Noul director general al Apelor Române a solicitat executarea silită a instituției pe care o conduce. Ce daune materiale a cerut

Diana Buzoianu, ministrul Mediului, a anunțat luni că noul director al Administraţiei Naţionale „Apele Române” (ANAR) este Doru Dragoş Cazan. Numirea noului director a fost făcută după organizarea unei proceduri de selecție deschise. Cazan ocupa, din 2021, funcția de director tehnic al Institutului Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor. El a mai fost şef al Serviciului Managementul Riscului la Inundaţii şi Secetă în cadrul INHGA și director general ANAR în 2015.

ANAR a susținut că postul pe care îl ocupa Doru Dragoș Cazan a fost desființat

Între 2012 și 2020, Cazan a fost în fruntea Departamentului Managementul Resurselor de Apă din cadrul ANAR, fiind responsabil de monitorizarea cantitativă şi calitativă a apelor, emiterea avizelor şi autorizaţiilor şi implementarea Directivei Cadru Apă. Doru Dragoș Cazan s-a judecat cu instituția pe care pe conduce în prezent, el executând silit de două ori ANAR. Instituția a formulat contestație la executare, iar primul dosar a fost înregistrat pe 14 noiembrie 2022 la Judecătoria Sectorului 1. ANAR a solicitat să se dispună anularea executării silite ce formează obiectul dosarului nr. 61/2022, întoarcerea executării silite, cu cheltuieli de judecată.

În motivare s-a arătat că între ANAR, în calitate de angajator, şi Doru Dragoș Cazan, în calitate de salariat, a fost încheiat contractul individual de muncă înregistrat în decembrie 2005, acesta ocupând funcţia de şef serviciu în cadrul Departamentului Managementul Resurselor de Apă din cadrul ANAR, se arată în dosarul consultat de FANATIK. Ulterior, a fost numit director al aceluiaşi departament. S-a menţionat că prin adresa din 25.09.2020, Cazan a fost informat cu privire la modificarea structurii organizatorice a ANAR- Departamentul Managementul Resurselor de Apă şi Departamentul Planuri de Management şi Scheme Bazinale fiind comasate, luând naştere Departamentul Management European Integrat- Resurse de Apă. În consecinţă, postul de director al lui Cazan din cadrul Departamentului Managementul Resurselor a fost desfiinţat.

ANAR a mai arătat că lui Cazan i s-a oferit un post de inginer la Serviciul Gestiune Calitativă, solicitându-i-se exprimarea acordului în acest sens. La data de 23.10.2020, ca urmare a acceptării celor propuse, între părţi prin care Cazan a dobândit funcţia de inginer. Aşadar, ANAR a susținut că Cazan nu ar putea fi repus în funcţia anterioară emiterii deciziei de detaşare, având în vedere că Departamentul Managementul Resurselor de Apă a fost desfiinţat şi implicit şi postul de director al acestuia. Astfel, nu există în cadrul ANAR o funcţie similară celei pe care Cazan o deţinea anterior emiterii deciziei de detaşare.

La rândul său, Doru Dragoș Cazan a arătat că nu a renunţat niciodată la postul iniţial, iar în prezent ocupă funcţia de director într-o structură inferioară celei iniţiale. S-a arătat că Cazan a formulat cerere reconvenţională prin care a solicitat obligarea ANAR la plata sumei de 7.000 lei cu titlu de amendă pentru exercitarea cu rea-credinţă a contestaţiei la executare. Ulterior, s-a formulat cerere de renunţare la judecarea cererii reconvenţionale. Instanța a menționat că prin cererea de executare silită din data de 5.09.2022 creditorul intimat Doru Dragoș Cazan a solicitat executarea silită a debitoarei contestatoare ANAR în baza titlului executoriu reprezentat de sentinţa civilă din 01.03.2021, pronunţată de Tribunalul Bucureşti, rămasă definitivă prin decizia civilă din 9.05.2022, pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti.

ANAR a contestat plata daunelor materiale

Ca urmare a acestei cereri a fost format dosarul nr. 61/2022. Prin sentinţa civilă din 01.03.2021 a fost admisă în parte acţiunea intimatului Doru Dragoș Cazan formulată în contradictoriu cu contestatoarea ANAR a fost anulată decizia de detaşare nr. 346/23.06.2020, acesta fiind repus în situaţia anterioară emiterii deciziei sau pe o funcţie similară. De asemenea, ANAR a fost obligată la plata sumei de 6.130 lei cu titlu de daune materiale, începând cu luna iulie 2020 şi până la soluţionarea definitivă a cauzei. Prin decizia civilă din 19.05.2022 a fost admis apelul formulat de ANAR şi a fost schimbată în parte sentinţa apelată, în sensul respingerii capătului de cerere având ca obiect obligarea la plata sumei de 6.130 lei/lună, fiind păstrată în rest sentinţa apelată. Executarea silită a fost încuviinţată prin încheierea din data de 22.09.2022 pronunţată de Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti.

