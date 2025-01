Noul atacant al Rapidului va fi în tribune la meciul cu Poli Iași. Angelescu: „E împrumut, dar îi suportăm tot salariul. E meritul lui Dan Șucu”

Rapid a rezolvat transferul lui David Ankeye, atacantul nigerian urmând să joace până la finalul sezonului în Giulești sub formă de împrumut de la echipa patronată de Dan Șucu, Genoa. El ar putea lua un prim contact cu noua sa echipă chiar la meciul cu Poli Iași.

Victor Angelescu: „Dacă nu era Dan Șucu, nu ar fi venit niciodată să joace în România”

Fanii echipei din Giulești primesc, în sfârșit, o veste bună. , Marius Șumudică se va putea baza pe un nou vârf.

Victor Angelescu, acționarul minoritar de la Rapid, a confirmat la FANATIK SUPERLIGA înțelegerea dintre Rapid și Genoa pentru împrumutul lui David Ankeye. Atacantul nigerian va juca în Giulești până la finalul acestui sezon.

„Îl așteptăm să vină în următoarele zile. Mâine sau poimâine urmează să ajungă în București. Sincer, nu mă ocup eu direct. Teoretic, ne-am înțeles cu el. El a fost în lotul celor de la Genoa la ultimul meci, urmând să vină în țară pentru a face pregătirile. Dacă ajunge în România în seara asta, vede și meciul.

Va fi împrumutat până la finalul sezonului. Noi îi suportăm salariul. Nu are nici pe departe un salariu atât de mare (N.r. 50-60 de mii de euro pe lună). Nu pot să vă spun salariul său exact. Are un salariu ok. Mai sunt salarii de genul acesta la noi în lot.

Noi suportăm salariul pentru că nu este unul pe care Rapid nu l-ar putea suporta. Cred că, dacă nu era Dan Șucu, nu ar fi venit niciodată să joace în România. Știu că a avut oferte și din alte țări. Din Belgia, cred că a avut o ofertă foarte bună, dar a contat foarte mult că domnul Șucu e acolo și l-a convins să vină să ne ajute.

El este pregătit. A fost în lotul lui Genoa. Are ritm. Eu am zis doar că vine. Vom vedea când vor fi ok actele. Sunt șanse mici să joace cu Craiova, dar sperăm ca după aceea să îl avem”, a explicat Victor Angelescu, acționarul minoritar de la Rapid, în direct și în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

Horia Ivanovici a anunțat ultimul transfer al Rapidului

David Akpan Ankeye va ajunge în curând în România, iar Horia Ivanovici, moderatorul emisiunii FANATIK SUPERLIGA, a anunțat în exclusivitate că atacantul nigerian ar putea fi prezent în tribune la partida Rapid – Poli Iași de luni seară.

„Apropo de jucători și de transferuri la Rapid, vreau să vă mai ofer o informație în exclusivitate marca FANATIK. Ankeye va fi în tribune astăzi la partida cu Iași-ul. Noul atacant, care este împrumutat de la Genoa, jucătorul pe care la un moment dat l-a dorit și FCSB-ul, va fi în tribune. Va vedea primul său meci al noii echipe.

El va veni sub formă de împrumut până la sfârșitul sezonului de la Genoa, club patronat de Dan Șucu. Ankeye va fi în tribune la Rapid – Poli Iași și, în mod sigur, va fi noul atacant al Rapidului. Se așteaptă ca în maximum 2-3 săptămâni să debuteze la Rapid.

Un oaspete interesant în Giulești diseară. Asta confirmă faptul că Rapid și-a găsit noul atacant. Este un jucător despre care nu știm mare lucru. La italieni nu a confirmat, dar l-am văzut cum s-a distrat cu apărarea Farului pe vremea când juca la Sheriff Tiraspol.

Practic, Ankeye este la Rapid. S-au întărit. Poate și de asta vor să îl dea afară pe Aaron Boupendza”, a explicat moderatorul emisiunii FANATIK SUPERLIGA, Horia Ivanovici.

Rapid l-a luat pe atacantul dorit de FCSB

David Akpan Ankeye este cotat de site-urile de specialitate la 1,8 milioane de euro. El a impresionat în Republica Moldova, la Sheriff Tiraspol, iar cei de la Genoa îl cumpărau anul trecut pentru 2,5 milioane de euro.

Nigerianul nu a primit prea multe șanse la Genoa și acum încearcă să își crească nivelul în Superliga României, la Rapid.

ULTIMA ORA | Ankeye vine la Rapid - Poli Iasi si semneaza CONTRACTUL cu giulestenii! CAND VA DEBUTA