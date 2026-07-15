Sport

Noul căpitan al Rapidului, surprins de decizia lui Daniel Pancu: „Îmi cunosc rolul în echipă!”

Rapid are un nou sezon odată cu începutul mandatului lui Daniel Pancu. Noul lider din vestiarul alb-vișiniilor a fost luat prin surprindere de decizia tehnicianului de a îi da banderola
Cristian Măciucă
15.07.2026 | 23:51
Noul capitan al Rapidului surprins de decizia lui Daniel Pancu Imi cunosc rolul in echipa
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Noul căpitan al Rapidului, surprins de decizia lui Daniel Pancu: „Sunt lider!” FOTO: sportpictures.eu
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Daniel Pancu (48 de ani) a făcut revoluție odată cu startul noului mandat în calitate de antrenor la Rapid. Una dintre primele decizii luate de tehnician a fost schimbarea căpitanului. „Pancone” a luat banderola de pe brațul lui Alexandru Dobre și i-a dat-o lui Lars Kramer (27 de ani). Olandezul a vorbit în premieră despre hotărârea antrenorului.

Liniște, vorbește căpitanul Rapidului!

Daniel Pancu a decis să schimbe căpitanul odată cu venirea în Giulești. În sezonul trecut, purtătorul banderolei era Alex Dobre. Acum, noul lider al alb-vișiniilor este nimeni altul decât Lars Kramer. Fundașul central olandez evoluează la Rapid din vara lui 2025, când a venit liber după despărțirea de Aalborg.

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Stoperul batav a fost surprins că Daniel Pancu l-a ales pe el căpitan și a comentat hotărârea antrenorului. „Îmi cunosc rolul în echipă după primul sezon. Am fost puţin surprins, dar nu foarte mult, pentru că îmi cunosc poziţia, sunt genul de lider”, a spus Lars Kramer, potrivit orangesport.ro.

În sezonul precedent, Lars Kramer a îmbrăcat de 33 de ori tricoul Rapidului și a marcat 2 goluri. Olandezul va purta prima dată banderola la meciul cu Sepsi din prima etapă. Duelul dintre Rapid și nou-promovată este programat luni, 20 iulie, de la ora 21:30. „E frumos că jucăm acasă primul meci cu Sepsi, poate fi un start foarte bun”, a continuat Kramer.

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Cu Lars Kramer căpitan, Rapid și-a propus să rupă blestemul din ultimele sezoane și să termine mai sus de locul 5. „Ambiţia echipei e să devenim campioni. Am vorbit între noi şi ar trebui ca în fiecare an Rapid să se claseze cât mai sus posibil, pentru că suntem un club mare în România”, a conchis stoperul olandez.

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De ce l-a pus Daniel Pancu pe Kramer căpitan

Victor Angelescu, acționarul minoritar al Rapidului, a explicat și a lăudat decizia lui Daniel Pancu de a îl numi căpitan pe Lars Kramer. „Știu că Pancu se gândea pe cine să pună căpitan, fiecare antrenor are o anumită viziune. Nu am avut discuții intense. Fiecare antrenor decide căpitanul, anul trecut a fost desemnat Onea și Dobre era al doilea, Onea s-a accidentat și nu a mai jucat și așa a devenit Dobre căpitan.

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Dobre are un mare plus, se pregătește excepțional tot timpul. De când e la Rapid, s-a pregătit exemplar. Nu doar la antrenament, ci și după. La cum îl cunosc, nu cred că e atât de afectat încât să joace mai slab. Normal că nu-i ușor să ai banderola și să ți-o ia. Noi aveam discuții inclusiv cu Costel, cred că în iarnă, că dacă Lars ar fi fost de mai mult timp la echipă, ar fi fost pus căpitan la începutul sezonului. Dar Kramer venise de foarte puțin timp, venise în vară, nu puteai să-l pui imediat.

E foarte bun în vestiar, ca atitudine, vorbește mult în teren, e văzut de ceilalți ca un lider. Mă așteptam. Erau el și încă o variantă. S-a dorit să fie căpitan și sezonul trecut, dar era prea din scurt. Merită cu prisosință. Știu ce face la antrenamente, cum interacționează cu grupul, ce face în timpul meciurilor, cum vorbește cu jucătorii. Asta e foarte important. Pancu a luat o decizie bună să-l pună căpitan, eram sigur că va fi unul dintre cei doi căpitani de anul acesta”, a declarat Angelescu, la Prima Sport.

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Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
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