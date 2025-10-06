Noul lider din SuperLiga își continuă tirada la adresa lui Elias Charalambous: „Ce e el acolo, preparator fizic?”

FC Botoșani a ajuns pe primul loc în SuperLiga după ce a învins UTA pe teren propriu cu scorul de 2-1 în etapa cu numărul 12. Moldovenii au în prezent 25 de puncte, la egalitate cu Rapid, dar cu golaveraj superior față de echipa din Giulești.

Valeriu Iftime l-a atacat din nou pe Elias Charalambous, după ce FC Botoșani a ajuns pe primul loc în SuperLiga

La scurt timp după producerea acestui moment extrem de important în istoria clubului finanțat de Valeriu Iftime, omul de afaceri a oferit câteva declarații. Pe lângă faptul că, așa cum era de așteptat, a jubilat prin prisma contextului favorabil și , el a fost întrebat la un moment dat, din nou, și despre situația lui Elias Charalambous de la FCSB.

Contextul este bineînțeles cel în care și de statutul său intens discutat în spațiul public de la campioana României. Iar acum el a arătat că este fidel convingerilor sale și nu a făcut rabat de la a-l critica din nou pe tehnician.

„Nu e treaba mea ce face FCSB cu Charalambous. Treaba mea e fotbalul românesc. Cei de afară se uită la noi ca la sălbatici. Eu cred că domnul Charalambous e într-o groapă de imagine totală, să-i facă altcineva echipa, nu înțeleg cum stă. E preparator fizic, ce e el acolo? E treaba dânsului”, a spus Valeriu Iftime, printre altele, în direct la după

Valeriu Iftime, contrat de Gigi Becali în direct la Fanatik SuperLiga

Recent, la scurt timp după ce finanțatorul de la FC Botoșani a făcut primele astfel de declarații la adresa lui Charalambous, Astfel, patronul de la FCSB a folosit această ocazie pentru a-i transmite un mesaj ferm omologului său:

„Eu vreau să-l întreb. Care e problema sfinției tale de te bagi că nu știu ce. Care e treaba ta? Eu mă bag la Botoșani, cine e antrenor, cine să antreneze? Care e problema că nu înțeleg. Este un proverb românesc și ești om deștept care înțelege. ‘Câinele moare de drum lung și prostul de grija altuia’. (n.r. râde)”