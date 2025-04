Noul model Dacia electric care „va fi o surpriză”. Anunț uriaș pentru piața auto europeană

Vești bune anunțate de reprezentanții Dacia. Anul viitor se va lansa noul model, însă acesta va fi o adevărată noutate pe piața auto din România. Nu se va mai numi „Spring”, dar aceasta nu este singura modificare majoră.

Dacia va lansa un nou model

Mașinile Dacia sunt recunoscute pentru raportul excelent calitate-preț, iar Compania investește constant timp și resurse în îmbunătățirea automobilelor, asigurându-se că clienții rămân mulțumiți de fiecare dată.

De curând, CEO-ul mărcii, Denis le Vot, a făcut un anunț important pentru fanii brandului românesc. În anul 2026 se lansează noul model, complet electric, iar una dintre noutăți constă în faptul că nu se va numi „Spring”.

Viitorul vehicul este creat în cadrul programului Leap 100 al Renault, care implică un proces rapid de dezvoltare. „Va fi o surpriză. Putem dezvolta o mașină în 100 de săptămâni de la ‘înghețarea conceptului’ până la începerea producției. Reducem varietatea versiunilor pe care le oferim la lansarea mașinii”, a declarat reprezentatul Dacia, conform

Noua mașină este inclusă în strategia Dacia de modernizare și electrificare și urmează să fie dezvăluite mai multe detalii în toamna anului 2025, atunci când grupul Renault va lansa noul plan strategic.

„Continuăm modernizarea și electrificarea gamei noastre. Vom spune mai mult în a doua jumătate a anului, când vom prezenta noul plan strategic la nivel de grup care va spune mai multe despre ceea ce vom face în următorii ani”, a completat le Vot.

Nu se teme de concurența din China

În ultimii ani, pe piața auto din România au câștigat teren automobilele produse în China. Acestea au un preț avantajos pentru beneficiile pe care le oferă, dar Denis le Vot nu le consideră o concurență de temut.

Totuși, el a sugerat implementarea unor măsuri precum taxele vamale pentru autoturismele asamblate din kituri și stabilirea unui nivel de emisii CO2 pe parcursul întregului ciclu de viață al vehiculelor. „Nu există niciun motiv să ne temem, în mod exagerat”, a menționat le Vot.

Cel mai recent model produs de Dacia în colaborarea cu Renault este „Bigster este unul dintre puținele modele cu o platformă care își are originea în segmentul B, care este foarte competitiv la prețuri.

Reutilizăm o mulțime de active de la Duster. Bigster este construit în aceeași fabrică ca și Duster, dar este o propunere complet diferită. Are 4,6 metri lungime, are mult spațiu pentru genunchi și un portbagaj de 600 de litri. Am avut grijă să punem tot ceea ce este necesar pentru segmentul C”, a explicat CEO-ul Dacia.