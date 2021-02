Noul an chinezesc începe pe 12 februarie 2021. Ce reprezintă Bivolul de Metal și ce ne aduce

Noul an chinezesc începe pe 12 februarie 2021, iar acesta va fi Anul Bivolului de Metal. După ce în 2020 am fost sub stăpânirea Șobolanului, în noul an ce stă să înceapă peste câteva zile vom avea parte de surprize uriașe din partea astrelor.

Află din rândurile de mai jos ce reprezintă Bivolul de Metal în zodiacul chinezesc și la ce ar trebui să ne așteptăm în următoarele 12 luni.

Bivolul de Metal poate fi salvatorul de care omenirea ar avea nevoie, căci acesta aduce de obicei schimbări extrem de mari, chiar dacă de multe ori ele sunt impuse prin crize și tensiuni cum rar ne este dat să vedem.

Noul an chinezesc, din 12 februarie 2021. Cum ne influențează Bivolul de Metal

Înainte de a analiza acest semn zodiacal, e interesant de trecut în revistă ce personalități s-au născut sub acest semn, iar lista nu e deloc de ici, de colo.

Printre marile figuri planetare guvernate de Bivolul de Metal s-au numărat și se numără Prințesa Diana, Barack Obama, Louis Armstrong, Walt Disney, Eddie Murphy și George Clooney, printre cele mai cunoscute.

Bivolul de Metal este caracterizat prin capacitatea sa uluitoare de muncă, deci în acest an sunt avantajați în primul rând cei perseverenți, cei care își doresc să clădească ceva prin sudoarea frunții și nu prin șiretlicuri.

Se va cerne grâul de neghină

Bivolul este independent și nu acceptă ajutoare de la nimeni, iar încăpățânarea lui poate fi una periculoasă pentru cei care nu sunt capabili să se adapteze noilor vremuri sau ritmului/ capacității de muncă ale acestuia.

Este perfecționist și mereu plin de idei. Bivolul de Metal este companionul cu care poți porni la drum fără niciun leu, cu ajutorul căruia poți supraviețui și chiar te poți înălța din nimic, asta dacă îl asculți și faci tot ce spune el.

Chiar dacă muncește din greu și este poate mai mereu obosit, are capacitatea de a-și reface energiile așa cum poate doar Tigrii sau Maimuțele o mai pot face din cele 12 semne ale zodiacului chinezesc.

Caracteristica generală a anului generată de influența Bivolului de Metal este schimbarea prin forță. Este anul în care se vor repara multe lucruri, mai ales de natură profesională, anul în care am putea să începem să cernem grâul de neghină.