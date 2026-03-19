Noul antrenor al Oțelului, convins de prietenul Hagi și de Zeljko Kopic să vină în România! A făcut carieră în Turcia: „România are șanse să califice la Mondiale”

Oțelul i-a găsit rapid înlocuitor lui Laszlo Balint. Antrenorul și-a dat demisia după înfrângerea cu Csikszereda din prima etapă a play-out-ului Superligii României. Moldovenii au ajuns la un acord cu Stjepan Tomas, 50 de ani. Croatul are o carieră impresionantă atât ca jucător, cât și ca tehnician. A stat ani la rând pe banca echipelor din campionatul Turciei și a vorbit cu FANATIK despre noua provocare pe care tocmai a acceptat-o, șansele naționalei României în duelul de la Istanbul, dar și despre Gică Hagi.

Oțelul are antrenor! Stjepan Tomas a semnat cu echipa din Galați!

Formația din Galați trecea printr-o serie de rezultate nefaste și exista chiar riscul ca moldovenii să ajungă pe locurile din zona roșie a clasamentului dacă situația nu s-ar fi schimbat într-un timp rapid. Clubul a bătut palma cu Stjepan Tomas, iar croatul și-a început deja munca.

Stjepan Tomas a jucat 49 de meciuri pentru naționala Croației, iar după ce s-a retras din activitate a luat-o pe drumul antrenoratului. Acesta a pregătit mai multe echipe din fotbalul turc, precum Antalyaspor, Rizespor sau Göztepe, dar a avut experiențe și în zona Golfului sau în țara natală.

Antrenorul croat a bătut palma cu Oțelul Galați și speră să aibă parte de o experiență cât mai frumoasă. Stjepan Tomas a acordat un interviu pentru FANATIK în care a vorbit despre așteptările sale la noul său club. Mai mult, tehnicianul a spus că România are șanse bune în duelul cu Turcia din și și-a amintit și de Gică Hagi.

Domnule Tomas, bine ați venit în România. Care sunt primele impresii?

„Mulțumesc, chiar bune. Am urmărit campionatul României în ultimele 3-4 luni și știu că e un nivel bun. Cred că a crescut, mai ales la nivel de infrastructură și alte lucruri importante. Îl avem și pe Luan Campos, care a jucat la Sivasspor și poate fi un jucător important pentru echipă. Cred că Oțelul poate avea un viitor frumos în fotbalul românesc, mai ales că nu trebuie să uităm că acest club a evoluat în Champions League”.

Cât de mult a contat în decizia dumneavoastră faptul că un alt antrenor croat e foarte bine văzut, mă refer la Zeljko Kopic?

„Chiar a contat. Am discutat mult cu Zeljko Kopic. Mi-a spus lucruri frumoase despre echipă și despre România. A spus că e foarte greu să câștigi puncte pe terenul Oțelului și că atmosfera e frumoasă în tribune. M-aș bucura mult dacă ar reuși să câștige titlul cu Dinamo. Deci da, se poate spune că au contat aceste informații în luarea deciziei. Și în Croația se vorbește mult despre reușitele lui Kopic la Dinamo și îi doresc mult succes în play-off. Sunt mulți antrenori care își doresc să vină în România, este o ligă interesantă pentru noi”.

Stjepan Tomas, relație specială cu Gică Hagi: „Vorbim destul de des”

Cu cine ați mai discutat?

„Am vorbit și cu Gică Hagi, fostul meu antrenor de la Galatasaray. Am petrecut mult timp împreună, ne cunoaștem de foarte mult timp și am rămas în contact. Vorbim destul de des. Mi-a oferit multe detalii despre fotbalul românesc. România a avut mereu jucători importanți și mi-ar plăcea să antrenez cât mai mult aici”.

Ați ratat confruntarea de la Mondialul din 1998…

„Da, m-am accidentat cu cinci zile înainte de turneul final. Nu am jucat, dar am fost în lot. Am evoluat la Mondialele din 2002 și 2006, deci nu m-am întâlnit cu Hagi pe teren. Aveați o echipă foarte puternică. Am jucat însă un amical contra României în 2002, la Timișoara, pe care l-am câștigat cu 1-0”.

Noul antrenor al Oțelului, amintiri speciale cu Hagi la Galatasaray. Ce spune despre Turcia – România

Aveți o amintire specială legată de Hagi la Galatasaray?

„Bineînțeles. A fost unul dintre cei mai importanți jucători din Turcia. A câștigat Cupa UEFA și campionatul, iar pentru mine a fost o onoare să îl am antrenor când am venit de la Fenerbahce. Am reușit să câștigăm Cupa Turciei cu 5-1 împotriva lui Fenerbahce. Am avut multe de învățat de la el”.

Ați jucat și ați antrenat mulți ani în Turcia. Ce șanse are România?

„Am aproximativ 12 ani în fotbalul turc. Turcia are o generație nouă, cu jucători tineri de mare perspectivă, și este o națională valoroasă. România are însă șansa ei, pentru că fotbalul vostru e în creștere. Orice e posibil și le doresc mult succes. Va fi dificil la Istanbul, pentru că atmosfera și presiunea vor fi uriașe. Dacă primești gol repede, e greu să mai revii. O primă repriză fără gol primit poate fi cheia unui rezultat pozitiv. Dacă Turcia nu marchează, poate intra pe o pantă descendentă”.

Înlocuit de Marius Șumudică în Arabia Saudită și primele impresii despre Oțelul

Marius Șumudică tocmai a plecat de la Al-Okhdood, fosta dumneavoastră echipă…

„Da? Nu știam. Am avut o experiență frumoasă acolo și sunt convins că și pentru el. Acum echipa este într-o poziție dificilă și va fi greu să se salveze de la retrogradare, ceea ce noi am reușit sezonul trecut. Îi doresc mult succes”.

Care este obiectivul dumneavoastră la Oțelul?

„Până acum am avut doar două antrenamente, dar sunt convins că ne putem salva de la retrogradare și că putem urca în clasament. Văd potențial la jucători și încerc să îi motivez să își revină după ultimele rezultate. Trebuie să își recâștige încrederea”.

Stjepan Tomas, surprins de situația FCSB

Ce părere aveți despre faptul că veți lupta cu FCSB, o echipă care a evoluat în grupele Europa League?

„E o surpriză pentru mine. I-am urmărit în mai multe meciuri, inclusiv cu Dinamo Zagreb. E dificil când o echipă mare, care joacă în Europa, nu prinde play-off-ul. Nu mă așteptam la asta. Pentru noi e un adversar dificil”.

Cum vi se pare campionatul României comparativ cu cel al Croației?

„În Croația sunt trei echipe foarte puternice: Dinamo Zagreb, Hajduk Split și Rijeka. Aici sunt 7-8 echipe care se bat pentru Europa și titlu. Este o ligă foarte echilibrată. Faptul că FCSB nu a prins play-off-ul spune multe. Din punct de vedere tactic și tehnic, sunt campionate asemănătoare”.

Debutați împotriva Unirii Slobozia.

„Da, i-am analizat foarte bine. Am urmărit aproximativ cinci meciuri, pentru că joacă un sistem nou. Sunt o echipă bătăioasă, care se apără bine și este periculoasă pe contraatac. Noi avem și absențe, deci nu va fi ușor. Avem însă mare nevoie de victorie”.