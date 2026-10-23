Noul ministru al Economiei, Daniel Zamfir, a practicat fotbalul! „Eram fundaș!”. Cum a încercat, alături de Țiriac, Halep și Năstase, să recupereze Arenele BNR

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Luni, 20 octombrie, Guvernul Luca Niculescu a fost învestit de plenul Camerei Deputaților și Senatului. Astfel, după 169 de zile, România are în sfârșit un nou Guvern, iar, odată cu el, Daniel Cătălin Zamfir (59 de ani) devine ministru al Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului. Cu mai mulți ani în urmă, el a povestit că a practicat fotbalul în tinerețe, la Jiul Petroșani, iar acum 9 ani a încercat să recupereze Arenele BNR alături de Ion Țiriac, Simona Halep și Ilie Năstase.

Daniel Cătălin Zamfir, noul ministru al Economiei, a jucat fotbal în tinerețe

În urmă cu mai mulți ani, când îndeplinea rolul de senator în Parlamentul României, Daniel Cătălin Zamfir, cel ce a fost învestit în funcția de ministru al Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului în a vorbit despre modul în care a intrat în politică și cum asociază fotbalul, sport pe care l-a practicat de la 8 ani, cu atribuțiile pe care trebuie să le aibă un om politic.

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„Am terminat facultatea la 23 de ani. Începusem să joc fotbal din clasa a II-a, eram fundaș. În politică, cred că tot apărător sunt pentru că îmi place să apăr drepturile oamenilor. M-a prins foarte tare flama aici, am întâlnit multe cazuri, drame, multe abuzuri. Nu vreau să fiu în politică doar așa, să trec ca gâsca prin apă.

Cum m-am apucat de legea dării în plată. A venit la mine un prieten și mi-a spus că secretara lui a luat un credit cu buletinul și și-a pierdut casa. De la o poveste reală a pornit totul. Îmi pare tare rău că tinerii de azi sunt foarte puțin îndemnați să facă sport. Pentru mine a fost un mare ajutor în viață”, declara Daniel Cătălin Zamfir în 2019, conform

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Cum a încercat Daniel Cătălin Zamfir să recupereze Arenele BNR alături de Țiriac, Halep și Năstase

În urmă cu aproape 9 ani, mai exact în luna decembrie a anului 2017, Daniel Cătălin Zamfir a susținut o conferință de presă la Palatul Parlamentului, în cadrul căreia i-a solicitat premierului de la acea vreme, Mihai Tudose, anularea protocolului dintre BNR și MTS cu scopul revenirii Arenelor BNR în proprietatea statului și reintroducerea acestora în circuitul sportiv. El a făcut această sesizare întrucât, în opinia sa, protocolul a fost realizat într-un mod ilegal, conform

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Bineînțeles, alături de el s-au aflat mari personalități ale sportului. De la conferința de presă nu au lipsit Ion Țiriac, Ilie Năstase, Simona Halep, Camelia Potec sau Bogdan Stelea. Cu doar câteva luni înainte de acest moment, mai mulți sportivi, fie că erau aflați în activitate sau retrași, au făcut o petiție pentru reincluderea bazei sportive istorice în circuitul sportiv. Printre semnatari s-au regăsit Virginia Ruzici, Ion Țiriac, Ilie Năstase, Simona Halep, Sorana Cîrstea, Irina Begu, Horia Tecău și mulți alții.

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Cine este Daniel Cătălin Zamfir

Daniel Cătălin Zamfir, om politic în vârstă de 59 de ani care a intrat în acest domeniu în anul 1998, când s-a înscris în PD. În perioada 1999-2001 el a fost președintele filialei PD Sector 3, iar în 2008 a devenit membru PNL. În 2018 a devenit membru ALDE, iar din ianuarie 2020 este membru al Partidului Social Democrat. Atât în legislatura 2020-2024, cât și în legislatura 2024-2028, Daniel Cătălin Zamfir a fost senator PSD de București.

În ceea ce privește educația, Zamfir a absolvit Institutul de Construcții București în 1993, după care și Colegiul Național de Apărare. A lucrat ca inginer în prima parte a carierei profesionale, după care a devenit director la RELITE SRL între 1994 și 1999, director general la Ministerul Muncii și Protecției Sociale între 1999 și 2001 și director la SC ROECCO 2001 între anii 2001 și 2007.