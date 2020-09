Noul primar al Timișoarei are șapte frați. Cu cine ar ține Dominic Fritz la un meci de fotbal România-Germania

Dominic Fritz (USR), noul primar al Timișoarei, provine dintr-o familie numeroasă din Germania, el având nu mai puțin de șapte frați. Întrebat, într-o emisiune la Antena 3, cu cine ar ține la un meci de fotbal între naționalele României și Germaniei, Fritz a spus că ar ține cu „cei mai slabi”, deci cu România.

Dominic Fritz a povestit, într-o română impecabilă, cum a ajuns în țara noastră și ce l-a determinat să păstreze legăturile cu România.

„Am venit la 19 ani în România, am lucrat un an la o casă de copii ca voluntar. Am descoperit că mă leagă mult mai multe decât credeam de acest oraș (…) Am venit ca voluntar fără să câștig fără niciun ban în 2003. Am investit un an întreg în acest proiect”, a spus Fritz.

Dominic Fritz și-a anunțat victoria pe grupul de WhatsApp al familiei

Deocamdată noul primar al Timișoarei nu are cetățenie română deoarece nu îndeplinește condiția de a avea domiciliul în țara noastră timp de 4 ani de zile întrucât a făcut naveta între Berlin și Timișoara.

„Sunt cetățean german și asta e toată fascinația cu această candidatură pentru că în UE poți candida și în altă țară dacă ai reședința acolo (…) Când îndeplinesc toate condițiile cu foarte mare mândrie și bucurie voi cere cetățenia română”, a precizat Dominic Fritz.

Întrebat de când s-a implicat în politica din România, Fritz a răspuns: „Din 2017 de când am văzut acest val de implicare a tinerei generație care nu mai dorea un regim corupt.”

După ce a aflat că a câștigat alegerile, și-a anunțat părinții și cei șapte frați prin grupul de Whatsapp al familiei. „Mama mea mi-a spus că își dorește să fiu om și am toată intenția să-i urmez sfatul”, a spus Dominic Fritz.

Acesta susține că nu l-a luat prin surprindere victoria împotriva liberalului Nicolae Robu, cât dimensiunile acestei victorii. „Noi eram pe stradă în aceste săptămâni și am simțit o energie foarte mare în stradă și aveam o presimțire că vom câștiga la un scor mai mare decât prevedeau sondajele. La peste 50% împotriva unui primar în funcție totuși nu m-aș fi așteptat”, a spus USR-istul.

Întrebat la final cu cine ar ține la un meci de fotbal între Germania și România, Fritz a răspuns: „Cu România. Întotdeauna țin cu cei mai slabi.”

