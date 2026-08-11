Sport

Noul jucător al lui CFR Cluj este la vizita medicală. Cum va fi legitimat

Lovitură de ultimă oră la CFR! Internaționalul de 1,92 metri a ajuns la Cluj-Napoca și face vizita medicală. Transferul este la un pas să fie oficializat.
Alex Bodnariu, Cristi Coste
11.08.2026 | 15:10
Noul jucator al lui CFR Cluj este la vizita medicala Cum va fi legitimat
SPECIAL FANATIK
Transfer de ultimă oră la CFR! Internaționalul georgian a ajuns la Cluj și face vizita medicală.
ADVERTISEMENT

CFR Cluj este foarte aproape să bifeze un nou transfer. Din informațiile FANATIK, Iva Gelashvili va semna cu formația din Gruia. Fundașul central georgian se află chiar în aceste momente la vizita medicală, iar dacă totul va decurge conform planului, mutarea va fi oficializată.

Transfer de ultimă oră la CFR! Internaționalul georgian a ajuns la Cluj și face vizita medicală.

Gelashvili are 1,92 metri și evoluează în principal pe postul de fundaș central. Și-a făcut junioratul în Cehia, unde a trecut pe la Bohemians Praga și Sparta Praga. În 2022 a ajuns la Dinamo Batumi, fiind ulterior împrumutat la Sioni și Saburtalo.

ADVERTISEMENT

În vara lui 2023 a făcut pasul în Italia, la Spezia, pentru care a evoluat în Serie B. După experiența din Italia, fundașul s-a întors în Georgia, la Iberia 1999, iar în vara anului 2025 a semnat cu Panserraikos. Gelashvili este și internațional al Georgiei, după ce anterior a trecut pe la reprezentativele U17, U19 și U21.

Cine este Iva Gelashvili, fundașul care a bătut palma cu CFR

Din informațiile FANATIK, Iva Gelashvili se află în aceste momente la vizita medicală și se pregătește să semneze cu CFR Cluj. Fundașul georgian a ajuns la Cluj, iar dacă nu vor apărea probleme la testele medicale, acesta va semna contractul cu formația din Gruia. Despre acest subiect au scris și cei de la GeoTeam din Georgia. Clubul trebuie să plătească toate datoriile înainte să îl înregistreze, însă din ce a aflat site-ul nostru, conducerea e sigură că în cel mai scurt timp interdicția la transferuri va fi ridicată.

ADVERTISEMENT
Ce nu s-a spus despre plecarea lui Donald Trump de la summitul NATO...
Digi24.ro
Ce nu s-a spus despre plecarea lui Donald Trump de la summitul NATO de la Ankara

Iva Gelashvili este cotat în acest moment la 500.000 de euro, potrivit site-urilor de specialitate. Fundașul central georgian a atins cea mai mare cotă a carierei în perioada în care evolua în Italia, la Spezia.

ADVERTISEMENT
David Popovici, prima reacție după ce a reușit o performanță istorică la Campionatele...
Digisport.ro
David Popovici, prima reacție după ce a reușit o performanță istorică la Campionatele Europene de înot, de la Paris
„Am avut șansă că am luat un punct”. Meme Stoica, tranșant după Sepsi...
Fanatik
„Am avut șansă că am luat un punct”. Meme Stoica, tranșant după Sepsi – FCSB 0-0: „Gigi vrea să-i vadă pe toți, nu Baciu”
Performanța lui David Popovici la 100 de metri în imagini. Cele mai tari...
Fanatik
Performanța lui David Popovici la 100 de metri în imagini. Cele mai tari poze făcute de fotoreporterul FANATIK
Transferuri internaționale 2026, live blog. Acord total pentru transferul lui Lukaku! Salariu de...
Fanatik
Transferuri internaționale 2026, live blog. Acord total pentru transferul lui Lukaku! Salariu de 10 milioane de euro
Tags:
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
Parteneri
'S-a intensificat tensiunea, au apărut împușcături pe stradă...'. Vicecampioana mondială cu România a...
iamsport.ro
'S-a intensificat tensiunea, au apărut împușcături pe stradă...'. Vicecampioana mondială cu România a cerut de urgență transfer
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + AFIS PROGRAM SUPERLIGA
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!