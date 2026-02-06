Noul goleador de la FCSB a fost nemulțumit după victoria cu Botoșani: „Nu e normal”

ADVERTISEMENT

continuă cursa pentru a ajunge în top 6 și a se , iar campioana României a bifat al doilea succes consecutiv în campionat, 2-1 cu FC Botoșani, după ce în urmă cu o etapă a învins-o și pe Csikszereda, 1-0.

Thiam își recunoaște vina pentru ineficacitatea FCSB în meciul cu FC Botoșani

În căutare de atacant și cu Daniel Bîrligea lăsat pe bancă, Mamadou Thiam s-a dovedit a fi soluția câștigătoare pentru cei de la FCSB în duelul cu FC Botoșani. Francezul a înscris primul gol al partidei, însă recunoaște că trebuie să fie mai eficient în viitoarele partide.

ADVERTISEMENT

„A fost un meci bun pentru noi. Trebuia să înscriem trei, patru sau cinci goluri. Am avut foarte multe ocazii, trebuia să fim mai eficienți, nu e normal să ratăm atât, cu mine în frunte. Nu e normal acest scor, la cum a fost jocul, să câștigăm doar cu 2-1. Primesc mai multe minute, sunt fericit pentru asta. Pot să arăt mai multe lucruri pe teren. Cred că arătăm puțin mai bine acum.

Obiectivul este să luăm trei puncte, asta e cel mai important, chiar dacă jocul nu e foarte spectaculos. Suntem concentrați, știm ce avem de făcut pentru a ajunge în play-off. Trebuie să câștigăm cât mai multe meciuri din cele rămase. Vedem dacă ne-am revenit, nu e normal ca FCSB să fie pe acest loc. FCSB trebuie să fie pe primul loc. Trebuie să muncim din greu pentru a aduce FCSB acolo. Am fost dezamăgiți când ei au marcat. Nu am renunțat.

ADVERTISEMENT

Va fi un meci greu cu Oțelul Galați, joacă foarte bine, m-am uitat la ultimele două meciuri. Va fi un meci dificil la Galați. Abia aștept să jucăm și să câștigăm acest meci. Sunt atacant, prefer să joc pe o poziție centrală. Unde pot ajuta echipa, acolo joc, nu contează pentru mine”, a spus Mamadou Thiam.

ADVERTISEMENT

FCSB urmează să aibă un duel tare la Galați

Cu 5 meciuri rămase de disputat din sezonul regulat, pentru cei de la FCSB fiecare partidă este ca o finală și un eșec poate însemna că-și ia adio de la calificarea în play-off. În runda viitoare, bucureștenii se deplasează la Galați, pentru duelul cu Oțelul.

În acest moment, diferența pe care FCSB o are de recuperat până la locul 6, ocupat de FC Botoșani, este de doar două puncte.