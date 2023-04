Noul antrenor al FCSB-ului respectă „tradiția”. Elias Charalambous a făcut două schimbări la pauza meciului cu Sepsi

Pentru FCSB, Malcom Edjouma și Andrei Cordea au fost înlocuiți la pauza meciului cu Sepsi, fiind schimbați cu Ovidiu Popescu și cu David Miculescu.

Elias Charalambous a făcut două schimbări la pauza meciului Sepsi – FCSB

două schimbări la pauza meciului dintre și pare că respectă „tradiția” de la vicecampioana României, chiar dacă a spus că el va fi cel care decide tot la echipă.

Malcom Edjouma și cu Andrei Cordea au fost jucătorii înlocuiți la pauză, iar în locul lor au intrat Ovidiu Popescu și David Miculescu. După accidentarea suferită în toamnă, la meciul cu CS Mioveni, scor 1-1, Ovidiu Popescu a revenit de curând și nu a apucat să joace multe minute.

Revenirea sa a avut loc la meciul cu FC Argeș, scor 2-1, când a jucat un sfert de oră, iar cele mai multe minute le-a prins în duelul de pe teren propriu cu Sepsi, scor 1-0, când a jucat 22 de minute.

„Joacă un rol!”

, Gabi Balint și Ion Crăciunescu au comentat, la TV , venirea lui Elias Charalambous la FCSB, dar și declarațiile acestuia, prin care a lăsat să se înțeleagă că el ia toate deciziile la club.

Gabi Balint – Eu mi-am zis părerea, știm prea bine ce se întâmplă la FCSB. N-ai cum să demonstrezi că Pintilii nu e antrenorul principal la FCSB.

Ion Crăciunescu – Acum, acest domn vine în țară și crede că o să facă ce vrea el, nu o să fie așa.

Gabi Balint – Nu e așa, el știe foarte bine la ce s-a înhămat, el joacă acum un rol. Pintilii se va ridica și astăzi să dea indicații. El joacă un rol, totul e un rol!

Ion Crăciunescu – Dacă FCSB are valoare, are posibilitatea să arate ceea ce poate. Chiar dacă nu are miză, Sepsi e o echipă periculoasă.

