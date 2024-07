Noul model de mașină care ar putea concura cu Dacia Spring. Are un aspect incredibil și cu siguranță va fi apreciat de mulți români. Prețurile încep de la 22.000 de euro și sunt șanse mari să devină un best-seller pentru companie.

Un nou model de vehicul ar putea să se bată cu . Designul este special și va fi pe placul multor conducători auto. Mai exact, este vorba de Fiat 600, care te va trimite cu gândul la o vacanță în Italia.

Autoturismul vine pe piață cu două variante: full-electrică și mild hybrid. Așadar, compania anunță că revine puternic în segmentul B odată cu lansarea acestei mașini care are un preț de pornire de 22.900 de euro, cu TVA inclus, potrivit .

Producătorul anunță că varianta electrică are o autonomie de peste 400 km în ciclul combinat WLTP. În plus, autonomia poate ajunge până la mai mult de 600 km în ciclul urban. Mașina are o lungime de 4,17 metri, ceea ce înseamnă că dispune de un spațiu de depozitare frontal de top în clasa sa.

Noul Fiat 600 se bucură de un confort mult îmbunătățit pentru toți conducătorii auto și cu funcții de ultimă generație. Mai mult, mașina reprezintă o combinație perfectă între eficiență, confort și pasiune italiană.

Interiorul este conceput pentru o experiență de condus confortabilă și relaxantă. În aceeași notă, compania promite că autoturismul include funcții speciale, cum ar fi terapia prin culori și scaune care fac masaj.

Noul Fiat 600, funcții importante pentru șoferi

Noul Fiat 600 are funcții extrem de importante pentru șoferii de pretutindeni. Mașina este echipată cu asistență, Sistem Adaptive Cruise Control și tehnologie de frânare automată de urgență. În plus, dispune de detectarea unghiurilor moarte.

Siguranța călătorilor primează la această variantă, care este echipată cu un hayon electric handsfree. Această funcție este ideală pentru părinți. Toate geamurile sunt electrice. Mașina are aer condiționat automat și senzor crepuscular și ploaie.

De asemenea, autoturismul vine echipat cu un sistem audio cu 6 difuzoare, radio complet personalizabil de 10,25 inchi cu Navi, Apple CarPlay și Android Auto wireless. Totodată, are un cluster digital de 7 inchi și servicii conectate.

Pe de altă parte, compania producătoare transmite că varianta mild hybrid vine echipată cu un motor de 1,2 litri și un sistem de baterie Li-ion de 48 de volți. Asta înseamnă că noul Fiat 600 are o putere de 100 CP.