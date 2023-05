Noul avion de generație 6 al SUA, adaptat „posibilelor zone de luptă din Europa”. Ce pregătește Pentagonul în fața amenințărilor Chinei și Rusiei

Forțele aeriene americane vor selecta producătorul pentru a șasea generație de avioane de luptă, în 2024. Programul Next Generation Air Dominance (NGAD) al Forțelor Aeriene ale SUA vizează dezvoltarea unui „sistem de sisteme” bazat pe un avion de vânătoare de generația a șasea – numit Penetrating Counter Air (PCA) – combinat cu drone Loyal Wingman și alți efectori conectați. Deși primele studii conceptuale au fost lansate în 2015, acest proiect ascunde încă multe mistere, ținând cont de importanța strategică și de gradul înalt de clasificare.

”Programele negre” ale Pentagonului

Mai ales că proiectul ar trebui să profite de tehnologii dezvoltate în cadrul unor programe clasificate, așa anumitele „black programs”. Se știe că Pentagonul are o linie bugetară clasificată iar sumele (de ordinul miliardelor de dolari) pe care le cheltuiește în cadrul „programelor negre” pot depăși cheltuielile majorității națiunilor pentru toate forțele lor militare într-un an. Cu toate acestea, se știe că un demonstrator al acestui viitor avion a zburat pentru prima dată în 2020. ”Am doborât recorduri în acest sens. Suntem pregătiți să construim următoarea generație de aeronave cu o nouă abordare”, a comentat Will Roper, pe atunci secretar adjunct al Forțelor Aeriene pentru achiziții, tehnologie și logistică, subliniind contribuția ingineriei digitale.

În plus, șeful Statului Major al Forțelor Aeriene ale SUA, generalul Charles Q. Brown, a declarat că ”sarcina principală” a NGAD va fi „asigurarea superiorității aeriene a forțelor americane”. Și că viitorul avion va avea, de asemenea, o capacitate de atac la sol ”pentru a oferi mai multe opțiuni” pentru comandanții de pe teren. În plus, ar putea fi dezvoltate două versiuni: una dedicată , cu o rază lungă de acțiune și o capacitate mare de încărcare, în timp ce cea de-a doua, ”mai ușoară”, ar urma să fie adaptată la ”posibile zone de luptă în Europa”, notează .

Sute de milioane de dolari bucata

Ca înlocuitor al actualului F-22A Raptor, avionul NGAD va avea un design ”modular”, ceea ce, potrivit lui Frank Kendall, actualul secretar al Forțelor Aeriene, va permite efectuarea „eficientă” a modernizărilor și a întreținerii. Prețul de achiziție ar urma să fie de ordinul a „câteva sute de milioane de dolari”. Recent, Frank Kendall a indicat că 200 de astfel de aparate vor fi achiziționate de Forțele Aeriene americane, alături de aproximativ 1.000 de drone de luptă ”colaborative”. De altfel, combinația avion de luptă-drone înarmate va fi o tactică din ce în ce mai răspândită în viitorul apropiat.

Pe scurt, noul avion va avea motoare revoluționare. Va putea fi utilizat în „roiuri” și rețele, în ambele cazuri cu echipaj uman sau, poate, cu (AI). De asemenea, ar putea fi echipat cu drone de luptă, cum ar fi Loyal Wingman produsă de Boeing. Dar NGAD nu este doar o mașină zburătoare, oricât de futuristă și formidabilă ar fi ea. Este un concept mult mai global, un sistem tehnic și senzorial complet al cărui nucleu este o doctrină pe care Forțele Aeriene ale SUA o numesc ”război spectral” sau ”dominație spectrală”.

