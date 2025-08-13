Sport

Noul antrenor al lui Tottenham a luat decizia în privința lui Radu Drăgușin. Ce se întâmplă cu fundașul român la Supercupa Europei

Tottenham se pregătește de meciul cu PSG din Supercupa Europei, iar antrenorul englezilor a vorbit despre situația lui Radu Drăgușin.
Traian Terzian
13.08.2025 | 15:44
Antrenorul lui Tottenham, anunț despre Radu Drăgușin înainte de Supercupa Europei. Sursă foto: Hepta

Accidentat încă de la începutul anului, Radu Drăgușin este indisponibil pentru Supercupa Europei. Chiar și așa, el este văzut de noul antrenor ca o piesă importantă în angrenajul lui Tottenham.

Antrenorul lui Tottenham, anunț despre Radu Drăgușin înainte de Supercupa Europei

În conferința de presă premergătoare partidei cu PSG, programată miercuri, 13 august, de la ora 22:00, pe Stadio Friuli din Udine, tehnicianul Thomas Frank, instalat de curând pe banca lui Spurs în locul lui Ange Postecoglou, a vorbit despre problemele de lot cu care se confruntă.

”Drăgușin și Udogie, care mai au de așteptat până să se refacă în totalitate, sunt aici cu noi pentru a susține echipa și pentru a face parte din grup. Atât, deocamdată. Dom (n.r. – Dominic Solanke), în schimb, e un caz fericit. Pentru că se va reface în timp util, astfel încât să joace, în caz de nevoie, în Supercupa Europei.

Și Destiny Udogie e tot mai aproape de a face antrenamentele normale cu restul grupului. În schimb, pe Yves Bissouma nu l-am inclus în lotul pentru meciul cu PSG din motive disciplinare”, a declarat Frank, conform football.london.

Planul pentru a-l anihila pe Kvaratskhelia

Întrebat dacă are un plan pus la punct pentru a-l opri pe atacantul georgian Khvicha Kvaratskhelia în întâlnirea din Supercupa Europei, tehnicianul danez a făcut o glumă înainte de a răspunde serios.

”Aș putea spune câteva lucruri, dar probabil că nu am voie să-l dobor pur și simplu. Este un jucător special. Un talent unic. Felul în care abordează mingea și abilitățile sale de joc 1 contra 1 sunt excepționale.

L-am urmărit o perioadă destul de lungă, atât la Napoli, cât și cu echipa națională. Bineînțeles, acum la PSG. Dar, cu tot respectul, este doar un om. Un jucător foarte bun, dar avem fundași buni și un plan bun. Sunt sigur că îl putem ține suficient de liniștit. Este imposibil să-l ținem complet liniștit”, a spus Thomas Frank.

