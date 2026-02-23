Noul antrenor al lui Tottenham a făcut iureș după meciul în care Radu Drăgușin a greșit la două goluri: „Asta nu e o scuză!”

ADVERTISEMENT

Igor Tudor a fost numit pe banca lui Tottenham după ce londonezii l-au dat afară pe Thomas Frank. Debutul antrenorului nu a fost de bun augur, Spurs pierzând cu Arsenal, scor 1-4, în etapa 27 din Premier League. Ce soluții propune tehnicianul.

Igor Tudor, iureș după meciul în care Radu Drăgușin a greșit la două goluri

R în derby-ul cu liderul din Premier League. Fundașul român a reușit să se descurce foarte bine la trei acțiuni ofensive ale lui Arsenal.

Repriza a doua nu a mai fost atât de inspirată pentru „Dragon”, acesta greșind la golurile marcate de Gyokeres și Eze din startul actului secund. În ciuda acestui fapt, .

La scurt timp după fluierul final, Igor Tudor s-a arătat extrem de supărat. Noul antrenor de la Spurs susține că diferența dintre echipe a fost prea mare, iar lipsa de încredere din cadrul clubului și-a spus cuvântul.

„Diferența dintre echipe a fost mare, prea mare. Arsenal a fost mult peste noi. Trebuie să schimbăm mentalitatea echipei, iar singura soluție este munca. Lipsa de încredere se vede clar. Sunt foarte trist, foarte supărat”, a declarat Igor Tudor.

Ce soluții propune noul antrenor de la Tottenham

În continuare, Igor Tudor a expus că singura soluție ca echipa să își revină este ca mentalitatea să fie schimbată. Antrenorul croat se așteaptă de la elevii săi să tragă mai tare la antrenamente, aceasta fiind singura metodă prin care rezultatele vor începe să fie pozitive.

„Medicamentul este să ne uităm în oglindă, fiecare dintre noi, și să muncim serios pentru a schimba lucrurile. Arsenal este probabil cea mai bună echipă din lume în acest moment, dar nu putem folosi asta ca scuză.

În acest moment, echipa este plină de probleme. Trebuie să muncim zi de zi și să fim mai agresivi și mai compacți. Avem nevoie de timp, dar trebuie să schimbăm mentalitatea”, a conchis Igor Tudor.

Situație delicată pentru Tottenham

Tottenham se află pe poziția a 16-a în clasament, la doar patru puncte distanță de zona retrogradării. Din noiembrie până în prezent, Spurs au reușit să câștige numai două dintre cele 18 partide disputate în campionat.

Deși situația din Premier League este delicată, londonezii au defilat în UEFA Champions League. Tottenham a terminat pe locul 4 în „Faza Ligii” și așteaptă să își afle adversarul din optimi.