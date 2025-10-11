„Noul Pele” joacă la Manchester United! Fanii au înnebunit când au văzut ce poate noua stea de pe Old Trafford. Video

îl are în curte pe „noul Pele!”. Fanii „diavolilor roșii” sunt fascinați de ceea ce poate să facă un puști în vârstă de 15 ani. Jongleriile sale cu mingea de tenis amintesc de staruri braziliene precum Pele, Ronaldinho sau Neymar.

Manchester United, ce lovitură! „Noul Pele” joacă pe Old Trafford

JJ Gabriel (15 ani), fotbalist legitimat la Manchester United U18, i-a uimit pe după demonstrația postată pe social media.

Atacantul englez face senzație pentru echipa U18 a lui United. Are 10 goluri marcate în 9 meciuri jucate și a reușit să ofere și un assist.

Recent, JJ Gabriel a devenit viral pe rețelele de socializare după ce s-a postat jonglând cu o minge de tenis. Puștiul-minune a demonstrat astfel că are o tehnică deosebită, iar fanii s-au grăbit să îl compare cu legendari jucători brazilieni.

În clipul postat pe internet, JJ Gabriel a exersat de câteva ori și lovirea mingii de tenis la perete, fără a o lăsa să cadă, procedeu pe care l-a executat excelent.

This right here is an elite talent, JJ Gabriel 🔥. Hopefully we'll have a competent manager by the term he's ready for the first team transition — Ryan (@Utd_BarryRyan)

Reacțiile fanilor la jongleriile lui JJ Gabriel

Fanii care au rămas impresionați de abilitățile lui JJ Gabriel au luat cu asalt secțiunea de comentarii. „United trebuie să facă tot ce le stă în putință pentru a-l păstra pe acest copil. Are un control incredibil”, „Are talentul lui Ronaldinho, Pele, Neymar”, „Este cel mai bun talent pe care l-am văzut vreodată la orice echipă”, „O modalitate excelentă de a-ți îmbunătăți tehnica”, „Doamne, te rog, protejează cariera acestui băiat”, au fost doar câteva dintre cele mai tari reacții ale suporterilor lui Man United.

Joseph Junior Andreou Gabriel are 200.000 de urmăritori pe Instagram și a semnat deja un contract de sponsorizare cu Nike. Atacantul englez are și 6 selecții la reprezentativa U15 a Albionului.