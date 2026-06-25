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Noul portar al lui Dinamo, one man show la debutul în Ligue 1, contra lui PSG! I-a apărat penalty lui Mbappe. Video

Dinamo chiar dă lovitura cu noul portar! Alaa Bellaarouch i-a apărat penalty lui Kylian Mbappe chiar la debutul său în Ligue 1! Tot ce trebuie să știi despre goalkeeper-ul marocan
Gabriel-Alexandru Ioniță
25.06.2026 | 09:15
Noul portar al lui Dinamo one man show la debutul in Ligue 1 contra lui PSG Ia aparat penalty lui Mbappe Video
SPECIAL FANATIK
Noul portar al lui Dinamo i-a apărat penalty lui Mbappe. Foto: colaj Fanatik / Profimedia
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Dinamo a ajuns la un acord cu portughezii de la Braga pentru aducerea lui Alaa Bellaarouch (24 de ani), inițial doar sub formă de împrumut pentru un sezon, iar ulterior cu opțiune de transfer definitiv din partea clubului din „Ștefan cel Mare”, în vara anului viitor, în schimbul sumei de 500.000 de euro. Portarul marocan, născut la Casablanca, are 1.89 m. înălțime și a ajuns în Europa în 2020, când a semnat cu francezii de la Strasbourg.

Alaa Bellaarouch, noul portar al lui Dinamo, i-a apărat un penalty lui Mbappe

În primă fază a fost folosit la echipa a doua, iar după ceva timp a făcut pasul spre prima formație. Debutul său în Ligue 1 s-a consemnat pe data de 2 februarie 2024, după un împrumut la micuța echipă Stade Brioche, într-un meci jucat de Strasbourg pe teren propriu împotriva celor de la PSG, grupare la care la acel moment încă se afla Kylian Mbappe (27 de ani), în prezent la Real Madrid.

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În startul partidei, Bellaarouch a apărat un penalty executat de starul francez, dar ulterior a comis o eroare de nepermis, iar parizienii au reușit în cele din urmă să deschidă scorul, prin același Mbappe. La final, PSG s-a impus cu scorul de 2-1, după ce a punctat și Asensio. Pentru Strasbourg a înscris atunci Bakwa.

Alaa Bellaarouch ajunge joi în cantonamentul din Polonia al lui Dinamo

După cum FANATIK a informat în exclusivitate în cursul zilei de miercuri, Alaa Bellaarouch este așteptat joi în cantonamentul din Polonia al „câinilor” pentru a semna contractul. În cazul în care dinamoviștii vor decide la finalul sezonului viitor să activeze acea clauză de transfer definitiv în cazul său, banii vor fi împărțiți în mod egal între Braga și Strasbourg.

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Nu este singura mutare rezolvată de Dinamo în aceste zile. Tot FANATIK a anunțat în exclusivitate și că echipa din „Ștefan cel Mare” a ajuns la un acord și pentru aducerea lui Martin Pascual, un fundaș central spaniol în vârstă de 26 de ani aflat ultima dată la Mirandes, în liga a doua, fost la Rayo Vallecano, Ibiza și Villarreal B.

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Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
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