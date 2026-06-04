„Noul Pantilimon”, la un pas de a semna cu Universitatea Craiova! E cel mai înalt portar din SuperLiga

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Din informațiile FANATIK, Universitatea Craiova este interesată de Alexandru Maxim (19 ani), goalkeeper de 2.02m care a impresionat în sezonul recent încheiat la FC Voluntari, grupare care a obținut promovarea în SuperLiga României. Tânărul portar a fost împrumutat la gruparea ilfoveană de FCSB, club de care aparține din 2021, însă acesta va deveni liber de contract în această vară.

Alexandru Maxim, la un pas de Universitatea Craiova

Maxim s-a născut la Craiova și a început fotbalul în orașul natal, înainte de a semna cu FCSB în 2021. Acesta a fost împrumutat în trei rânduri de gruparea „roș-albastră”, de două ori la FC Voluntari și o dată la Olimpia Satu Mare. În sezonul 2025-2026, portarul a fost jucător de bază pentru gruparea ilfoveană și a contribuit la promovarea în Superliga.

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Acesta nu a mai evoluat pe final de sezon deoarece nu a dorit să continue la Voluntari, ținând cont de faptul că va deveni liber de contract la finalul acestei luni. Din informațiile FANATIK, portarul ar urma să semneze cu Universitatea Craiova, formația din orașul natal, unde ar reprezenta o soluție pentru regula U21 în sezonul viitor. Momentan, campioana României are în lot 4 portari, Pavlo Isenko, Laurențiu Popescu, Joao Goncalves și Silviu Lung Jr., însă .

Ce declara Alex Maxim după promovarea lui FC Voluntari

Alex Maxim a jucat în 24 de meciuri pentru FC Voluntari în sezonul 2025-2026, însă nu a evoluat la . După promovarea echipei în prima ligă, tânărul portar a vorbit despre cariera sa într-un interviu oferit în exclusivitate pentru FANATIK.

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„Am promovat, a meritat să vin la Voluntari și s-au întâmplat doar lucruri extraordinare pentru mine, mă bucur mult. Am jucat și la naționala U19 și U20.

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Cred că acum sunt cel mai înalt portar din SuperLiga la 2,02 metri. Modelul meu de portar este Courtois. Din România mi-au plăcut Tătărușanu, Pantilimon. Îi mulțumesc lui Florin Pîrvu pentru încredere și lui Florin Tene, un antrenor foarte bun care a lucrat la cele mai importante echipe și mi-a dat sfaturi prețioase. Sunt convins că Voluntari poate face față în prima ligă. Am dominat Hermannstadt și play-off-ul din Liga 2, am făcut 25 de puncte din 30 posibile deși nimeni nu ne dădea șanse. Consider că Sepsi a promovat direct din cauza unei reguli stupide.

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Cea mai frumoasă amintire de la FCSB este primul cantonament pe care l-am făcut cu echipa mare la doar 14 ani și trofeele cucerite cu grupa mea de 2007 și apoi la tineret cu 2005. Am învățat multe lucruri în perioada petrecută la academie. Mă înțeleg bine cu mulți, Udrea e și din Craiova cu mine, am avut o relație bună cu Straton și cu Fane Târnovanu și Andrei Vlad, care a fost colegul meu de cameră. Am învățat de la ei că un portar trebuie să fie în primul rând foarte puternic din punct de vedere mental pentru că altfel poți claca. Florin Tănase mă plăcea foarte mult și a fost unul dintre cei care m-a luat așa sub aripa lui”, a declarat portarul de 19 ani.