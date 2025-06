Noul jucător de la CFR Cluj e încântat de ce a găsit în Gruia! Cum a fost convins să semneze. Video

Antonio Bosec este . Fundașul dreapta croat în vârstă de 27 de ani a fost adus liber de contract. Ultima dată a evoluat în țara natală, la Slaven Belupo.

Antonio Bosec, noul jucător de la CFR Cluj, a explicat de ce a ales să semneze cu echipa din Gruia

De altfel, fostul internațional croat de tineret a jucat până acum exclusiv în Croația. Anterior, el a fost legitimat la NK Tondach și Inter Zapresic. La cea din urmă echipă el a fost coechipier cu

Cu ocazia primelor declarații făcute din postura de fotbalist al formației antrenate de Dan Petrescu, Bosec, , chiar a subliniat că acest aspect a contat foarte mult în decizia lui.

De asemenea, în aceeași ordine de idei, el a mai explicat și că și-a dorit foarte mult să încerce în sfârșit și o experiență în străinătate, mai ales că

Karlo Muhar a avut un rol foarte important în această chestiune

„Mă simt minunat. Cred că este un pas bun în cariera mea, am auzit doar lucruri bune despre acest club. Deci sunt fericit să fiu aici și pregătit pentru noul sezon.

Cred că aici este o atmosferă de familie, ceea ce îmi place, este foarte bine până acum. (n.r. Despre faptul că la CFR Cluj au evoluat în ultimii ani mai mulți jucători din Croația, situație existentă și în prezent) A ajutat cu siguranță, pe câțiva îi știam înainte, chiar am jucat împreună, deci mi-e mult mai ușor să vin aici, să fac parte din echipă.

(n.r. Cu cine a vorbit înainte de a lua această decizie) Cu Karlo Muhar, normal! Am jucat împreună cu mulți ani în urmă, deci el a fost primul cu care am vorbit. La Inter Zapresic, prima ligă din Croația. Ei nu mai joacă acum, dar da, acolo am fost împreună.

Da, mi-a spus numai lucruri bune, despre club, despre oraș. A fost minunat, pentru că nu a trebuit să mă gândesc de două ori, doar am venit aici.

(n.r. Despre perioada de vacanță) A fost bine, a fost chiar foarte bine, dar cam scurtă. M-am bucurat, oricât a fost, deci a fost bine. (n.r. Despre logodnica sa, jucătoare profesionistă de handbal) Este minunat, pentru că înțelege cum funcționează totul. Ne susținem unul pe celălalt și este minunat. Ea, în profesia ei, este la un nivel de top, deci da, este bine.

Cealaltă motivație avută de fundașul dreapta croat din această perspectivă: „Am vrut să văd dacă pot juca la un nivel mai înalt”

Este prima dată când suntem la distanță. Asta este cu siguranță dificil, dar știm de ce facem asta, pentru ca mai târziu să ne bucurăm. Ea joacă la Podravka, în Koprivnica. Sunt campioane, joacă în Champions League. Totul este bine.

Mă simt bine. Am vrut să mă testez, să văd dacă pot să joc la un nivel mai ridicat, dacă pot să joc în meciuri europene și acesta este scopul meu. Deci vom vedea. Eu zic că sunt pregătit, dar vom vedea.

(n.r. Dacă a contat acest aspect în decizia sa) Da, bineînțeles. Toată cariera mea m-am luptat ca echipele la care am jucat să nu retrogradeze sau lucruri de acest gen. Deci mi-am dorit să merg undeva să mă lupt la campionat, să joc în Europa, iar Clujul a fost decizia potrivită.

Să joc bine, așa eu sunt fericit, echipa e fericită, antrenorul e fericit, toată lumea e fericită. Și să obținem rezultate bune, să câștigăm campionatul, să jucăm în Europa”, a spus Antonio Bosec pentru canalul oficial de YouTube al celor de la CFR Cluj.