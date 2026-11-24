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Petru Popescu a fost prezent în studioul emisiunii „Repriza”, moderată de Dorian Jereghi, pe We Sport TV din Republica Moldova. Fotbalistul a vorbit pe larg despre transferul său la FCSB și le-a transmis fanilor români să stea liniștiți pentru că este convins că se va impune la echipa antrenată de Laurențiu Reghecampf.

Petru Popescu a avut mai multe oferte înainte de a ajunge la FCSB, dar a ales Bucureștiul fără să stea pe gânduri

Popescu a dezvăluit că a avut mai multe oferte, însă nu a stat pe gânduri atunci când a fost chemat la București, mai ales că el și soția sa își doreau de mult să ajungă în Capitală. „Au fost câteva oferte din alte țări, dar, când a venit oferta de la FCSB, nu am stat mult pe gânduri. FCSB e echipa numărul unu în România, o echipă puternică, cu istorie. Mereu visam să joc la o echipă de top. Nu analizam concret echipele, aveam meciuri la națională și, după ultimul meci, a venit oferta și am acceptat-o.

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Cumva, ne-am dorit de mult timp, eu și soția mea, să mergem acolo. Uite că așa s-a nimerit și suntem foarte fericiți că mergem acolo. Îmi place să fiu în vizor, mă motivează, nu am temeri. Din contră, este o motivație pentru mine.

este mereu o fericire pentru fiecare fotbalist. Știu, o să-mi fie greu, dar îmi plac provocările. Sper să fac meciuri frumoase. De mic copil mă antrenez, am avut parte de presiune, de antrenori diferiți. Pentru mine, asta nu reprezintă o teamă, mă motivează și mai tare să arăt că merit, că știu. Nu simt frică sau presiune”, a explicat Popescu.

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Petru Popescu nu se teme concurența de la FCSB

Recunoaște, amuzat, că după ce a semnat cu FCSB a primit și mesaje „mai puțin plăcute” pe Instagram, însă nu pare afectat de acestea: „Mereu visam, dar unicul impediment în cazul meu erau documentele. Nu am avut probleme, mereu am avut urmăritori pe Instagram, dar, clar, sunt multe mesaje, sunt și mesaje mai puțin plăcute, și mesaje plăcute. Eu mă uit la cele plăcute. Depinde doar de mine, vreau ca fanii să fie mulțumiți”.

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Cât despre concurența de la FCSB, Petru Popescu este pregătit să se impună ca titular. „ , Lilian Popescu, poți să intri cinci minute și să faci cât face celălalt în 85. Nu contează câte minute am, dacă sunt titular sau nu. Dacă am cinci minute, am cinci minute să arăt că merit să joc acele cinci minute”, a explicat fotbalistul.

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Petru Popescu renunță să mai aducă mașini la mâna a doua din Germania, după transferul la FCSB

Dacă fanilor FCSB le promite că se va dedica la „maximum” pentru a câștiga cupe, celor care erau obișnuiți să-i ajute cu mașini din străinătate le dă o veste proastă: fotbalistul va renunța cât timp este jucător profesionist la FCSB la cest „hobby”.

„Vreau să pun punct aici, a fost mai mult un hobby. Suntem o familie mare, fiecare își dorește să-și schimbe mașina, iar eu ajutam fiecare membru al familiei. A fost un hobby pentru mine, îmi plac mașinile, dar n-a fost un business sau ceva de genul acesta, a fost doar un hobby”, a completat fotbalistul pentru sursa citată.