Noul jucător de la Rapid a avut un șoc când a ajuns în Giulești: „Mi se pare wow”. Video

Raul Stanciu, noul jucător de la Rapid, a acordat un interviu ceva mai amplu la o zi după ce a semnat contractul și a fost prezentat oficial de echipa din Giulești.

Raul Stanciu, noul jucător de la Rapid, a dezvăluit că a fost șocat prima dată când a ajuns în Giulești

Anterior experienței din Italia, el a fost crescut de cei de la Atletico Arad, iar ulterior a ajuns la UTA.

Cu această ocazie, printre altele, el a povestit cum a fost prima lui experiență în Giulești, pe vremea când era legitimat la „Bătrâna Doamnă” și a fost prezent pe banca de rezerve la Stanciu a dezvăluit că a rămas pur și simplu șocat de atmosfera creată pe stadion de suporterii formației bucureștene.

„Mă simt foarte bine, emoționat sincer, este o mândrie foarte mare că am ajuns aici. Nu vreau să mă opresc, vreau să demonstrez că pot tot mai bine cu timpul. M-am bucurat, nu a trebuit să gândesc foarte mult și am ales imediat că îmi doresc să vin aici.

A fost foarte bine la UTA când am debutat foarte rapid, a fost greu, din păcate nu am reușit să mă exprim foarte mult și foarte bine acolo, dar după am plecat în Italia și cred că m-a maturizat foarte mult perioada asta și am învățat foarte multe.

Cred că mă simt tot mai pregătit de la an la an și vreau să evoluez cât mai mult posibil. Mi-a fost puțin greu fără familie și fără prieteni și asta chiar cred că m-a ajutat. M-am maturizat și cred că și din punct de vedere fotbalistic am crescut, mai ales tactic am învățat, acolo s-a pus foarte mult accent pe tactic. M-a ajutat foarte mult și fizic, și tactic.

Mă cunosc cu Rareș (n.r. Pop) de când eram la juniori la Atletico (n.r. Arad) și după și la echipa mare (n.r. UTA). Și cu Cătălin (n.r. Vulturar) și Micovschi, eram la UTA la echipa mare toți trei.

Atmosfera creată de fani l-a lăsat fără cuvinte: „Mi se pare wow, abia aștept să simt și eu cum e să fii în teren”

Am rămas șocat sincer când am venit aici prima dată. Eram pe banca de rezerve și vorbeam cu cineva în stânga mea și pur și simplu nu ne înțelegeam, nu ne auzeam și era lângă mine. Abia aștept, ce pot să spun? Mi se pare wow și abia aștept să simt și eu cum e să fii în teren, că nu am fost.

Ca fotbalist, sunt muncitor, sufletist și modest. (n.r. Despre calitățile sale) Forța, viteza și ambiția. Tot timpul, de mic, am fost și voi fi cu Ronaldo, mă ajută foarte mult și încerc să-l iau ca exemplu cât pot de mult.

Sunt familist, cu prietenii, familia tot timpul și atât. Îmi place foarte mult să mă antrenez. Și în afara terenului tot cu antrenamente și preocuparea pentru fotbal, nimic special.

Mă văd aici jucând titular, dacă nu curând, sper într-un an, doi, îmi doresc foarte mult să joc, să mă impun, știu că pot. Sper să joc și să o fac bine.

(n.r. Mesaj pentru suporterii Rapidului) Este o mândrie foarte mare pentru mine și sunt nerăbdător să simt cum e să joci. Să aibă răbdare, am foarte mare încredere în mine și cred că o să fie totul bine. Hai, Rapid!”, a spus Raul Stanciu pentru Rapid TV.