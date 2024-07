Noul președinte de la Corvinul Hunedoara, interviu înainte de Supercupa cu FCSB: „Marele test înainte de meciul cu Paksi”

. Sorin Cimpoca a revenit la echipă după o pauză de aproximativ un an și a vorbit pentru FANATIK.

Sorin Cimpoca, noul vechi președinte de la Corvinul Hunedoara: „Nu cred că FCSB nu va băga un jucător U21”

Sorin Cimpoca a trecut peste cel mai dificil moment din viață și revine în funcția de președinte a Corvinului Hunedoara și pe care a mai deținut-o din 2016 și până în 2023, când a suferit un preinfarct. Noul , dar și debutul în cupele europene.

ADVERTISEMENT

Reveniți la Corvinul după un an, chiar înainte de Supercupa României cu FCSB. Ați renunțat la funcție în urma unor probleme de sănătate…

– Mulțumesc lui Dumnezeu mă simt bine acum după acel episod pe care l-am avut acum un an. Am făcut un pas în spate pentru că trebuia să îmi revin. A fost un moment destul de delicat pentru mine. Mi-am revenit acum.

ADVERTISEMENT

Sorin Cimpoca: „Am rămas activ în cadrul clubului”. Ce spune de demisia lui Dan Colesniuc

Ați rămas însă apropiat de Corvinul în această perioadă…

– Așa este. Am rămas în cadrul clubului și am participat destul de activ la tot ce se întâmpla și la toate problemele clubului, activități și decizii. Deci pot să spun că sunt la curent cu totul.

A venit rândul lui Dan Colesniuc să facă acum un pas în spate din funcția de președinte al clubului…

ADVERTISEMENT

– Așa este. Dan a continuat munca pe care eu o începusem de câțiva ani la club. M-am înțeles și am colaborat foarte bine cu el în ultimul an. A hotărât să se pensioneze și este dreptul lui după atâția ani de muncă și sport. A considerat că trebuie să se retragă.

Sorin Cimpoca: „De ce să ne ascundem? Vrem să câștigăm Supercupa”

Care e atmosfera la echipă? Chiar erați cu ei la masă când v-am sunat.

– Da, luam masa de prânz cu băieții. Ei sunt foarte încrezători și motivați. Îi vedem foarte dornici să câștige încă un trofeu fiindcă ce s-a întâmplat după ce am terminat pe locul doi în campionat, am câștigat Cupa României și lucrurile au mers foarte bine. Am avut o perioadă bună de pregătire, un cantonament foarte bun și cu adversari puternici. Ne-am întărit și am reușit să păstrăm același lot.

ADVERTISEMENT

Suntem o echipă omogenă, muncitoare și foarte bine pusă la punct de către Florin Maxim. Sperăm să ne ajute cei care au venit și mergem optimiști să jucăm fotbal, așa cum am făcut-o de fiecare dată. Există presiune, mai ales într-o finală în care jucăm împotriva echipei campioane, un club de mare tradiție. Ne bazăm însă că vor veni mulți suporteri de la Hunedoara. Ar fi o mare performanță să câștigăm Supercupa și apoi să debutăm și în cupele europene. De ce să ne ascundem? Vrem să cucerim trofeul.

Credeți că ați putea câștiga și la „masa verde” cu 3-0? Gigi Becali spunea că nu va respecta regula U21…

– Am auzit asta și am citit declarațiile dânsului. Sincer eu nu cred că FCSB nu va băga un jucător U21. E și munca lor și nu cred că se vor prezenta la un meci fără miză, chiar dacă au spus că se pregătesc pentru meciurile din cupele europene. Noi jucăm orice s-ar întâmpla, chiar dacă ei nu vor respecta regulamentul, ceea ce repet, eu nu cred că se va întâmpla. E totuși primul meci oficial.

În ce condiții ar putea să mai obțină Corvinul dreptul de promovare în SuperLiga în acest sezon: „Am avea maxim 36 de ore”

Mai poate obține Corvinul Hunedoara licența pentru SuperLiga în acest sezon?

– Deocamdată nu. Am ales să obținem licența pentru actualul club, societatea pe care e înscris acum. După cum bine știți am ales cupele europene fiindcă altfel ar fi trebuit să renunțăm la licența de Europa League dacă voiam să obținem dreptul la promovare și să înscriem vechia societate. A fost o decizie unanimă, la toate nivelurile, pentru că băieții și-au dorit foarte mult, e munca lor și e păcat să nu joci în cupele europene. Nu de multe ori în viață de întâlnești cu o astfel de șansă.

Să vedem acum. Va fi o perioadă foarte scurtă, de maxim 36 de ore dacă vom reuși să depunem dosarul de licențiere pentru prima ligă. Nu e imposibil, dar să vedem dacă vom reuși să facem trecerea. Dacă ne vom califica împotriva lui Paksi atunci clar nu se mai poate face absolut nimic și vom merge anul acesta pe aceeași structură până la sfârșitul campionatului. Trebuie să ai pregătite toate documentele, deci va fi foarte greu. Și asta doar în cazul în care suntem eliminați.

Este pentru Corvinul meciul cu FCSB cel mai potrivit adversar înainte de partida cu Paksi din Europa League?

– Eu zic că da. Este un adversar foarte puternic și nu vrem să ne păcălim singuri. În meciuri ușoare poți să te păcălești. De asta am jucat și în pregătire cu echipe bune. FCSB e echipa campioană, au jucători foarte buni și e un meci foarte important, așa cum va fi și cel din Europa League.

Corvinul crede în calificare și în Europa League: „Țelul nostru e să mergem mai departe”

Ce impresie v-au lăsat cei de la Paksi?

– E o echipă bună, pe care am studiat-o. Știm foarte multe despre ei și chiar vor fi un adversar puternic. Vom vedea și noi cum suntem și unde ne situăm. Sunt sigur că și adversarii noștri ne vor lua foarte în serios. Băieții evoluează cu inima și sufletul și vor să câștige. Țelul nostru e să mergem mai departe în cupele europene și ar fi ceva foarte important pentru club și orașul Hunedoara.

Ce foste glorii ale Corvinului vor fi prezente în Ghencea la Supercupa României?

– Bineînțeles. În primul rând cei care sunt angrenați în cadrul clubului: Romică Gabor, Nelu Petcu și Dorin Nicșa. De asemenea vor fi Ioan Andone și Dorin Mateuț. Domnul Mircea Lucescu a fost invitat, dar nu știm dacă va putea ajunge, la fel și Mircea Rednic. Există însă o posibilitate să vină și ei.

De ce crede că nu vor exista incidente între galeria FCSB și cea a Stelei și Corvinului

Vă este teamă de incidente între suporterii Corvinului, Stelei și FCSB-ului?

– Știm că galeria noastră este înfrățită cu cea a Stelei și de rivalitatea care există între cele două echipe. Nu cred că vor fi incidente pentru că forțele de ordine își vor face datoria și Jandarmeria s-a mobilizat pentru acest meci. Chiar s-a discutat despre asta la ședința tehnică.

Suporterii Corvinului vor însoți pe tot parcursul drumului de către jandarmi și vor fi preluați încă de la intrarea în București și duși către punctul de întâlnire, apoi escortați către stadion. Eu zic că nu vor exista incidente pe stadion.