Sport

Noul lider din SuperLiga își continuă tirada la adresa lui Elias Charalambous: „Ce e el acolo, preparator fizic?”

Finanțatorul noului lider din SuperLiga a lansat încă un atac destul de dur dur la adresa lui Elias Charalambous: „Cei de afară se uită la noi ca la sălbatici”
Gabriel-Alexandru Ioniță
07.10.2025 | 00:37
Noul lider din SuperLiga isi continua tirada la adresa lui Elias Charalambous Ce e el acolo preparator fizic
ULTIMA ORĂ
Elias Charalambous la un meci jucat de FCSB. Foto: Sport Pictures

FC Botoșani a ajuns pe primul loc în SuperLiga după ce a învins UTA pe teren propriu cu scorul de 2-1 în etapa cu numărul 12. Moldovenii au în prezent 25 de puncte, la egalitate cu Rapid, dar cu golaveraj superior față de echipa din Giulești.

ADVERTISEMENT

Valeriu Iftime l-a atacat din nou pe Elias Charalambous, după ce FC Botoșani a ajuns pe primul loc în SuperLiga

La scurt timp după producerea acestui moment extrem de important în istoria clubului finanțat de Valeriu Iftime, omul de afaceri a oferit câteva declarații. Pe lângă faptul că, așa cum era de așteptat, a jubilat prin prisma contextului favorabil și a anunțat chiar că își dorește titlul de campion în Superliga în actualul sezon, el a fost întrebat la un moment dat, din nou, și despre situația lui Elias Charalambous de la FCSB.

Contextul este bineînțeles cel în care Iftime a mai lansat câteva atacuri în ultima perioadă vizavi de antrenorul cipriot și de statutul său intens discutat în spațiul public de la campioana României. Iar acum el a arătat că este fidel convingerilor sale și nu a făcut rabat de la a-l critica din nou pe tehnician.

ADVERTISEMENT

„Nu e treaba mea ce face FCSB cu Charalambous. Treaba mea e fotbalul românesc. Cei de afară se uită la noi ca la sălbatici. Eu cred că domnul Charalambous e într-o groapă de imagine totală, să-i facă altcineva echipa, nu înțeleg cum stă. E preparator fizic, ce e el acolo? E treaba dânsului”,  a spus Valeriu Iftime, printre altele, în direct la Digi Sport după FC Botoșani – UTA 2-1. 

Valeriu Iftime, contrat de Gigi Becali în direct la Fanatik SuperLiga

Recent, la scurt timp după ce finanțatorul de la FC Botoșani a făcut primele astfel de declarații la adresa lui Charalambous, el a avut ocazia să dialogheze cu Gigi Becali în direct la FANATIK SUPERLIGA. Astfel, patronul de la FCSB a folosit această ocazie pentru a-i transmite un mesaj ferm omologului său:

ADVERTISEMENT
„Președintele a pierdut controlul”. Comportamentul bizar al lui Donald Trump stârnește îngrijorare în...
Digi24.ro
„Președintele a pierdut controlul”. Comportamentul bizar al lui Donald Trump stârnește îngrijorare în SUA

„Eu vreau să-l întreb. Care e problema sfinției tale de te bagi că nu știu ce. Care e treaba ta? Eu mă bag la Botoșani, cine e antrenor, cine să antreneze? Care e problema că nu înțeleg. Este un proverb românesc și ești om deștept care înțelege. ‘Câinele moare de drum lung și prostul de grija altuia’. (n.r. râde)”

ADVERTISEMENT
Surpriză de proporții: Gică Hagi, în discuții avansate să revină pe bancă!
Digisport.ro
Surpriză de proporții: Gică Hagi, în discuții avansate să revină pe bancă!
2.00 este cota oferită de BETANO pentru pronosticul „Ambele echipe înscriu - Da” la meciul Metaloglobus - FCSB
Valeriu Iftime vrea titlul după ce Botoșani a devenit lider în SuperLiga: „Avem...
Fanatik
Valeriu Iftime vrea titlul după ce Botoșani a devenit lider în SuperLiga: „Avem o echipă bună, cel mai bun golaveraj!”
Veste cumplită pentru titularul lui Mirel Rădoi! S-a accidentat în derby-ul cu FCSB...
Fanatik
Veste cumplită pentru titularul lui Mirel Rădoi! S-a accidentat în derby-ul cu FCSB va rata întreg sezonul. Update exclusiv
Fosta iubită a unui fotbalist celebru, implicată într-o nouă relație. Se iubește cu...
Fanatik
Fosta iubită a unui fotbalist celebru, implicată într-o nouă relație. Se iubește cu un tenismen cu 11 ani mai mic decât ea
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
Parteneri
BREAKING | Gigi Becali îi declară 'război total' lui George Simion și se...
iamsport.ro
BREAKING | Gigi Becali îi declară 'război total' lui George Simion și se aliază cu Călin Georgescu
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!