„Noul Guvern va fi format din PSD, PNL, UDMR şi minorităţi!” Cine va fi prim-ministru? Verdictul lui Gigi Becali

ADVERTISEMENT

Gigi Becali ştie cum va arăta noul guvern şi care sunt calculele pe care le-a făcut Nicuşor Dan înainte de a lua o decizie în privinţa componenţei viitorului Executiv. În direct la „FANATIK SUPERLIGA”, deputatul a comentat ultimele evenimente de pe scena politică şi a făcut câteva previziuni.

Gigi Becali i-a analizat pe ultimii trei preşedinţi ai României

Gigi Becali consideră că Nicuşor Dan este cel mai echilibrat preşedinte pe care l-a avut România în ultimii 20 de ani. El a făcut şi o comparaţie între ultimii trei şefi de stat. „Nicuşor Dan e cuminte. Aţi văzut la Iohannis, omul era un indolent. El era străin, era neamţ, ce-l interesa pe el de România? Maică-sa și taică-său germani, ce-l interesa pe el de România? Băsescu era om deștept, dar era vagabond. Băsescu e mai deştept acum, pentru că nu mai bea! Aţi văzut ce expertize inteligente are. Ăsta (n.r- Nicuşor Dan) e liniştit, cuminte, în banca lui şi înţelept. E-adevărat că nu ştie, săracul. Dar e înţelept, îşi vede de treaba lui, nu face scandaluri. Este preşedinte, el trebuie să fie echidistant”, este caracterizarea făcută de Gigi Becali.

ADVERTISEMENT

şi faptul că actualul guvern nu s-a mai bucurat de susţinerea preşedintelui. „Bolojan şi USR-ul au avut surpriza vieții pentru că ăsta e un om cuminte și îşi vede de treaba lui. Românilor le place dacă eşti om cuminte”, a mai comentat Becali. Totodată, deputatul l-a criticat dur pe premier: „Cine era Bolojan? Era neica nimeni. A venit, a stat şi el prim-ministru câtva timp, l-a cunoscut lumea, să zică mersi”.

Gigi Becali consideră că e imposibilă o majoritate fără PSD în momentul de faţă

Gigi Becali a subliniat că în actualul context politic, în care PSD şi-a retras sprijinul pentru Ilie Bolojan, guvernul nu avea nicio şansă să reziste. „Dacă n-ai majoritate, n-ai ce să faci”. De asemenea, el consideră că pentru ca viitorul guvern să fie funcţional este obligatoriu să aibă în componenţa sa PSD-ul. „Fără PSD nu se poate în momentul ăsta în România, n-are cum. Nu poate să existe majoritate fără PSD. Plus de asta, PNL-ul nici n-are oameni cu care să conducă. Ei nu pot să ţină o conferinţă de presă. Ăla, Ciucu, l-am văzut băiat deştept în campanie, dar acum nici să citească de pe pupitru nu ştia”.

ADVERTISEMENT

Cât priveşte componenţa viitorului Executiv, : „Guvernul va fi așa: PSD, PNL, UDMR, minorități. Primul ministru trebuie să fie de la liberali, ca să aibă şi ăia un motiv. Să zică: ‘da, facem guvern, că ne dă iar funcţia de premier’. Păi guvernul a căzut pentru că nu l-au vrut pe Bolojan. Asta a fost intenţia. L-am dat pe Bolojan jos, dați-ne alt prim-ministru și facem din nou guvern. Dar nu vezi ce tâmpenie, cum să spună asemenea prostie, că nu prevede nimic legea şi poate Bolojan să vină nou? Bă, nebunilor, aveți ceva în cap? Dacă l-am dat jos acum o săptămână, cum să vină Bolojan iar?”.

ADVERTISEMENT

Gigi Becali spune că nu vor fi alegeri anticipate cât timp AUR are 30% în sondaje

Mai mult, Becali consideră că viitorul lui Bolojan în fruntea PNL este şi el nesigur, iar partidul e posibil să se scindeze. „Pe Bolojan încet-încet ori îl dau jos, ori pleacă el și face partid. Se vor limpezi apele. Dar PNL-ul nu stă în Bolojan. Sunt acolo câţiva băieţi deştepţi, care nu prea sunt cunoscuţi aşa bine, dar care vor rezolva treaba.

ADVERTISEMENT

Plus de asta, cred că se va rupe PNL-ul. Bolojan cu Orban vor face ei un partid, ceilalţi cu Hubert Thuma, Alina Gorghiu şi cu Helvig fac şi ei un partid separat”, anticipează Becali. În acelaşi timp, el exclude posibilitatea unor alegeri anticipate. „Nu există alegeri anticipate atâta timp cât AUR are 30%. Nu există. Cât va fi AUR-ul în putere nu există anticipate”, este convins Gigi Becali.