcat de Finn Surman, dar „faraonii” au întors rezultatul în repriza a doua și au scris istorie.

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Belgia este, cel puțin până în acest moment, marea dezamăgire a grupei G. „Diavolii roșii” erau principalii favoriți la câștigarea grupei, însă nu au reușit să obțină niciun succes până acum, marcând un singur gol în primele două jocuri. Reușita nici măcar nu a aparținut unui belgian, ci a fost un autogol al egipteanului Mohamed Hany în disputa care s-a încheiat la egalitate, 1-1. Apoi, echipa pregătită de francezul Rudi Garcia a remizat și cu Iranul, 0-0, la capătul unui meci în care portarul asiaticilor, Beiranvand, a avut o prestație excelentă. În acest duel, Noua Zeelandă are nevoie de un succes pentru a obține calificarea, în timp ce Belgia ar putea să avanseze și cu o remiză.

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La ce oră se joacă Noua Zeelandă – Belgia și cine transmite la TV

Partida Noua Zeelandă – Belgia se va disputa pe stadionul BC Place din Vancouver (Canada), sâmbătă, 27 iunie, de la ora 06:00 în România, și va putea fi urmărită la TV pe Antena 1, dar și online, pe platforma AntenaPlay. În paralel se va juca și celălalt duel din ultima etapă a grupei G, Egipt – Iran, care se va vedea pe postul Antena 3 CNN.

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Cote pariuri Noua Zeelandă – Belgia

Belgia este mare favorită în duelul care se va disputa în Canada, având o cotă de 1.16 la SUPERBET pentru a se impune. Cota pentru o remiză este 8.30, în timp ce o victorie a naționalei din Noua Zeelandă are cota 17.00. Pronosticul „Total goluri: peste 3.5” are cota 2.12.

  • 1.62 este cota oferită de SUPERBET pentru pronosticul „Romelu Lukaku înscrie” în partida Noua Zeelandă – Belgia
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