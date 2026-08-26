Noul „glonț” al Rapidului își provoacă rivalii din Superliga: „Înainte să mă ajungi, voi fi deja plecat!”

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Fotbalistul recunoaște, printre altele, că impactul cu Bucureștiul a fost unul pozitiv. Mai mult, mărturisește că a fost impresionat de galeria Rapidului, pe care a urmărit-o de câteva ori pe internet, cu toate că nu cunoaște „cuvintele”.

Ebenezer Annan e impresionat de ce a găsit la Rapid, de la antrenor la fani și promite că va câștiga campionatul

Am auzit lucruri bune despre Superliga, dar și despre țară, e frumoasă. Am căutat pe internet informații înainte să vin, am văzut că fanii sunt uriași, asta m-a convins. Am văzut filmări”, a explicat fundașul într-un interviu acordat clubului Rapid.

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Crede că nu va avea probleme în a se impune în primul 11 al echipei, pentru că are calități. Recunoaște că a avut parte de accidentări în cariera sa, dar a trecut peste ele și e pregătit să câștige campionatul cu Rapid.

„Fotbalul de aici e similar cu cel din Serbia, în Italia e mai agresiv și mai tactic. La început a fost ușor pentru mine la Saint Etienne, dar am avut multe accidentări și asta m-a tras în jos. La Rapid, îmi doresc Îmi doresc să fiu unul dintre cei mai buni jucători din echipă și să câștig campionatul”, mărturisește Annan.

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Noul fundaș al Rapidului a avut o relație specială cu mama sa și poartă un medalion cu chipul femeii

Poartă la gât mereu un medalion cu chipul mamei sale și vorbește cu drag despre femeia care i-a dat viață. Din păcate a nu mai este alături de el în această viață, dar îi urmărește meciurile din ceruri. „ E alături de mine mereu (n.r. are medalion cu ea la gât). Îi dedic ei toate golurile și toate victoriile. Ar fi spus că e mândră de mine că am ajuns la Rapid. Am făcut-o pentru a merge mai bine, pentru a-mi îmbunătăți calitățile”, a dezvăluit fundașul stânga.

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Dacă nu știe prea multe despre fotbalul românesc în general, Annan mărturisește că știe tot ce trebuie despre Daniel Pancu, un „simbol” al fotbalului giuleștean. „Înainte să vin aici, directorul de la Saint Etienne mi-a spus tot ce trebuie să știu despre Daniel Pancu. Este un simbol și îl voi respecta tot timpul. Jucătorii au multe de învățat de la el”, a completat fotbalistul ghanez.

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Ebenezer Annan îi provoacă pe atacanții rivali din Superliga și îi asigură că nu vor trece de el în duelurile directe

În încheiere, Ebenezer Annan a avut un mesaj pentru fotbaliștii rivali pe care-i va întâlni pe teren. Lipsit de modestie, fundașul le transmite acestora că nu vor înțelege ce se întâmplă pe teren când vor da ochii cu el.

„Sunt foarte rapid și puternic. Un tip inteligent și amuzant. Mă inspir de la Alphonso Davies. Înainte să mă ajungi voi fi plecat, pentru că eu îți urmăresc mișcarea înainte să pleci. Deci, înainte să te gândești că poate eu stau acolo, dacă te întorci cu spatele eu deja am plecat.

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Calculez cum te miști în raport cu mine. Dacă poți să acoperi spațiul nu fac nimic, dacă simt că ești leneș, plec din poziție. E 50% instinct și 50% matematică. Când începe jocul stau 5-10 minute să calculez”, a fost mesajul transmis de noul fundaș al lui Rapid tuturor rivalilor.

Ebenezer Annan are 23 de ani și a venit la Rapid sub formă de împrumut de la Stain Etienne (Franța). Fundașul stânga a mai evoluat în cariera sa la echipe ca Bologna, Novi Pazar sau Steaua Roșie Belgrad.