Universitatea Craiova a făcut transferuri importante în această vară, care să o facă una dintre candidatele la titlu, însă echipa antrenată de Costel Gâlcă nu traversează cea mai bună perioadă din acest sezon.

Noul atacant al Craiovei, bosniacul Jovo Lukic, analizat la sânge. „Mai rar vezi un jucător cu asemenea gabarit la noi”

Universitatea Craiova a adus câțiva jucători interesanți în această vară, pe lângă revenirea spectaculoasă a lui Alexandru Cicâldău. Formația din Bănie este în prezent pe locul doi în SuperLiga României, la doar 3 puncte în spatele liderului U Cluj, dar forma pe care o traversează echipa nu este cea mai bună.

ADVERTISEMENT

Cu un singur succes în ultimele 6 etape, oltenii , înainte de pauza internațională, iar Costel Gâlcă pentru evoluția din acest duel.

În direct la FANATIK SUPERLIGA, Nicolae Dică și Andrei Vochin au analizat una dintre cele mai recente achiziții ale oltenilor, este vorba despre , fotbalist care transferat pentru suma de 400.000 de euro, dar care nu a reușit încă să marcheze în tricoul noii sale echipe.

ADVERTISEMENT

„Acești jucători noi care au venit în această vară, noi nu îi cunoaștem foarte bine, dar cei de la Craiova i-au adus că au calitate, că sunt buni, ca să-i ajute să crească nivelul echipei”, a spus Nicolae Dică.

„Lukic m-a impresionat prin gabarit deocamdată, e ceva destul de rar în campionatul României, un atacant central, un nouar, dar trebuie să fie înțeles și de jucători sau el să înțeleagă echipa, e nevoie de timp. Știi ce se întâmplă, când a venit Rrahmani în România și a dat 6 goluri în primele 3 etape, am zis, da domnule, ăsta e.

ADVERTISEMENT

Într-adevăr, că a și ajuns să fie vândut imediat cu 5 milioane. Dar lucrurile astea sunt rare, mai ales în situațiile când nu prea dai bani pe jucători, îi mai iei liberi de contract. Trebuie și puțină șansă să se potrivească jucătorul cu echipa, dar pentru ce lot are Craiova, are nevoie și de jucători de forță, pentru că terenurile sunt cum sunt, a venit sezonul rece, vor fi altfel de terenuri.

Dacă ai numai jucători mici, foarte tehnici, s-ar putea să te întâlnești cu de ăștia de îi aruncă prin reclame”, a declarat Andrei Vochin la FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT

„Este un atacant cum era și Compagno când era la FCSB, înalt, cu forță, bun în duel dar fără viteză. E lent și prea am putut să îmi dau seama dacă are o tehnică bună. Este un nouar din acela clasic, bun pe spațiul porții, bun în careu, cred eu după ce am văzut în ultimul joc la el, la meciul cu Galați”, a completat Nicolae Dică.

Jovo Lukic, dat pe spate de ce a găsit la Universitatea Craiova: „Este o altă lume față de Bosnia”

Jovo Lukic a vorbit la superlativ despre condițiile, dar și publicul Universității Craiova. Atacantul a mărturisit că s-a consultat cu Elvir Koljic înainte să semneze contractul cu gruparea din Bănie, ambii fiind colegi la naționala Bosniei și Herțegovinei la un moment dat.

„E plăcut să fiu aici. Cred că am venit într-un loc foarte bun și este un pas înainte în cariera mea. Sper că mă voi adapta bine și cred că pot face multe pentru echipă. Negocierile au fost lente la început, dar mai târziu m-am gândit că nu există un singur motiv pentru care să nu merg la Craiova.

Mai târziu a fost un lucru rapid și lin. Sunt foarte impresionat, nu avem condiții foarte bune de antrenament în Bosnia. Dar aici este o altă planetă. Elvir Koljic mi-a spus doar de bine, acesta este unul dintre motivele principale pentru care am venit la Craiova.

M-a ajutat foarte mult, pentru că nu știu limba română și încerc să o învăț cât de repede pot. Cred că un atacant bun trebuie să aibă calități la finalizare. Sunt puternic, nu sunt atât de lent pe cât par pentru că sunt mare. Nu vreau să vorbesc foarte mult despre mine”, a spus Jovo Lukic.

Jovo Lukic, NOUL ATACANT al Universitatii Craiova, PLUSURI si MINUSURI! Otelul - U Craiova 1-1