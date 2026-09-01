Noul Guvern, dezvăluiri de ultimă oră. Pe cine vrea Nicușor Dan premier? „Ăsta e mai rău decât Ceaușescu”. Exclusiv

La sfârşitul acestei săptămâni se vor împlini patru luni de când România este condusă de un guvern interimar, iar partidele sunt pregătite să reia tentativa de formare a unui Executiv care să treacă de votul Parlamentului. Sunt voci care afirmă că preşedintele ar urma să facă o nominalizare în următoarele zile, iar Dumitru Dragomir consideră că vom avea guvern funcţional până la sfârşitul lui septembrie.

Predicţia lui Mitică Dragomir: guvern funcţional până la finalul lunii septembrie

Mitică Dragomir are surse care-l îndreptăţesc să afirme că interimatul lui Ilie Bolojan se apropie de sfârşit. „În septembrie acum vom avea guvern. De data asta trece (n.r. – de votul Parlamentului), pentru că altfel începe nenorocirea în ţară. Îi spulberă! De data asta Bolojan le spune el să voteze: ‘Eu nu sunt de acord, dar votaţi pe blat!’ Şi AUR va face asta, ţineţi minte ce vă spun”, este predicţia făcută de Dragomir, la „Profeţiile lui Mitică”.

Cine va fi noul premier rămâne o întrebare la care vom avea răspuns în câteva săptămâni. Mitică Dragomir a vorbit despre jocurile din spatele numirii. „Normal şi drept ar trebui să vină Grindeanu prim-ministru. Aşa ar fi drept, după Constituţie. Dar eu ştiu că va fi Nazare, cu acceptul PSD-ului. Iar Nicuşor îl vrea pe Tomac. Nicuşor cred că îl doreşte pe unul dintre Grindeanu şi Tomac”, a mai spus Dragomir.

„Avem guvern în trei săptămâni. Drept şi cinstit ar fi Grindeanu, dar nici Nazare nu e de lepădat. Dacă-l pune pe Nazare, din PNL sunt cel puţin 15 care votează cu Nazare. Fac pariu pe cât vreţi!”, a adăugat el.

Mitică Dragomir critică dur politicile economice ale lui Ilie Bolojan

Pe de altă parte, economice ale guvernului Bolojan. „Ţara gâfâie. Mie îmi pare rău de Bolojan, că s-a terminat. Aur dacă pune pe el şi spune că ne dă aur la toţi, nu-l alege nimeni. S-a nenorocit.

Şi nu înţeleg de unde a venit ordinul ăsta. Cum să dai tu în pensionari, când ăştia votează cel mai mult? Cum să dai în femei gravide? Cum să ai tu curajul să dai în judecători, în profesori, în veteranii de război?

Să dai tu în toţi, când poţi să rezolvi o problemă, i-o spun eu cum: măreşti accizele la multinaţionalele şi îi fericeşti pe toţi. Sau ia 2% din cifra de afaceri a tuturor, şi a multinaţionalelor şi a companiilor româneşti. Dar ia-le şi ălora, nu-i beli numai pe români. Dacă nu îndreaptă ţara într-un an, să-mi ziceţi ce vreţi!”, a mai spus Dragomir.

„Ţara asta e jucată la zaruri de pe timpul lui Burebista!”

Acesta despre situaţia de la comune şi sate şi a făcut comparaţie cu perioada de dinainte de 1989. „Din comune şi sate au plecat oamenii afară şi au lăsat bătrânii de 80-90 de ani, care nu pot să iasă afară. N-au toalete în casă, au în curte, mor pe WC-uri. Ce mi-a povestit cineva din Botoşani… care Botoşaniul este un judeţ bun al ţării. Sunt comune care mai au 40-50 de bătrâni, care nu pot nici să se mai ajute unul pe altul. Mor cu zile.

Primul lucru în viaţa asta, dacă vrei să faci bine ţării, trebuie să le faci bine oamenilor. Că aşa şi Ceauşescu a fost măreţ, dar el a greşit că a vrut să facă ţara mare, dar a înfometat oamenii. Asta face Bolojan acum.

E mai rău ca Ceauşescu, că ăla nu făcea aşa ceva. Atunci, cel puţin toată lumea era la fel, toată lumea suferea. Acum suferă numai pensionarii, femeile gravide, elevii, studenţii. Nu se poate aşa ceva. Dacă a dat în medici şi în judecători, înseamnă că nu mai are niciun Dumnezeu”, a mai afirmat Mitică Dragomir.

„Ţara asta e jucată la zaruri de pe timpul lui Burebista. Nu ieşim din cutia de table”, este concluzia amară trasă de fostul politician şi om de fotbal.