O platformă pentru războiul conectat

NGAD va fi o platformă pentru războiul electronic și conectat, o cale pe care forțele aeriene ale marilor națiuni au început să o urmeze cu ceva timp în urmă. Obiectivul Pentagonului pare a fi acela de a accelera foarte mult dezvoltarea acestui război al viitorului, în special prin echiparea avioanelor și a piloților acestora cu capacități ”cognitive” de înțelegere și gestionare a situațiilor de luptă, susținute de inteligența artificială. Conceptul de dominare spectrală și această inteligență situațională asistată de calculator implică, de asemenea, inventarea (sau îmbunătățirea) unei serii de captatori și de senzori care să permită dispozitivelor să „vadă totul, să știe totul, să analizeze totul”, în toate spectrele imaginabile.

Astfel, au fost alocate bugete pentru a se cerceta cum să se obțină un avantaj, ofensiv sau ca o contramăsură împotriva apărărilor antiaeriene din ce în ce mai performante, în infraroșu, pentru a crea noi senzori pentru rachetele viitorului, bruiaje mai puternice și mai capabile decât cele cu care vor fi echipate avioanele națiunilor rivale, lasere capabile să perturbe acțiunea proiectilelor inamice. Pe scurt, este vorba de a relua contracararea mai ales a Chinei, al cărei progres tehnologic exponențial în domeniul rachetelor, al războiului electronic și al furturilor de tehnologie este temut în mod public de Pentagon. Până la punctul de a face tot posibilul, inclusiv să impună o blocadă asupra celor mai avansate , pentru a împiedica acest progres constant.

În orice caz, în august 2022, în cadrul acestui program, Pentagonul a atribuit cinci contracte în valoare totală de 4,9 miliarde de dolari pentru cinci producători pentru a dezvolta NGAP (Next Generation Adaptive Propulsion), adică motorul cu ciclu adaptiv care va echipa acest viitor avion de luptă. În mod logic, s-a apelat la mari companii precum General Electric Aviation și Pratt & Whitney. Precum și la Lockheed-Martin, Northrop Grumman și Boeing, care totuși nu sunt producători de motoare.

„Vom pierde dacă nu avansăm acum”

Apoi, la 18 mai, Forțele Aeriene americane au anunțat publicarea unei ”solicitări clasificate” adresate industriei pentru un ”contract de dezvoltare, inginerie și fabricație pentru platforma NGAD” în 2024. ”Platforma NGAD va fi o componentă cheie a sistemelor de superioritate aeriană și va întruchipa un salt generațional în tehnologie față de avionul F-22 pe care îl va înlocui”, a comentat Kendall. ”NGAD va avea o letalitate crescută și capacitatea (…) de a opera în medii operaționale extrem de contestate. Nimeni nu o face mai bine decât Forțele Aeriene ale SUA, dar vom pierde acest avantaj dacă nu avansăm acum”, a adăugat el.

Comunicatul Forțelor Aeriene americane nu a oferit noi detalii despre această nouă generație de avioane de luptă, acestea fiind, evident, „clasificate”. Cu toate acestea, s-a subliniat că această ”solicitare” a deschis oficial procesul de selecție pentru producători. Strategia de achiziție, au precizat forțele aeriene, va ”oferi rapid capacități de luptă inovatoare”, bazându-se în același timp pe ”lecțiile învățate din programele recente” și pe ”standardele de arhitectură deschisă”, ceea ce va ”maximiza concurența pe tot parcursul ciclului de viață, va oferi o bază industrială mai largă și mai receptivă și va reduce semnificativ costurile de mentenanță”.

Potrivit cererii de buget a Forțelor Aeriene ale SUA pentru anul fiscal 2024 adresată Congresului, se așteaptă ca aproape două miliarde de dolari să fie alocate programului NGAD pentru finanțarea eforturilor de RDT&E (cercetare, dezvoltare, testare și evaluare). O investiție suplimentară de peste 16 miliarde de dolari este planificată pentru următorii cinci ani.

Trebuie remarcat faptul că US Navy desfășoară un program cu același nume ca și cel al US Air Force pentru înlocuirea avioanelor F/A-18 Super Hornet.