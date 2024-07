Noul fruct pe care oamenii din mai multe țări europene adoră să-l mănânce, dar pe care nu-l găsești în România. E în formă de inimă și are un gust deosebit

Noul fruct pe care îl adoră oamenii din mai multe țări europene. Este în formă de inimă și are un gust foarte bun, dar nu se găsește în România.

Noul fruct adorat de oamenii din mai multe țări europene. Nu se găsește în România și are un gust deosebit. Este în formă de inimă

Este vorba despre prunele roșii, din mai multe țări europene. Sunt adorate de multe persoane, iar forma lor a fascinat pe toată lumea.

Aceste prune sunt în formă de inimă, iar soiul se numește Lovita. Soiul a devenit foarte căutat în ultimii ani și este cultivat mai mult în Peninsula Iberică. Se vinde bine, însă, și în Franța.

Conform estimărilor realizate de către comercianții locali, aproximativ 700 de tone de Lovita se vor vinde în acest sezon. Acest soi inedit de prune se vinde bine, de câțiva ani, în Spania și Portugalia.

de aceste fructe, care au un gust foarte bun. Fiecare producător decide pe cont propriu, în funcție de piață, dacă să extindă sau să reducă producția de prune Lovita.

Datorită formei foarte atractive și interesante, fructul este foarte căutat mai ales de populația consumatoare, dar și de restaurante, notează .

Lovita este primul soi care a fost selectat de French Fruit Lovers, un editor francez de soiuri de fructe, având sediul în Moissac. Producătorii-fondatori, Sébastien Rispe si Benoît Escande, au fost impresionați de calitățile atât vizuale, cât și ale gustului soiului Lovita.

De altfel, cei doi au văzut în acest fruct un potențial de marketing și o oportunitate de a cultiva prune de înaltă calitate. Soiul face parte din categoria “prunus salicina”, prun japonez, Lovita fiind denumirea sa comercială.

Soiul a căpătat acest nume datorită aspectului unic, în formă de inimă. În plus, are și o pulpă roșie suculentă. Este o prună delicioasă, care are un raport zahăr/acid foarte bun.

Când sunt recoltate prunele

Prunele din soiul Lovita sunt recoltate în regiunile de sud-est ale Franței, undeva la mijlocul lunii septembrie. Astfel, sezonul de marketing al acestui fruct este din septembrie până în octombrie. Fructul se poate consuma până în timpul sărbătoril0r de la final de an.

Sébastien Rispe și Benoît Escande au fondat pepiniera French Fruit Lovers, ambii fiind moștenitorii mai multor generații de afaceri pomicole. Sébastien Guy, specialist în comercializarea fructelor, se numără printre fondatori.

După o perioadă de patru ani de teste în livezile producătorului Sébastien Rispe, pruna a dat rezultate foarte bune privind conservarea, mai ales potrivit testelor care au fost efectuate de CEFEL, Centrul pentru Experimentarea Fructe și Legume din Midi-Pyrénée. Producțiile de fructe sunt și ele mari.