Noul pariu al lui Gigi Becali la FCSB, analizat la sânge de Mihai Stoichiță: „Puternic, inteligent în joc!”

Ionuț Cercel (18 ani), fundașul dreapta adus de Gigi Becali la FCSB de la Farul Constanța în februarie 2025 pentru 500.000 de euro, a fost analizat la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI de către Mihai Stoichiță.

Concluziile lui Mihai Stoichiță despre Ionuț Cercel, noul pariu la FCSB al lui Gigi Becali

Ionuț Cercel a debutat . Noul pariu al lui Gigi Becali a fost introdus la pauză în locul lui Valentin Crețu, profitând de faptul că veteranul roș-albaștrilor a încasat cartonașul galben, iar echipa sa era deja campioană matematic.

Mihai Stoichiță a apreciat că Ionuț Cercel s-a ridicat contra „șepcilor roșii” la nivelul bun pe care îl arată și la România U19 (8 selecții, două goluri). Directorul tehnic al FRF i-a făcut, la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI, portretul adolescentului. Forța, capacitatea bună de efort, tehnica și știința jocului au fost calitățile remarcate de către „Lippi”.

Mihai Stoichiță: „Ionuț Cercel a jucat cum a joacă la tineret”

„Haideți să vă spun despre jucătorii care fac parte din acest lot. Deci, avem Campionatul European U19 vara aceasta. Sunt jucători născuți în 2006. Doi dintre jucătorii Stelei, care sunt în 2007, deci sunt mai mici, Toma și Stoian, sunt în lotul lui Ion Marin la 2006.

Simbioza aceasta între jucători aceștia U21, plus Vlad Chiricheș cu Valentin Crețu, cei mai experimentați, uitați-vă că merge foarte bine. Ionuț Cercel a jucat cu ‘U’ Cluj cum a joacă la tineret. Are valoare. Trebuie să ai grijă cu el, să îl crești în mod logic. Nu trebuie să îl forțezi tot timpul, să îl bagi prea mult în play-off.

Nu o să joace bine tot timpul cu echipele puternice, dar vine campionatul următor în care nu mai joci doar cu celelalte cinci echipe cele mai bune. Joci și cu celelalte echipe care se luptă pentru retrogradare.

Calitățile remarcate de Mihai Stoichiță

Ionuț Cercel este puternic, are capacitate de efort bună, are tehnică bună, e destul de inteligent în știința jocului. Are un fizic foarte bun. Este un fundaș dreapta de meserie. Poate juca și fundaș central, dar mi se pare foarte potrivit în zona asta a flancului drept.

Fundaș dreapta mi se pare mie că e postul lui. Așa că poți să îl bagi și fundaș central. E ca la Chiricheș, fundaș central, mijlocaș central. La experiența lui joacă la fel de bine pe ambele posturi. Ăsta micu mi se pare un jucător mult evoluat, peste vârsta lui.

Vreau să îi felicit pe cei care l-au format. L-au adus la un nivel în care nu îți faci probleme dacă vrei să îl bagi pe teren. E un jucător care îți intră și deja poți să ai bază în el”, a declarat Mihai Stoichiță, invitat la emisiunea .