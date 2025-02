Noul jucător de la FCSB l-a dat pe spate pe Mitică Dragomir: „E jale mare cu Gele ăsta. Trage la jug”

de la Unirea Slobozia în schimbul a 300.000 de euro, . După debutul lui Gele la FCSB în meciul cu Gloria Buzău, Mitică Dragomir s-a arătat impresionat de noul jucător de la FCSB.

Noul jucător de la FCSB l-a dat pe spate pe Mitică Dragomir

Gele a ieșit în evidență prin prestațiile sale din meciul de la Buzău. și și-a arătat forța fizică în fiecare duel avut cu adversarii săi. În urma evoluției și a unor faze bune făcute la primul meci pentru FCSB, Mitică Dragomir susține că Gigi Becali a dat lovitura cu noul jucător adus de la Slobozia.

“L-a luat Gigi pe Gele… e jale mare când joacă ăsta. Are forță mare în picioare. Pe teren ca ăsta a fost bun, să vedem și pe un teren bun cum joacă. E un fotbalist serios, profesionist, se bagă în contre.

Are experiență, se bagă în contre, nu e fricos. Fotbalistul care se bagă în contre, ăla e fotbalist, chiar dacă se mai accidentează. A dat lovitura Becali și cu Gele.

Are și o echipă bună. Îl are pe MM, pe Argăseală, la contabilitate are echipă bună, pe Vulturar. MM e un bun conducător. Gheorghiță nu e mai bun decât Gele. E curajos Gele, trage bine la jug. Pentru campionatul României e bun, m-a impresionat”, a declarat Dumitru Dragomir la PROFEȚIILE LUI DON MITICĂ.

Nea Mitică, propunere șocantă către FRF: “E cel mai tare!”

“Eu îl propun pe Gigi la Federația Română de Fotbal să-i dea carnetul de antrenor emerit sau să-i dea titlul de antrenorul ultimilor 35 de ani. Pe onoarea mea! Păi nu vezi ce schimbări a făcut?

E copilul norocului! Ce schimbări a făcut! Au fost niște schimbări… și cu PAOK, și cu Buzăul. A făcut schimbările și a câștigat meciul. Într-un cadru festiv, într-o transmisie live, FRF trebuie să mă cheme pe mine și să-i dau trofeul.

Cum să nu se priceapă? Mai dă și cu bățul în gard. Nu poți să le nimerești pe toate. Cel mai mare antrenor de pe fața pământului să fii și tot nu le ghicești pe toate.

El le-a ghicit! În ultimele 5 meciuri, punct ochit, punct lovit! Ce Ferguson? E cel mai tare! Îl propun antrenor emerit!”, .

