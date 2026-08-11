Noul jucător al lui CFR Cluj este la vizita medicală. Cum va fi legitimat

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CFR Cluj este foarte aproape să bifeze un nou transfer. Din informațiile FANATIK, Iva Gelashvili va semna cu Fundașul central georgian se află chiar în aceste momente la vizita medicală, iar dacă totul va decurge conform planului, mutarea va fi oficializată.

Transfer de ultimă oră la CFR! Internaționalul georgian a ajuns la Cluj și face vizita medicală.

Gelashvili are 1,92 metri și evoluează în principal pe postul de fundaș central. Și-a făcut junioratul în Cehia, unde a trecut pe la Bohemians Praga și Sparta Praga. În 2022 a ajuns la Dinamo Batumi, fiind ulterior împrumutat la Sioni și Saburtalo.

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În vara lui 2023 a făcut pasul în Italia, la Spezia, pentru care a evoluat în Serie B. După experiența din Italia, fundașul s-a întors în Georgia, la Iberia 1999, iar în vara anului 2025 a semnat cu Panserraikos. Gelashvili este și internațional al Georgiei, după ce anterior a trecut pe la reprezentativele U17, U19 și U21.

Cine este Iva Gelashvili, fundașul care a bătut palma cu CFR

Din informațiile FANATIK, Iva Gelashvili se află în aceste momente la vizita medicală și se pregătește să semneze cu CFR Cluj. Fundașul georgian a ajuns la Cluj, iar dacă nu vor apărea probleme la testele medicale, acesta va semna contractul cu Despre acest subiect au scris și cei de la din Georgia. Clubul trebuie să plătească toate datoriile înainte să îl înregistreze, însă din ce a aflat site-ul nostru, conducerea e sigură că în cel mai scurt timp interdicția la transferuri va fi ridicată.

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Iva Gelashvili este cotat în acest moment la 500.000 de euro, potrivit site-urilor de specialitate. Fundașul central georgian a atins cea mai mare cotă a carierei în perioada în care evolua în Italia, la Spezia.