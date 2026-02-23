Sport

Noul antrenor al lui Tottenham a făcut iureș după meciul în care Radu Drăgușin a greșit la două goluri: „Asta nu e o scuză!”

Igor Tudor a făcut iureș după duelul Tottenham - Arsenal 1-4, în care Radu Drăgușin a greșit la două goluri ale rivalilor. Ce soluții propune antrenorul croat.
Iulian Stoica
23.02.2026 | 10:00
Noul antrenor al lui Tottenham a facut iures dupa meciul in care Radu Dragusin a gresit la doua goluri Asta nu e o scuza
ULTIMA ORĂ
Noul antrenor al lui Tottenham a făcut iureș după meciul în care Radu Drăgușin a greșit la două goluri. Foto: hepta
ADVERTISEMENT

Igor Tudor a fost numit pe banca lui Tottenham după ce londonezii l-au dat afară pe Thomas Frank. Debutul antrenorului nu a fost de bun augur, Spurs pierzând cu Arsenal, scor 1-4, în etapa 27 din Premier League. Ce soluții propune tehnicianul.

Igor Tudor, iureș după meciul în care Radu Drăgușin a greșit la două goluri

Radu Drăgușin a fost cel mai bun jucător al primei reprize în derby-ul cu liderul din Premier League. Fundașul român a reușit să se descurce foarte bine la trei acțiuni ofensive ale lui Arsenal.

ADVERTISEMENT

Repriza a doua nu a mai fost atât de inspirată pentru „Dragon”, acesta greșind la golurile marcate de Gyokeres și Eze din startul actului secund. În ciuda acestui fapt, Radu Drăgușin a fost cel mai bine notat jucător de la Tottenham.

La scurt timp după fluierul final, Igor Tudor s-a arătat extrem de supărat. Noul antrenor de la Spurs susține că diferența dintre echipe a fost prea mare, iar lipsa de încredere din cadrul clubului și-a spus cuvântul.

ADVERTISEMENT
Expert american în securitate: România este a treia cea mai importantă țară din...
Digi24.ro
Expert american în securitate: România este a treia cea mai importantă țară din NATO. Întotdeauna va avea prezență militară a SUA

„Diferența dintre echipe a fost mare, prea mare. Arsenal a fost mult peste noi. Trebuie să schimbăm mentalitatea echipei, iar singura soluție este munca. Lipsa de încredere se vede clar. Sunt foarte trist, foarte supărat”, a declarat Igor Tudor.

ADVERTISEMENT
Cum l-a numit Sorana Cîrstea pe Alexandru Țiriac, după despărțire
Digisport.ro
Cum l-a numit Sorana Cîrstea pe Alexandru Țiriac, după despărțire

Ce soluții propune noul antrenor de la Tottenham

În continuare, Igor Tudor a expus că singura soluție ca echipa să își revină este ca mentalitatea să fie schimbată. Antrenorul croat se așteaptă de la elevii săi să tragă mai tare la antrenamente, aceasta fiind singura metodă prin care rezultatele vor începe să fie pozitive.

„Medicamentul este să ne uităm în oglindă, fiecare dintre noi, și să muncim serios pentru a schimba lucrurile. Arsenal este probabil cea mai bună echipă din lume în acest moment, dar nu putem folosi asta ca scuză.

ADVERTISEMENT

În acest moment, echipa este plină de probleme. Trebuie să muncim zi de zi și să fim mai agresivi și mai compacți. Avem nevoie de timp, dar trebuie să schimbăm mentalitatea”, a conchis Igor Tudor.

Situație delicată pentru Tottenham

Tottenham se află pe poziția a 16-a în clasament, la doar patru puncte distanță de zona retrogradării. Din noiembrie până în prezent, Spurs au reușit să câștige numai două dintre cele 18 partide disputate în campionat.

Deși situația din Premier League este delicată, londonezii au defilat în UEFA Champions League. Tottenham a terminat pe locul 4 în „Faza Ligii” și așteaptă să își afle adversarul din optimi.

Iuliana Demetrescu, de la Real Madrid – Paris la FCSB – Metaloglobus. Cum...
Fanatik
Iuliana Demetrescu, de la Real Madrid – Paris la FCSB – Metaloglobus. Cum s-a descurcat surpriza lui Vassaras în Champions League
Lorenzo Biliboc, surpriză din partea unei domnișoare după ce a dat golul victoriei...
Fanatik
Lorenzo Biliboc, surpriză din partea unei domnișoare după ce a dat golul victoriei în CFR Cluj – Petrolul 2-1: ”Artă pe teren, artă în tribune”. Video
S-a aflat adevărul! Blatul care a salvat Rapidul de la retrogradare: “Am vorbit...
Fanatik
S-a aflat adevărul! Blatul care a salvat Rapidul de la retrogradare: “Am vorbit direct cu ministrul de Interne!”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Iulian Stoica
Iulian Stoica
Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
Parteneri
Disperat, fotbalistul a pus mâna pe telefon și l-a sunat pe Nicu Gheară:...
iamsport.ro
Disperat, fotbalistul a pus mâna pe telefon și l-a sunat pe Nicu Gheară: 'Banii sunt reali?'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!