Noul plan al Pentagonului a fost dezvăluit. Pariul riscant al lui Donald Trump pentru o victorie rapidă în Iran

ADVERTISEMENT

Mica insulă Kharg din Golful Persic este inima energetică a Iranului, prin care circulă peste 90% din exporturile de petrol ale țării. Confruntată cu escaladarea conflictului din Orientul Mijlociu, administrația Trump ia în considerare deschis un scenariu care părea imposibil nu cu mult timp în urmă: o invazie militară și ocuparea insulei. Experții subliniază că o încercare de a ocupa Kharg ar fi extrem de riscantă pentru americani.

„Iranul nu este încă suficient de slab pentru ca SUA să cucerească insula”

După aproape o lună de operațiuni comune americano-israeliene împotriva Iranului, Washingtonul analizează care ar fi următorii pași de făcut, iar printre aceștia se numără posibilitatea de a cuceri insula. Experții subliniază că preluarea insulei ar fi o încercare de a strangula economic Iranul, fiindcă pierderea de venituri, estimată la zeci de miliarde de dolari anual, ar putea obliga Teheranul să facă concesii.

ADVERTISEMENT

Totuşi, Christian Emery de la University College London a subliniat într-un interviu acordat NBC News că succesul unei astfel de operațiuni este departe de a fi sigur, iar riscul escaladării conflictului ar fi foarte mare. Insula se află în raza de acțiune a rachetelor, artileriei și dronelor iraniene, iar apropierea sa de continent oferă Teheranului un avantaj în pregătirea apărării sale. În plus, menținerea de către SUA a controlului asupra insulei ar fi dificilă din punct de vedere logistic și vulnerabilă la atacuri constante.

Francis A. Galgano, fost locotenent-colonel al armatei și actual profesor de geografie militară la Universitatea Villanova, se numără printre cei care susţin că armata SUA ar trebui să forţeze cucerirea insulei Kharg. „În opinia mea, această forță ar fi capabilă să cucerească insula, având în vedere superioritatea aeriană și navală semnificativă pe care o avem deja în regiune. Dacă planul este de a câștiga un război cu Iranul, atunci capturarea insulei ar trebui să fie unul dintre principalele obiective. Acest lucru ar oferi SUA un avantaj uriaș în orice negocieri și i-ar forța pe iranieni să înceteze să mai atace navele din Strâmtoarea Ormuz”, a spus acesta.

ADVERTISEMENT

Nu toată lumea este de acord cu această opinie. Un oficial de rang înalt dintr-o țară din Golf, vorbind sub protecţia anonimatului, a declarat că pentru ca SUA să cucerească insula. „Cred că președintele se gândește la asta, dar personal, nu cred că este încă momentul potrivit. Iranul are încă instrumentele necesare pentru a face ca ocupația de către forțele americane să fie foarte riscantă”, a afirmat el.

ADVERTISEMENT

Cum s-ar desfăşura o invazie terestră pe teritoriul iranian

În ultimele zile, Washingtonul și-a sporit însă prezența a trupelor terestre în regiune, dând de înţeles că ar pregăti o invazie. Două Unități Expediționare ale Marinei (MEU), specializate în debarcări amfibii cu răspuns rapid, raiduri și misiuni de asalt de pe nave amfibii ale Marinei, au fost desfășurate recent în Orientul Mijlociu.

ADVERTISEMENT

Din Asia de Est a fost adus un compus din aproximativ 2.500 de militarii, din SUA au mai fost aduşi 2.500 de soldaţi, iar din trupele mobile ale Diviziei 82 Aeropurtate au fost transferați aproximativ 3.000 de militari, ajungându-se astfel la astfel o forță principală de circa 8.000 de oameni. La acestea se adaugă un număr neprecizat de forțe speciale deja desfășurate în Orientul Mijlociu.

În locul unui atac terestru clasic, bazat pe echipamente grele, planul mizează pe folosirea unor forțe ușoare, mobile și bine organizate, capabile să acționeze rapid și flexibil. Acestea ar opera sub protecția focurilor de acoperire ale avioanelor şi navelor americane și ar urma să execute lovituri punctuale și operațiuni de tip raid. Se consideră că trimiterea a doar 3.000 de militari pentru ocuparea insulei Kharg ar fi suficientă pentru a forța Iranul să cedeze şi să accepte toate cerințele SUA, iar Donald Trump ar putea revendica o victorie rapidă și clară. Se mai afirmă, de asemenea, că aceste operațiuni ar trebui finalizate înainte de termenul-limită stabilit de Trump, 9 aprilie.

ADVERTISEMENT

James Stavridis, fost comandant suprem al forţelor aliate NATO, a declarat însă că, înainte de orice operațiune terestră, aceștia vor trebui să treacă prin Strâmtoarea Ormuz și să ajungă în partea de nord a golfului, acolo unde se află însula Kharg, confruntându-se cu dronele, rachetele balistice și minele iraniene. „Odată poziționaţi în largul insulei Kharg, pușcașii marini ar avea nevoie de superioritate aeriană și maritimă de neegalat pe o rază de cel puțin 160 de kilometri în jurul insulei”, a spus Stavridis.

Un risc semnificativ este acela că Iranul ar putea ataca navele amfibii. O altă preocupare este soarta populației insulei, estimată la 8.000 de oameni, aproape în totalitate lucrători din industria petrolieră, care ar trebui „izolați” sau evacuați, a adăugat Stavridis. Acesta a pus, de asemenea, sub semnul întrebării pârghia strategică pe care o astfel de operațiune ar oferi-o Washingtonului. „Dacă ideea este de a negocia apoi cu Teheranul deschiderea Strâmtorii Ormuz, nu este clar că liderii rămași ai regimului ar fi intimidați de amenințarea pierderii strâmtorii Kharg”, a avertizat Stavridis.

Axios, care a citat mai mulţi oficiali americani, a scris joi că Pentagonul elaborează opțiuni militare pentru un „atac final” împotriva Iranului, acestea incluzând operațiuni terestre și bombardamente masive. Sunt luate în discuţie patru scenarii, primul dintre ele fiind capturarea insulei Kharg. Se mai are în vedere invazia insulei Larak, importantă pentru controlul Strâmtorii Ormuz sau, într-un al treilea scenariu, preluarea insulei Abu Musa și a două insule mai mici de lângă intrarea în strâmtoare. Se iau în considerare și operațiuni terestre în interiorul Iranului pentru a obține uraniu îmbogățit din instalațiile nucleare, dar se menționează și atacuri aeriene masive ca alternativă, mai scrie Axios.

Trump nu a luat încă o decizie finală cu privire la aceste scenarii, iar oficialii Casei Albe descriu în prezent orice acțiune terestră drept ipotetică. Totuşi, purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, a transmis un avertisment dur: „Președintele nu blufează și este pregătit să dezlănțuie iadul. Iranul nu trebuie să facă din nou o eroare de calcul”.