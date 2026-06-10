Noul antrenor al lui Dinamo, Nuno Campos, verdict clar: „E cel mai bun mijlocaș din lume!”

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Dinamo se pregătește să îl prezinte oficial pe Nuno Campos. Noul tehnician portughez al „câinilor” a vorbit recent despre șansele naționalei sale să se impună la Campionatul Mondial din vara acestui an. Antrenorul de 51 de ani a spus cine este, în opinia lui, cel mai bun mijlocaș din lume în acest moment.

Nuno Campos, noul antrenor al lui Dinamo, a spus totul despre șansele Portugaliei la Campionatul Mondial

În ceea ce o privește pe Portugalia, ea va începe competiția pe 17 iunie contra DR Congo. Lusitanii sunt în grupa K, unde se mai află Uzbekistan și Columbia. , a acordat un interviu în Ungaria, țara în care a pregăti-o recent pe Zalaegerszegi.

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Referindu-se la șansele naționalei Portugaliei la Cupa Mondială, el a declarat că vede echipa condusă de Roberto Martinez capabilă să învingă orice adversar. „Portugalia poate învinge pe oricine. Avem o echipă puternică și jucători excepționali – șansele noastre de a câștiga Cupa Mondială sunt bune!”, a spus Nuno Campos, inițial.

Nuno Campos, fermecat de Vitinha

Nuno Campos a mai dezvăluit că este prieten atât cu Vitinha (26 de ani), fotbalistul care a cucerit a doua oară consecutiv Champions League cu PSG, cât și cu tatăl acestuia, Vitor Manuel. El a jucat alături de Vitor Manuel la Campomaiorense și Farense, cei doi petrecând în total patru ani ca colegi de echipă. Deși l-a lăudat inițial pe legendarul Cristiano Ronaldo, el nu l-a omis din discuție pe fotbalistul parizienilor.

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„Desigur, când se vorbește despre naționala Portugaliei, tuturor le vine în minte Cristiano Ronaldo. Este cel mai bun jucător și liderul echipei. Dar trebuie menționat și Vitinha, care este, în opinia mea, cel mai bun mijlocaș din lume”, a mai spus antrenorul portughez pentru

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