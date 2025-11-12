Noul antrenor de la Universitatea Craiova, comparat cu Ancelotti la Real Madrid: „Cei doi fac același lucru”

ADVERTISEMENT

Mirel Rădoi a demisionat după înfrângerea Universității Craiova cu UTA, scor 1-2. În locul tehnicianului român a fost instalat Filipe Coelho, antrenor ce a fost mai mult secundul lui Paulo Bento de-a lungul carierei. La scurt timp după momentul anunțului oficial, Ilie Dumitrescu a făcut o comparație genială.

Filipe Coelho, comparat cu Davide Ancelotti

Universitatea Craiova a acționat rapid după plecarea lui Mirel Rădoi, anunțând, conform declarațiilor lui Mihai Rotaru din cursul zilei de luni, numele noului antrenor principal. Filipe Coelho a fost ales să preia conducerea echipei, iar Ilie Dumitrescu l-a comparat pe tehnicianul lusitan cu Davide Ancelotti.

La scurt timp după ce Filipe Coelho a fost numit pe banca tehnică a Universității Craiova, Ilie Dumitrescu a transmis că acesta poate fi o soluție foarte bună pentru olteni. Analistul consideră că, deși a fost mai mult secund, antrenorul a căpătat foarte multă experiență. Ca o paralelă, Ilie Dumitrescu l-a comparat pe lusitan cu Davide Ancelotti, care era mâna dreaptă a tatălui său la Real Madrid.

„Mario Felgueiras a spus că va avea nevoie de un antrenor pe care îl cunoaște foarte bine, care are foame de trofee și că va veni să pună umărul ca echipa asta să cumva să fie la un nivel mai bun decât a fost cu Mirel Rădoi.

Din punctul meu de vedere, alegerea a fost făcută și datorită faptului că el are o experiență bogată lângă un antrenor cu mare experiență, Paulo Bento. El a fost secundul lui, a fost pe la națională, a văzut Coreea de Sud, a văzut Emiratele Arabe, a fost și prin China. Experiența acumulată lângă Paulo Bento poate să aducă plusul! Mai sunt antrenori care ajung la un anumit nivel tactic. Sunt multe momente din ciclul săptămânal în care antrenorul secund se ocupă de pregătire.

Așa a făcut și Davide Ancelotti la Real Madrid! În multe momente el se ocupa practic de pregătirea echipei. Ancelotti doar dădea ideile, dar treaba efectivă o făcea antrenorul secund, adică Davide Ancelotti. Acum nu știu dacă așa a fost și la echipele în care Coelho a fost secundul lui Bento”, a declarat Ilie Dumitrescu, conform .

Ilie Dumitrescu susține că Filipe Coelho are nevoie de încredere

În continuare, Ilie Dumitrescu a transmis că oltenii s-au bazat pe argumente în momentul în care Filipe Coelho a fost ales și, deși nu are un CV extraordinar, .

„Sunt niște informații, băiatul acesta a atras cumva atenția, a fost urmărit. Până la urmă, știți cum e, poți să ai un CV extraordinar, să vii, dar să nu faci treabă la Craiova. Au mai fost antrenori care aveau CV și nu au reușit.

Trebuie lăsat omul să-și facă treaba și după vom vedea dacă a fost o alegere bună sau nu. E o responsabilitate, aceasta este cea mai bună variantă a Craiovei din ultimii 10 ani”, a mai spus Ilie Dumitrescu.

Cum arată CV-ul lui Filipe Coelho

Înainte de a semna cu Universitatea Craiova, , când s-a încheiat colaborarea sa cu Federația de Fotbal a Emiratelor Arabe Unite. Alături de Paulo Bento, el a activat și la nivel de club, în China, la formația Chongqing Liangjiang Athletic, între decembrie 2017 și iulie 2018.

De-a lungul carierei sale, Filipe Coelho a pregătit mai multe echipe. Și-a început parcursul ca antrenor la U.D. Vilafranquense, pe care a condus-o între 2013 și 2015, revenind ulterior la echipă între noiembrie 2016 și decembrie 2017. Totodată, a mai fost la cârma formațiilor Casa Pia AC, în sezonul 2015–2016, și Leixões S.C.