Prin încheierea din data de 17.10.2022 emisă în dosarul de executare nr. 61/2022 au fost stabilite cheltuieli de executare în sumă de 972 lei. Prin somaţia emisă la data de 17.10.2022, contestatoarei ANAR i s-a pus în vedere să se conformeze titlului executoriu. ANAR nu a invocat motive de nelegalitate în privinţa actelor de executare emise, ci a susţinut că nu poate aduce la îndeplinire dispoziţia din titlul executoriu, având în vedere că postul de director din cadrul Departamentului Managementul Resurselor de Apă, ocupat anterior de Cazan, a fost desfiinţat. Cu privire la acest aspect, instanţa a reţinut că potrivit art. 713 alin. 1 C.proc.civ. ,,dacă executarea silită se face în temeiul unei hotărâri judecătoreşti sau arbitrale, debitorul nu va putea invoca pe cale de contestaţie motive de fapt sau de drept pe care le-ar fi putut opune în cursul judecăţii în primă instanţă sau într-o cale de atac ce i-a fost deschisă.’’

ANAR a susţinut că s-a hotărât comasarea departamentelor, astfel că Doru Dragoș Cazan nu ar putea fi repus în funcţia de director al Departamentului Managementul Resurselor de Apă, din moment ce acesta nu mai există. În mod evident, motivul de contestaţie invocat este un motiv de fapt ce trebuia opus în cadrul judecăţii litigiului de fond dintre părți. Hotărârea nr. 14, prin care s-a decis comasarea celor două departamente, a fost adoptată la data de 28.08.2020, deci anterior soluţionării în primă instanţă a dosarului. Aşadar, motivul invocat în prezenta cauză nu priveşte executarea silită, ci chiar fondul litigiului dintre părţi, astfel că acesta nu poate fi valorificat pe calea contestaţiei la executare, având în vedere disp. art. 713 alin. 1 C.proc.civ. Prin urmare, instanţa a arătat că va dispune respingerea prezentei contestaţii la executare ca neîntemeiată. Referitor la cererea de întoarcere a executării silite, aceasta va fi de asemenea respinsă. Această decizie a fost luată de Judecătoria Sector 1 pe 22 martie 2024. ANAR a formulat apel, care a fost respins de Tribunalul București pe 13 noiembrie 2024.

ANAR a contestat tardiv executarea silită

În celălalt dosar, înregistrat pe 8 ianuarie 2025 la Judecătoria Sectorului 1, ANAR a solicitat, în contradictoriu cu Doru Dragoș Cazan, anularea tuturor actelor de executare silită precum și a actelor subsecvente, precum și anularea executării silite din dosarul de executare nr. 723/2024. Totodată, a mai solicitat returnarea sumelor încasate care nu sunt datorate de către Cazan. În motivare, ANAR a arătat că contestă cuantumul debitului principal urmare a erorilor identificate în raportul de expertiză efectuat la solicitarea creditorului. În acest cadru a arătat că salariul de încadrare al lui Cazan a fost diminuat, că nu a fost respectat modul de calcul de către expert, există o neconcordanță cu privire la indemnizația de doctorat, complexitatea muncii sporul pentru condiții vătămătoare, reieșind în final suma de 18.958 lei cu titlu de drepturi salariale față de 37.143 lei.

Instanța a constatat că ANAR a luat cunoștință de executarea silită din dosarul de executare nr. 723/2024, dată la care i-a fost comunicată atât încheierea de încuviințare a executării silite, cât și somația din care rezultă cuantumul debitului datorat. Așadar, termenul de 15 zile pentru formularea contestației la executare având ca obiect anularea tuturor actelor de executare și a executării silite, date fiind erorile de calcul cu privire la debitul datorat, care vizează în concret executarea silită propriu-zisă, a început să curgă la 19.11.2024. Or, la data formulării prezentei cereri, 23.12.2024, contestația la executare având acest obiect este tardivă, fiind depășit termenul de decădere de 15 zile, ultima zi de formulare a contestației la executare fiind 5.12.2024, se arată în dosarul consultat de FANATIK.

În ceea ce privește alegațiile ANAR cu privire la împrejurarea că a atacat încheierea de înființare a popririi, instanța a menționat că o găsește ca neîntemeiată de vreme ce motivul contestației se referă la cuantumul debitului, pe care l-a cunoscut la momentul comunicării , iar nu de la momentul comunicării adresei de înființare a popririi. Invocarea unui act de executare în mod formal cu scopul de a supune analizei instanței de judecată aspecte ce trebuiau contestate la un moment anterior de către debitor, pentru care în prezent, acesta este decăzut din beneficiul termenului, este inadmisibilă. Prin urmare, instanța a arătat că va admite excepția tardivității contestației la executare și va respinge contestația la executare formulată de contestatoare în contradictoriu cu intimatul, ca tardiv introdusă. Nu în ultimul rând, va respinge celelalte apărări invocate și excepții, ca rămase fără obiect. Aceste decizii au fost luate de Judecătoria Sector 1 pe 30 octombrie 2025. ANAR a formulat apel pe 24 noiembrie 2025, dar nu s-a stabilit următorul termen de judecată.